Hits und Misses im FA Cup: Man City und Arsenal lernen aus dem Unentschieden gegen Etihad, Leandro Trossard fällt auf, John Stones verletzt sich | Fußball Nachrichten

Welche Lehren werden die beiden Besten aus ihrem Pokalspiel ziehen?

Vor dem Spiel fühlte es sich an, als könnte die Teamauswahl von Mikel Arteta die Tür für eine schädliche Niederlage für Arsenal öffnen. Aber am Ende hat sich seine Mannschaft gut gerüstet, und obwohl die Niederlage im FA Cup seine Spieler frustrieren und verletzen wird, ist der Cheftrainer von Arsenal dem Etihad vielleicht entkommen, ohne dass seine Priorität – die Premier League-Herausforderung – von der Niederlage gegen den Rivalen Manchester City erheblich betroffen war.

Die optimistischeren Arsenal-Anhänger könnten sogar vorschlagen, dass das Spiel Ermutigung bietet, da Arteta wahrscheinlich eine weitaus stärkere Startelf aufstellen wird, wenn die Mannschaften am 15. Februar endlich in der Liga in den Emiraten aufeinandertreffen.

Aber wirklich, auf beiden Seiten wurde wenig darüber verraten, wie dieses Spiel in ein paar Wochen ausgehen könnte. City sah effektiver aus, als Julian Alvarez gegen Erling Haaland spielte, was eine Option sein könnte, während Pep Guardiola feststellte, wie Arsenals Mann-zu-Mann-Aufstellung die Möglichkeiten seines Teams einschränkte. Erwarten Sie, dass er bereits über mögliche Lösungen nachdenkt.

Er wird sich sicherlich für seine besten Verteidigungsoptionen entscheiden müssen, wobei Stones voraussichtlich zweifelhaft ist, und die beiden Premier League-Spiele, die beide Seiten spielen müssen, bevor ihr nächster Showdown auch die Handlung verändern könnte. Auf jeden Fall könnte Arsenal bis dahin Moises Caicedo im Mittelfeld haben.

Dies war ein Unentschieden, das weit entfernt war von dem Action-Thriller Arsenal gegen Manchester United am vergangenen Wochenende, aber es dient als faszinierende Vorspeise für die größeren Wettbewerbe, die in dieser Saison zwischen den beiden Top-2 der Premier League ausgetragen werden …

Trossard sieht so aus, als könnte er ein wichtiger Aktivposten für Arsenal werden

Bild:

Leandro Trossard gab sein volles Arsenal-Debüt





Er ist erst seit etwas mehr als einer Woche im Verein, aber Leandro Trossard hat sich bereits nahtlos in dieses Arsenal-Team eingefügt – und scheint auch eine echte Bereicherung zu sein.

Nach einem ermutigenden Auftritt in der Schlussphase des Sieges gegen Manchester United am Sonntag bekam Trossard seinen ersten Start für die Gunners im Etihad und fiel sofort ins Auge.

Trossard fuhr die linke Flanke hinunter in den Raum, der von Rico Lewis unbesetzt blieb, der ins Feld driftete, und verursachte City schon früh echte Probleme. Er spielte Takehiro Tomiyasu mit einem Donnerschlag und eine weitere Flanke wurde von Eddie Nketiah knapp am Pfosten vorbeigestochen. Zwischendurch traf er selbst ins Tor, stoppte Stefan Ortega im City-Tor gut.

Er wurde nach 65 Minuten ausgewechselt, beendete das Spiel aber als gemeinsamer Top-Chancenschöpfer (zwei), gemeinsamer Top-Crosser (zwei) und auch als gemeinsamer Top-Tackler von Arsenal. In der Tat wird seine Verfolgungsjagd Mikel Arteta gefallen haben, da Riyad Mahrez hinter ihm kaum ins Spiel kam.

Das einzige Problem für Arsenal war vielleicht, dass all diese Leistung von nur 21 Berührungen kam – die wenigsten aller Starter auf beiden Seiten. Wenn Arsenal einen Weg findet, ihn in den kommenden Wochen noch stärker einzubeziehen, könnte der neue Junge Trossard eine Schlüsselrolle im Run-In spielen.

Wie groß wird die Niederlage von Stones im Titelrennen sein?

Bild:

John Stones von Manchester City verlässt das Feld





Das Gesicht von Pep Guardiola sagte alles.

John Stones zuckte zusammen und zog seine Beine an die Brust, um den Schmerz zu lindern, der ihm bei eisigen Bedingungen in Manchester durch die rechte Kniesehne geschossen war.

