Hits und Misses in der Premier League: Mikel Arteta beweist Manager-Nous bei Arsenal, während Graham Potter Zweifler anzieht | Fußball Nachrichten

Arsenals Vertrauen in Arteta zahlt sich aus

Viele Leute hätten nie gedacht, dass Mikel Arteta als Arsenal-Manager 150 Spiele erreichen würde.

Gehen Sie eine Saison zurück und viele hatten nicht damit gerechnet, Arteta im Verein zu sehen, als sie mit null Siegen aus den ersten drei Spielen Tabellenletzter waren. Vor zwei Saisons standen sie zu Weihnachten knapp über der Abstiegszone und konnten sich in dieser Saison nicht für den europäischen Fußball qualifizieren.

Aber Arsenal hielt an seinem jungen spanischen Manager fest, und vielleicht ist es passend, dass Arteta einen seiner größten Siege als Gunners-Chef in einem Verein erzielte, der eine lange Geschichte der Einstellung und Entlassung von Managern nach Belieben hat.

Chelsea-Manager Graham Potter erkannte das, nachdem seine Mannschaft von Artetas Arsenal geschlagen wurde. „Wenn Sie sich die Geschichte von Arsenal ansehen, wo sie jetzt im Vergleich zu vor zwei Jahren stehen, ist sie etwas anders“, sagte er. „Ich bin mir sicher, dass Mikel manchmal Pelter bekommt und so ist es. Das ist der Job und das ist das Leben.“

Arsenal hat Arteta in einigen herausfordernden Momenten unterstützt, sowohl außerhalb als auch auf dem Platz. Die Klubhierarchie, die ihrem Trainer während der Pierre-Emerick Aubameyang-Saga zur Seite stand, hat sich ausgezahlt – der heutige Stürmer von Chelsea schien gegen die Verteidiger von Arsenal weit vom Tempo entfernt zu sein, während die Fans jedes Mal, wenn er den Ball berührte, Artetas Namen sangen.

Arsenal steht jetzt an der Spitze der Premier League-Tabelle, wobei Arteta ein eigenständiger junger Manager ist, der sich noch der Herausforderung stellen muss. Größen wie Frank Lampard, Steven Gerrard und Ole Gunnar Solskjaer – allesamt als Projekt- und Langzeitmanager geltend – haben in den letzten Spielzeiten ihren Job verloren, während Arteta allein an der Spitze thront.

Seine Arsenal-Mannschaft sah hinten solide aus, aber kreativ nach vorne – wie sie es die ganze Saison über getan haben. Vielleicht sollten Besitzer der Premier League – darunter ein gewisser Herr Todd Boehly von Chelsea – sich Notizen darüber machen, was in Nord-London passiert.

Sam Blitz

Aubameyang erträgt einen miserablen Ausflug | Potter hat Fragen zu beantworten

Chelsea-Manager Graham Potter sagt, es gebe einen Vertrauensunterschied zwischen seiner Mannschaft und Arsenal



Aubameyangs erstes Wiedersehen mit Arsenal und Arteta – dem Trainer, der entschlossen war, ihn aus dem Kader der ersten Mannschaft der Gunners zu entfernen – dominierte die Vorbereitung auf Chelseas Duell mit ihren Londoner Rivalen, aber am Ende war es viel Lärm um nichts.

Der Stürmer startete links von Chelseas schmaler Front Three, erhielt aber die Lizenz, sich ins Feld zu wagen und zu versuchen, sich mit Kai Havertz und Raheem Sterling zu verbinden. Allerdings war er in der ersten Halbzeit nicht auf der gleichen Wellenlänge wie der Deutsche, Aubameyang wartete auf eine Flanke, die bei zwei aussichtsreichen Gelegenheiten nie kam.

Die Frustration setzte sich für den gabunischen Nationalspieler in der zweiten Halbzeit fort und er wurde in der 63. Minute im Kielwasser des Siegers von Arsenal vom Platz gezogen, was das Spiel mit insgesamt zwei dürftigen Berührungen im Bereich der Gunners, einem Schuss und einem erwarteten Tor beendete insgesamt 0,03.

Die Schuld für Chelseas zahnlose Darstellung vor dem Tor kann jedoch nicht allein Aubameyang angelastet werden. Die erwarteten Tore der Blues von insgesamt 0,26 wurden von Arsenals Wert von 2,11 in den Schatten gestellt und veranschaulichten perfekt, wie wenig Bedrohung sie ihren Rivalen an einem züchtigen Nachmittag an der Stamford Bridge darstellten.

Das Panel am Fußballsamstag diskutierte, wann der Druck auf Chelsea-Chef Graham Potter vor der Niederlage gegen Arsenal zunehmen wird



Potter begann seine Chelsea-Herrschaft mit fünf Siegen und einem Unentschieden aus seinen ersten sechs Spielen, aber dieser Rekord war überzogen. Die Blues verzeichneten in den ersten sechs Premier-League-Spielen des Cheftrainers eine erwartete Torbilanz von nur 1,06 pro 90 Minuten ohne Elfmeterschießen – was darauf hindeutet, dass ihre Kämpfe im Bereich Arsenal keine Überraschung waren – und haben jetzt nur zwei Punkte von ihren letzten vier Top-Spielern geholt. Flugspiele.

