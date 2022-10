Hits und Misses in der Premier League: Arsenal sieht müde aus, als Tottenham gegen Newcastle die Ideen ausgehen | Fußball Nachrichten

Arsenal stottert, als die Müdigkeit einsetzt

Arsenal rollte ins St. Mary’s wie ein Tabellenführer, der acht Spiele auf Anhieb gewonnen hatte.

Als Granit Xhaka den ersten Satz abfeuerte, schien es unvermeidlich, dass sich die Schleusen öffnen würden. Southampton hatte keine Antwort auf die raffinierte Art des Fußballs, die so viele Leute dazu gebracht hat, in dieser Saison über Arsenal als ernsthaften Konkurrenten zu sprechen.

Im Laufe der zweiten Halbzeit wurde jedoch klar, dass Arsenal nicht in der Lage war, an die Intensität der ersten Halbzeit anzuknüpfen.

Die Zahl der Torschüsse von Arsenal halbierte sich in der zweiten Halbzeit auf vier, während sie in dieser Zeit keinen einzigen Torschuss registrierten. Auch außerhalb des Ballbesitzes war der Einbruch offensichtlich, denn die Zahl der erfolgreichen Zweikämpfe sank nach der Pause von neun auf drei.

Spürt Arsenal die Auswirkungen eines vollen Spielplans?





Die Mannschaft von Mikel Arteta ist seit Beginn der Saison in Titelgewinnform. Das einzige Fragezeichen war die Tiefe und Beständigkeit ihres Kaders und ob sie dank der Winter-Weltmeisterschaft den Strapazen einer der anstrengendsten Saisons aller Zeiten standhalten können.

Das Unentschieden am Sonntag gegen Southampton war Arsenals siebtes Spiel in 23 Tagen, und das zeigte sich.

Arsenal wird enttäuscht sein, zwei Punkte zu verlieren, insbesondere angesichts der verpassten Chancen und der Entscheidung des Schiedsrichters, die Forderungen nach einem Elfmeter für ein Foul an Gabriel Jesus von Duje Caleta-Car zu ignorieren. Aber sie bleiben in einer starken Position und führen Manchester City nach 11 Spielen mit zwei Punkten Vorsprung an.

Der Kalender dieser Saison fordert alle Mannschaften. An der Spitze der Tabelle und an allen Fronten zu konkurrieren, macht es umso schwieriger.

Einen Weg zu finden, seinen Kader aufzufrischen, wird für Arteta von größter Bedeutung sein, wenn der Titelschub von Arsenal in dieser Saison von Dauer sein soll. Die Müdigkeit setzt ein.

Zinny Boswell

Hasenhuttl verdient Anerkennung für taktische Optimierungen

Ralph Hasenhuttl ist inzwischen an Druck gewöhnt, aber selbst der kaltherzigste Southampton-Fan hätte ihn sicherlich vom Haken gelassen, wenn seine Mannschaft gegen Tabellenführer Arsenal verloren hätte.

Man hatte das Gefühl, dass das Spiel am Mittwochabend gegen Bournemouth für den Österreicher ein Muss war. Das Spiel am Sonntag gegen die Gunners nicht so sehr.

Southampton-Manager Ralph Hasenhuttl lobte die Mentalität seiner Spieler, als sie zurückkamen, um gegen Arsenal ein Unentschieden zu erzielen



Ein Ergebnis gegen Arsenal in St. Mary’s schien eher unwahrscheinlich, da den Saints zwei wichtige Verteidiger fehlten. Es war leicht ironisch, dass sie im Vitality Stadium ihr erstes Gegentor der Saison ohne ihren wohl begabtesten Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap behielten. Sein Ersatz Duje Caleta-Car stellte sich der Herausforderung, aber Rechtsverteidiger Kyle Walker-Peters, der mit einem Kniesehnenproblem vom Platz gezwungen wurde, bereitete Hasenhuttl vor dem Wochenende weitere Kopfschmerzen in der Auswahl.

Der Southampton-Chef hatte eine wichtige Entscheidung zu treffen. Beginnend mit einer Viererkette und Lyanco als Rechtsverteidiger zwang ihn Arsenals unerbittlicher Druck in der ersten Halbzeit zum Umdenken – und er verdient große Anerkennung.