Trossard hatte die Oberschenkel des englischen Innenverteidigers die meiste Zeit der ersten Halbzeit brennen lassen, leicht entblößt von Rico Lewis‘ Überschwang, um den rechten Kanal nach vorne zu bringen.

Eine weitere Wendung, eine weitere Wendung und Stones spürte den Ping und seine wahrscheinliche Zeit an der Seitenlinie wird Manchester Citys klare Tiefe in diesem Bereich auf die Probe stellen.

Bild:

John Stones hat sich in dieser Saison für City hervorgetan





Anfang des Monats hob Guardiola die Form von Stones hervor und sagte gegenüber Sky Sports: „John, er hat bei der Weltmeisterschaft außergewöhnlich gespielt und kann sich mit drei oder außen perfekt anpassen.

„Er spielt auf dem besten Niveau, vielleicht zum ersten Mal seit sieben Jahren, seit wir zusammengekommen sind. Wenn er so spielt, ist es so gut.“

Die Verletzung von Stones war so bedeutend, dass Aymeric Laporte in keiner Weise bereit war, ihn zu ersetzen. Verlegen zog er sich aus, da seine Mannschaft vorübergehend mit 10 Mann spielen musste.

Es war kaum die schärfste Antwort von Laporte, der kurz nach Nathan Akes entscheidendem Führungstreffer eine entscheidende Interception machen würde.

Da die Spiele im Februar dicht und schnell kommen – einschließlich des zweiten Teils dieser epischen Trilogie mit Arsenal – wird Laporte und Ruben Dias, die am Freitag ein unbenutzter Ersatz waren, größere Aufmerksamkeit geschenkt. Es könnte ein angespanntes Warten für Guardiola werden, wenn Stones bewertet wird.

Artetas harte Holding-Lektion gelernt

Bild:

Holding und Erling Haaland kämpfen um den Ball





Haaland gewann in der ersten Halbzeit fünf seiner sieben Duelle, überwiegend gegen Rob Holding. Der Innenverteidiger von Arsenal wurde kurz vor der Halbzeit verwarnt und es kam. Mikel Arteta musste ein Rätsel lösen.

Würde ihm zugetraut werden, im zweiten Drittel gegen einen der erfolgreichsten Stürmer der Welt vorsichtig zu sein?

Holding wusste nicht, ob er bleiben oder sich drehen sollte, und das Missverhältnis weckte unangenehme Erinnerungen daran, als er gegen Ende der letzten Saison vor der Halbzeit im Nord-Londoner Derby in Tottenham vom Platz gestellt wurde, als sich die Saison von Arsenal entwirrte.

Bild:

Rob Holding hatte Mühe, mit Erling Haaland fertig zu werden





Holding war auch in der Arsenal-Mannschaft, die letzte Saison in der dritten Runde von Nottingham Forest geschlagen wurde, was dazu führte, dass Arteta sich für die Leistung seiner Mannschaft entschuldigte.

Mit einem Gesicht wie Donner riss Arteta in die Leistung der Spieler ein und kritisierte gleichzeitig die damit verbundenen niedrigen Standards.

„Ich akzeptiere es, Leute zu verlieren, ich akzeptiere es zu verlieren. Ich akzeptiere diese Standards nicht, das sage ich dir. Ich akzeptiere sie nicht, ich akzeptiere sie nicht, diese Standards“, sagte er, während er wütend mit dem Finger herumfuhr .

Bild:

Holding wurde vor der Halbzeit gegen die Spurs vom Platz gestellt





„Wenn ich ein Duell verliere, bin ich sauer“, endete Arteta, als er aus der Umkleidekabine stürmte.

Es ist eine Szene, die in jüngerer Zeit wieder aufgegriffen wurde, um zu zeigen, wie weit Arsenal in den letzten 12 Monaten gekommen ist, aber am Freitagabend zeigte Arteta, dass er aus harten früheren Lektionen gelernt hatte.

Gegen den rücksichtslosesten Finisher Englands ging der Spanier kein Risiko ein, als William Saliba Holding in der Pause ersetzte.

Übrigens verteidigte Arteta Holding, als er letzten Mai gegen Spurs vom Platz gestellt wurde, und sagte gegenüber Sky Sports: „Wenn ich sage, was ich denke, werde ich für sechs Monate gesperrt. Ich lüge nicht gern. Ich sage lieber nicht, was ich denke . Ich kann nicht sagen, was ich denke. Ich bin so stolz auf meine Spieler. Ein schönes Spiel wurde zerstört.“

Aber hier war Arteta klug, denselben Fehler nicht zweimal zu machen, zum eigenen Wohl von Holding und zum Wohl seines Teams.