Potters Vorliebe, an Personal und Formationen zu basteln, ist gut etabliert, aber es bedeutet, dass es nach 12 Spielen in seiner Zeit in West-London immer noch schwer zu bestimmen ist, wie seine Mannschaft spielen soll, während eine Reihe von Spielern Schwierigkeiten zu haben scheinen, sich zu zeigen ihre Qualität, nachdem sie gebeten wurden, von Spiel zu Spiel unterschiedliche Rollen zu erfüllen.

Der Cheftrainer hat über seinen Wunsch gesprochen, dass Chelsea auf dem Platz „flexibel“ sein soll, und der erneute Verlust von Reece James und Ben Chilwell durch Verletzungen schwächt ihre Angriffsbedrohung ernsthaft.

Aber die hochprofessionelle Leistung von Arsenal im Heimspiel seiner Rivalen war das Ergebnis des Verständnisses aller Spieler für ihre Rolle innerhalb einer etablierten Mannschaft. Sie haben gezeigt, wie wertvoll es ist, fast drei Jahre lang unter demselben Cheftrainer zu spielen, während Chelsea jeden Zentimeter auf die Mannschaft geschaut hat, die sich immer noch mit den Anforderungen eines Managers auseinandersetzt, der erst seit zwei Monaten vor Ort ist.

Joe Shread

Man Utd ist trotz Sommerrausch unterversorgt

KOSTENLOS ZU SEHEN: Höhepunkte von Aston Villa gegen Manchester United in der Premier League



Erik ten Hags ungeschlagene Serie von fünf Spielen in der Premier League endete abrupt gegen Aston Villa von Unai Emery – dessen überfällige Überraschung Zweifel an der Fähigkeit von Manchester United aufkommen ließ, ohne Schlüsselfiguren zu spielen.

United war hin und weg, wurde von einer bedrohlichen Villa-Presse und einer Lektion in klinischem Finishing in Stücke gerissen. Luke Shaw schaffte es, einen abgefälschten Schuss als Antwort nach Hause zu quetschen, aber alle drei Tore von Villa waren verheerend rücksichtslos.

Es stellt sich die Frage – ist United konkurrenzfähig, wenn Ten Hag gezwungen ist, an seiner Startauswahl zu basteln?

Donny van de Beek war überhaupt nicht existent. Victor Lindelof wurde von der Energie von Ollie Watkins durch den ganzen Laden geschleift – bei Leon Baileys Führungstreffer und Jacob Ramseys Treffer in der zweiten Halbzeit aus der Position geraten. Während Cristiano Ronaldos einzige nennenswerte Chance beim 2:0 vertan wurde.

Trotz sommerlicher Kauflaune fehlt es erheblich an Kraft in der Tiefe. Sowohl Raphael Varane als auch Bruno Fernandes waren bedeutende Fehler. Antonys Abwesenheit war ebenso schädlich. Sie waren geschwächt und unausgeglichen, und das erwies sich als kostspielig.

United hat 2022 neun Auswärtsspiele verloren – die meisten Niederlagen in einem Kalenderjahr seit 1989. Ihr jüngstes Spiel war jedoch besonders auffällig. Die Reds reisen in ihrem letzten Ligaspiel vor der WM-Pause nach Craven Cottage – Fulham leckt sich möglicherweise die Lippen bei der Aussicht, sollte Ten Hag gezwungen sein, eine weitere erschöpfte XI aufzustellen.

Laura Jäger

Nehmen Sie es mit mir auf: Zaha stellt sich ins Schaufenster

Bild:

Star-Mann: Wilfred Zaha feiert mit Michael Olise





Vor der Reise von Crystal Palace nach West Ham sagte Wilfried Zaha zu Sky Sports: „Ich bin Palace sehr ergeben und das ist alles, woran ich denke.“

Seine Leistung im London Stadium untermauerte diese Worte. Zaha hat am Ende der Saison keinen Vertrag mehr, daher die Frage, wo vielleicht seine Zukunft liegt. Barcelona wurde als potenzieller Bewerber gemeldet – ebenso wie Juventus.

KOSTENLOS ZUSCHAUEN: Höhepunkte von West Ham gegen Crystal Palace in der Premier League



Der Torschützenkönig von Palace wird am Donnerstag 30 Jahre alt, und die Gelegenheit, sein Talent in die Champions League einzubringen, wäre sicherlich schwer auszuschlagen, zumal er noch keine große Trophäe gewinnen muss. Sein Talent – ​​wie es gegen West Ham gezeigt wurde – verdient es, auf einer solchen Bühne gezeigt zu werden. In Abwesenheit von Odsonne Edouard spielte Zaha die Rolle des zentralen Stürmers und spielte „auf der Schulter“ gegen die Innenverteidiger Craig Dawson und Kurt Zouma.

Es war die Drohung, dass er hinterherläuft – etwas, das er innerhalb von zwei Minuten tat, was seiner Mannschaft einen Freistoß einbrachte –, der West Ham dazu brachte, so tief zu verteidigen und so Angst vor ihren eigenen Schatten zu haben, obwohl sie zu Hause spielten.

Sein Hold-up-Spiel war gut, seine Bewegungen clever und was Zaha zu einer potenziellen Option für die europäische Elite bei einem freien Transfer macht, ist sein Killerinstinkt vor dem Tor. Sein Treffer gegen West Ham war sein 15. Tor in diesem Kalenderjahr – nur Harry Kane (23), Heung-Min Son (18), Erling Haaland (18) und Ivan Toney (16) haben mehr getroffen.

Einen solchen Spieler ablösefrei zu bekommen, wird Zaha in diesem Sommer zu einem gesuchten Mann machen. Es wird ein wahrer Test seiner Hingabe sein.

Lewis Jones