Er entschied sich für einen Formwechsel, wobei Mohamed Elyounoussi und Romain Perraud als Außenverteidiger auf beiden Seiten einer Dreierkette in Lyanco, Caleta-Car und Mohammed Salisu agierten. Es war ein Schachzug, der den Gastgebern mehr Stabilität verlieh und sich letztendlich auszahlte, da sie einen beeindruckenden Punkt erzielten.

Hasenhüttl steht zweifelsohne immer noch auf dem Prüfstand, aber zwei Unentschieden und ein Sieg in nur sieben Tagen haben ihm die dringend benötigte Atempause verschafft.

Dan Sansom

Hasenhüttl gebührt Lob für seine taktische Wendung in der ersten Halbzeit gegen Arsenal





Marsch hat es in Leeds wirklich dagegen

Vier Niederlagen in Folge für Leeds und keine Siege in acht unter Jesse Marsch. Buhrufe von Fans, Selbstvertrauen bei Spielern und eingeflogene Tore am falschen Ende. Wie viel schlimmer kann es werden?

Nun, werfen Sie einen Blick auf die Spielplanliste von Leeds und es könnte eine ganze Menge sein. Als nächstes steht Liverpool am nächsten Wochenende auf dem Programm, dann Bournemouth zu Hause in der Woche danach. Beide Seiten der WM-Pause sind Tottenham und Manchester City.

Sie haben Schwierigkeiten zu erkennen, woher die Punkte kommen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Bournemouth zu Hause viel Druck haben wird.

In den letzten vier Spielen hat Leeds unterschiedliche Leistungen gezeigt – aber es gibt einen gemeinsamen Nenner. Marschs Mannschaft hätte gegen Crystal Palace mit 3:0 führen müssen, warf aber ihre Führung weg. Leeds hatte Pech gegen Arsenal, schenkte den Gunners aber ihren Sieger. In Leicester waren sie erbärmlich, aber schossen buchstäblich Tore in ihr eigenes Netz, und Leeds war so offen, dass Fulham die Elland Road mit einem Hut voller Tore hätte verlassen können.

Es scheint, dass, egal was Leeds jetzt tut, sie nicht anders können, als aus eigener Kraft zu kassieren. Einmal und Marsch können sich hinter individuellen Fehlern verstecken. Vier Spiele in Folge? Das ist mehr als Zufall.

Jesse Marsch hat sich geschworen, in Leeds weiterzumachen





Eine undichte Verteidigung war die Geschichte des Bandes hinter Marcelo Bielsas Entlassung – und sein Nachfolger scheint einen ähnlichen Weg einzuschlagen.

Sam Blitz

Fulham sind mehr als Mitro

Aleksandar Mitrovic feiert nach dem Ausgleich für Fulham in der Elland Road





Dass Aleksandar Mitrovic am Sonntagnachmittag treffen würde, war fast unvermeidlich.

Der Stürmer war zuvor in seiner Karriere in sechs Spielen gegen Leeds an sechs Toren beteiligt gewesen – und die Art und Weise, wie er Luke Ayling aus dem Weg drängte, um Andreas Pereiras Ecke zu treffen, deutete auf eine persönliche Rache gegen den Verein aus West Yorkshire hin.

Indem er in einem entscheidenden Moment für Fulham beim Comeback-Sieg gegen Leeds traf, bekräftigte er seinen Status als Mann der Cottagers für einen großen Moment.

Aber sowohl am Sonntag als auch in den letzten Wochen zeigt Fulham, dass die Tore des Serben nicht der einzige Grund dafür sind, dass sie auf dem siebten Tabellenplatz stehen.

Willian (Mitte) und Harrison Reed (rechts) spielten ebenfalls in Elland Road





Pereira produziert im Laufe der Wochen mehr Torbeiträge, ebenso wie Harrison Reed – der nach seinen Heldentaten gegen Aston Villa Mitte der Woche eine weitere beeindruckende Leistung in der Elland Road zeigte.

Willian lässt die Jahre mit seiner Balltragefähigkeit über den Flügel zurückdrehen, während Joao Palhinha im Mittelfeld für Stahl sorgt. Torhüter Bernd Leno zeigte am Sonntag in unzähligen Momenten, wie effektiv ein Großwild-Schussstopper manchmal sein kann.

Fulham ist auf Rang sieben vorgerückt und hat nun drei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Wie weit kann diese Mannschaft bei drei ausstehenden Spielen bis zur WM-Pause, davon zwei zu Hause, kommen?

Sam Blitz