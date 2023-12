Feuer oder Wasser zou kunnen worden gebruikt om de Hamas-tunnel te vernietigen, om te voorkomen dat terroristen worden verslagen. Momentan favoriet Israëls Armee sterven Flutung der unterirdischen Anlagen. Ik begon met niets, maar de chef-kok van de generale staf sprak vanaf hier.

De Israëlische generale staf heeft de verantwoordelijkheid om het tunnelsysteem van het islamitische Hamas onder de Gazastrook te ondersteunen met meer water en goede ideeën. Er is nog genoeg te doen, zegt Herzi Halevi voor Journalisten met een entsprechende Frage. Het leger houdt zich bezig met de abgeriegelten van de keuken op een onterirdische infrastructuur, zoals er. “Wir wussten, dass es vader davon gibt. Ein Ziel ist es, diese zu zerstören.”

Na de Halevis Worten leest u er meer over. Een overlegging of een maßnahmen is een ding. Allerdings zei: “Jede Maßnahme, die weeren Vorteil gegenüber dem Feind, der dem Untergrund auftaucht, vergrößert en ihm diesen Vorteil wehrt, ist een Maßnahme, dere Anwendung wer serieushaft in Betracht Zihen.” Dit werd veroorzaakt door de vernieling van de tunnel als gevolg van explosies, die de activiteiten van de Hamas-terroristen hinderden.

Am Montag meldde in de “Wall Street Journal” dat Israël een systeem is met een grote pompomgeving, met behulp van het Hamas-tunnelnetwerk onder de Gazastrook met meer wasfluiten. De Israëlische Streitkräfte heeft in november de montage van meer waterpompen op de Flüchtlingslagers Al-Shati afgebroken, hieß es. Het beste wat je kunt doen is water in het midden van het meer pompen en een kubieke meter water opbouwen om in de tunnel te bestuderen, zodat de binnenste helft van het water wordt gebruikt, dus dat is de “Wall Street Journal”.

Die Zeitung schrijft onder besluit van de regering van de VS, dus het is niet nodig volgens de Israëlische regelgeving die zal worden toegepast. Israël moet nog een end-to-end scheiding of een definitief nederzettingsplan hebben, waarover overeenstemming zal worden bereikt. Als dit het beste is wat je hebt gedaan, is dat het resultaat van de gewijzigde resultaten. Deskundigen zijn ook geïnteresseerd in het nadenken over hoe het milieu zou kunnen evolueren bij meer dramatische ontwikkelingen.