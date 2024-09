Nach dem Sensationssieg beim 1. FC Köln in der vergangenen Woche empfängt der 1. FC Magdeburg den Aufstiegsanwärter aus Karlsruhe. Die Titz-Elf verpasste die große Überraschung, der KSC hingegen kehrte sieglos nach Hause zurück. Furios siegten die beiden Aufsteiger Preußen Münster und SSV Ulm.

1. FC Magdeburg – Karlsruher SC 2:2 (1:2)

Der Karlsruher SC hat die Chance auf die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst. Trotz Führung reichte es für die Badener nur zu einem 2:2 (2:1)-Remis beim 1. FC Magdeburg. Das Team von Trainer Christian Eichner bleibt damit ungeschlagen, liegt aufgrund des schlechteren Torverhältnisses mit 14 Punkten aber weiterhin hinter Tabellenführer Fortuna Düsseldorf.

Leon Jensen (24.) und Marvin Wanitzek (30.) erzielten die Tore für Karlsruhe, das zuvor drei Spiele in Folge gewonnen hatte. Für Magdeburg trafen Xavier Amaechi (5.) und Philipp Hercher (78.). Das Team von Trainer Christian Titz ist auch nach sechs Spieltagen unbesiegt (12 Punkte).

Magdeburg setzte den Gegner zu Beginn sofort mit entschlossenem Pressing unter Druck – und es klappte. Amaechi zwang KSC-Verteidiger Marcel Beifus zu einem Fehler, klaute ihm den Ball und traf mit eiskalter Präzision. Nur drei Minuten später hätte Daniel Heber beinahe noch erhöht, traf aber nur die Latte.

Eigentlich hatten die Gastgeber Karlsruhe in der ersten Halbzeit gut im Griff. Doch die beiden Chancen, die sich ihnen boten, nutzten die Gäste effizient. Nach Doppelpass mit Wanitzek fand Lasse Günther in der Mitte den gut postierten Jensen, der ungehindert einnetzte. Sechs Minuten später legte Wanitzek mit einem sehenswerten Schuss selbst nach.

Nach dem Seitenwechsel attackierte Magdeburg, doch der KSC verteidigte zunächst gut. Dann drehte Martijn Kaars auf: Den ersten Zweikampf mit Ex-Nationalspieler Sebastian Jung verlor der Magdeburger Stürmer, zwei Minuten später traf der Niederländer den Pfosten (76.). Hercher machte es kurz darauf besser – und Tatsuya Ito hätte in der Nachspielzeit mit einem Heber fast das 3:2 erzielt.

SV Elversberg – SSV Ulm 1:3 (0:1)

Historischer Dreier für den SSV Ulm: Die Spatzen haben ihren ersten Sieg in der 2. Bundesliga seit dem 20. Mai 2001 gefeiert. Am 6. Spieltag gewann der Aufsteiger 3:1 (1:0) beim SV Elversberg. Für die Ulmer trafen vor 8471 Zuschauern Kapitän Johannes Reichert per Foulelfmeter (28. Minute), der eingewechselte Felix Higl per Freistoß (60. Minute) und Philipp Strompf (77. Minute). Der Anschlusstreffer von Luca Schnellbacher (62. Minute) half den Saarländern nicht wesentlich.

Nach verhaltenem Beginn erspielte sich Schnellbacher per Kopfball die erste gute Chance für die Gastgeber (18. Minute). Zehn Minuten später machte es Reichert auf der Gegenseite vom Elfmeterpunkt besser und erzielte Ulms erstes Auswärtstor der Saison. Zuvor hatte Maximilian Rohr Maurice Krattenmacher gefoult. In der 40. Minute vergab Schnellbacher eine große Möglichkeit zum Ausgleich.

In der zweiten Hälfte passierte nicht mehr viel – bis Higl einen ruhenden Ball aus rund 20 Metern verwertete und sein drittes Saisontor erzielte. Kurz darauf nutzte Schnellbacher seine dritte Chance zu seinem ersten Treffer, Fisnik Asllani hatte den Ausgleich auf dem Fuß (75. Minute). Strompf köpfte den Ball kurze Zeit später auf der Gegenseite ins Tor.

Jahn Regensburg – Preußen Münster 0:3 (0:1)

Preußen Münster hat im Duell der Aufsteiger den ersten Zweitligasieg seit mehr als 33 Jahren gefeiert. Das Team von Trainer Sascha Hildmann gewann dank fast identischer Tore von Joel Grodowski (29.), Charalambos Makridis (61.) und Holmbert Aron Fridjonsson (71.) 3:0 (1:0) gegen Jahn Regensburg. In den vorherigen fünf Spielen hatte Münster zweimal unentschieden gespielt.

Regensburg, das seine vierte Niederlage in Folge kassierte (0:14 Tore), hatte zunächst mehr vom Spiel und kam auch zu einigen guten Chancen – die Führung gingen aber die Gäste. Der nach einer Verletzung von Etienne Amenyido früher als geplant eingewechselte Grodowski (13.) schob den Ball nach Vorarbeit von Andras Nemeth ins Tor. Auch der vermeintliche Ausgleichstreffer durch Christian Kühlwetter wurde vom VAR nicht anerkannt, da der Schütze im Abseits stand (41.).

Auch in der zweiten Hälfte war der Jahn zunächst stärker – doch Münster schlug erneut zu. Beide Tore fielen nach dem gleichen Schema wie das erste: Eine flache Hereingabe im Strafraum fast von der Torlinie, die Schützen Makridis, Vorlage Grodowski, und Fridjonsson, Zuspiel von Thorben Deters, konnten nahezu ungehindert abschließen.