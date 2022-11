Historische Dürre in Kalifornien bedroht die Ernährungssicherheit der USA — RT Business News

Laut einer für das kalifornische Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft erstellten Studie haben schwere Dürren in Kalifornien, dem führenden US-Agrarstaat, in den letzten zwei Jahren zu Ernteeinnahmeverlusten von mindestens 3 Milliarden US-Dollar geführt.

Die Untersuchung ergab, dass die Oberflächenwasserversorgung im gesamten Central Valley in den Jahren 2021 und 2022 um bis zu 43 % zurückgegangen ist, was die kalifornischen Landwirte dazu zwingt, über 1,3 Millionen Morgen unbepflanzt zu lassen, die am meisten ungenutzte Fläche seit jüngster Zeit.

Das Central Valley, Heimat von fast einem Viertel aller in den USA angebauten Lebensmittel, darunter 40 % Obst und Nüsse, hat Berichten zufolge bisher die Hauptlast getragen, wobei Reben und Gemüse die Hauptquelle für Einnahmeverluste sind.

„Strategische kurzfristige Flächenstilllegung war die häufigste Anpassung der Anbauentscheidung in dieser Dürre“, lautet der Bericht. „Einige Kulturen wie Reis und andere Feld- und Getreidekulturen zeigten einen übermäßigen Leerlauf.“ während die Produktion von Rindfleisch und Milch erfolgte „niedriger als sie gewesen wären.“









Etwa 70 % des bewässerten Landes im Colorado River Basin werden für den Anbau von Viehfutter genutzt, und die Dürre lässt die Preise für solche Pflanzen laut dem Bericht unvermeidlich in die Höhe schnellen.

Die Situation könnte sich weiter verschlechtern, da die südlichen landwirtschaftlichen Gebiete des Bundesstaates, die auf Wasser aus einem schrumpfenden Colorado River angewiesen sind, im Jahr 2023 wahrscheinlich mehr Brachland sehen werden, so Josue Medellin-Azuara, Professor an der University of California Merced, der die von Bloomberg zitierte Analyse leitete .

Eine Anfang dieses Jahres von der Zeitschrift National Climate Change veröffentlichte Studie ergab, dass der Südwesten der USA die trockenste 22-Jahres-Periode seit mindestens 1.200 Jahren erlebt hat. Lake Mead wird vom Colorado River gespeist, und seine Vorräte werden selbst bei normalen Wetterbedingungen durch Überbeanspruchung strapaziert.

Im vergangenen Jahr erklärte die US-Bundesregierung eine beispiellose Wasserknappheit im Lake Mead und im Lower Colorado River Basin und warnte vor Versorgungskürzungen. Ein 1922 unterzeichneter Colorado-River-Pakt regelt die Wasserwirtschaft, die sieben Bundesstaaten betrifft – Kalifornien, Arizona, Nevada, Colorado, New Mexico, Utah und Wyoming.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT