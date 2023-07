TTemperaturen um die 40 Grad am Tag und 30 Grad in der Nacht machen den Menschen in weiten Teilen Südeuropas das Leben schwer. Mittlerweile gibt es mancherorts eine gewisse Entspannung – etwa in Südspanien, wo die Temperaturen am Samstag auf unter 40 Grad fielen.

Andere Länder wie Griechenland verzeichneten lokale Höchstwerte von bis zu 44 Grad. Im Westen der Türkei wurden 48 Menschen wegen Hitzschlag ins Krankenhaus eingeliefert. Und bulgarische und italienische Meteorologen warnen bereits vor der nächsten Welle nächste Woche.

Griechenland befindet sich auf dem Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle – 87 Wetterstationen im Land verzeichneten am Freitag Werte über 40 Grad. Die bisher höchste Temperatur des Jahres betrug 44,2 Grad in Theben, rund 50 Kilometer nordwestlich von Athen, wie das Nationale Observatorium am Samstag mitteilte.

Bis zu 48 Grad auf Sizilien

Auch für das Wochenende rechneten die Meteorologen nicht mit einem Rückgang der Hitze. Zudem steige aufgrund der hohen Trockenheit die Gefahr von Waldbränden, warnten der Zivilschutz und die Feuerwehr am Samstag.





In Italien hingegen blieb es am Wochenende bei rund 35 Grad erträglich. Den Meteorologen zufolge könnte das Hochdruckgebiet „Caronte“ ab nächster Woche Rekordwerte erreichen. In den Großstädten werden über 40 Grad vorhergesagt – in Teilen Sardiniens bis zu 47 Grad, auf Sizilien möglicherweise sogar 48 Grad.

Notärzte und Krankenhäuser bereiten sich bereits auf die Hitzewelle vor. Denn gerade für ältere Menschen, Kranke und Kleinkinder sind diese hohen Tagestemperaturen äußerst anstrengend und äußerst gefährlich.

Auch der Süden Spaniens leidet seit Tagen unter extremer Hitze. In Teilen Andalusiens lagen die Tageshöchsttemperaturen immer wieder über 40 Grad. Nachts gibt es kaum Abkühlung, denn selbst dann ist es stellenweise noch 30 Grad heiß. Am frühen Morgen ist es mit rund 25 Grad „am kühlsten“.



Ein Mann liest im Schatten eines Baumes an einem Strand im Athener Vorort Glyfada.

:



Bild: dpa



500 Menschen wurden wegen Waldbrand evakuiert

Wegen eines Waldbrandes auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma sind am Samstag mindestens 500 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer brach am frühen Morgen in der Nähe der Stadt Puntagorda im Nordwesten der Insel aus. Aufgrund der großen Dürre und der starken Winde breiteten sich die Flammen schnell aus, berichtete der Bürgermeister der Stadt, Vicente Rodríguez, im staatlichen Fernsehsender RTVE.







Da sich die Windrichtung ständig ändert, konnte das Feuer noch nicht unter Kontrolle gebracht werden. Mindestens 11 Häuser wurden niedergebrannt und eine Fläche von etwa 140 Hektar zerstört. Vor allem der Norden der Insel ist auch bei Auswanderern aus Deutschland beliebt. Die Inselregierung kündigte an, dass auch Häuser weiter südlich in der Gemeinde Tijarafe geräumt werden müssten.

Die westlichste der Kanarischen Inseln sorgte im Jahr 2021 monatelang für Schlagzeilen, nachdem der Vulkan Tajogaite riesige Mengen Lava ausspuckte, die in glühenden Strömen Richtung Meer floss. Mindestens 7000 Menschen mussten damals vor der Lava fliehen, Landhäuser, Bananenplantagen und Weinberge wurden unter meterdicker Lava begraben.

Die nächste Hitzewelle steht vor der Tür

Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes Aemet steht die nächste Hitzewelle bereits bevor: Am Montag wurden in Córdoba erneut mehr als 40 Grad erwartet. Auch auf Mallorca – der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen – kommt man ins Schwitzen. Für Dienstag sind auch im Inselinneren 40 Grad möglich.







In der Türkei ist die Westküste besonders von der Hitze betroffen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu wurden dort am Samstag 48 Menschen mit Hitzschlag in Krankenhäusern behandelt. Das Kandilli-Observatorium in Istanbul riet den Menschen, viel Wasser zu trinken und den Aufenthalt im Freien zu meiden. In der bei Touristen beliebten Region um die Stadt Antalya kletterte das Thermometer auf bis zu 44 Grad.



Ein Tourist hat seine Hausschuhe ausgezogen, als er in einem Café in Korfu-Stadt Schatten im Schatten suchte.

:



Bild: dpa



Die Hitze wirkt sich auch auf den Tourismus aus – etwa in Griechenland. Am Samstag waren erneut zahlreiche archäologische Stätten über die Mittagsstunden geschlossen – darunter auch die Akropolis in Athen, die ab 11.30 Uhr keinen Zutritt mehr erlaubte und erst ab 17.30 Uhr wieder Gäste empfing

Auch im Norden Bulgariens schlug die Hitze zu: Nach einer kurzen Entspannung am Montag soll es dort wieder extrem heiß werden. Meteorologen erwarten Werte um die 40 Grad. Noch besorgniserregender ist die langfristige Prognose, dass die Hitze in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich nicht nachlassen wird.

Meteorologen aus den betroffenen Ländern verweisen immer wieder auf den Klimawandel als Ursache der Hitzewellen. In den kommenden Jahren werden extreme Hitzewellen mit heißer Luft aus Afrika erwartet, beispielsweise in der Türkei.

Auch in Spanien haben die Hitzewellen in den letzten Jahren nach Angaben des örtlichen Wetterdienstes zugenommen. Sprecher Ruben del Campo warnt schon lange: „Eines ist klar: Der (menschengemachte) Klimawandel führt zu einer Zunahme extremer Wetterereignisse.“