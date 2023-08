Historischer Fang – Sportvisser fischte Häuptling aus der Donau

Een waschechter Indianer tauchte aus den Fluten des großen Stroms bei Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha auf. Entdeckt en geborgen wurde die vreemde „Linde“ -figuur van een gepassioneerde visser.

“Ein freundlicher Geselle war das nicht. Denn es acts sich bei meinem Fund um Avat-kuts, de blutgierige Comanchen-Häuptling aus Karl Mays Romanen. Aus dem Indianischen heißt heißt das in etwa,Weißer Büffel‘ – was ja noch harmlos klingt“, schmunzelt Michael Winter angesichts des seltsamen Gesellen, der „irgendwo im Wilden Westen“ einem Packerl Linde Kaffee leidde oorlog en non auf verschlungenen Wegen am Donauufer bei Hainburg angeschwemmt wurde. Het winterdeck van het oude „Linde“ – Manderl voor een groot aantal persönlichen Müllsammelaktion.Spielzeug im Kaffee verstecktZur Historie der eerste von Kindern, die mittlerweile langste Erwachsene sind, dus begehrten Figuren: In der Nachkriegszeit war Spielzeug rar, en daher wurde die Geschä ft idee geboren , dem Malzkaffee Spielzeug beizufügen, um zo nieuwe kennis om te winnen. De gelovige Sammelobjekte waren aber nur in Paketen für den Österreichischen Markt zu finden. In 1973 werd de Firma van Nestlé übernommen, en die Ära der detailreich gestalteten Cowboys, Indianer en Tiere aus Plastik war vorbei. Auf dass er lang auf die Wellen spähe …

