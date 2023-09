Putin begründet den Angriff auf die Ukraine auch mit der Osterweiterung der Nato. Doch wie war es damals genau? Die Historikerin Mary Elise Sarotte rekonstruiert die Ereignisse.

wochentaz: Frau Sarotte, als Historikerin haben Sie sich intensiv mit der Geschichte der Nato-Osterweiterung und dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts beschäftigt. Gab es etwas, das Sie besonders überrascht hat?

ist Professor für Geschichte an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Washington, D.C. Ihr Buch „Kein Schritt weiter nach Osten“ (CH Beck) ist gerade auf Deutsch erschienen.

Mary Elise Sarotte: Die Bedeutung der Ukraine. Als ich anfing, an meinem Buch über die Osterweiterung der NATO zu arbeiten, dachte ich zunächst, dass es sich auf Polen, Ungarn, Tschechien und die baltischen Staaten konzentrieren würde. Sie sind jetzt alle da drin. Aber die Machthaber haben schon sehr früh gesagt: Der Frieden in Europa hängt von der Ukraine ab. Aus heutiger Sicht ist es erstaunlich, diese Erkenntnis in den historischen Quellen zu lesen.

Damals ging es vor allem um die Atomraketen, die in der Ukraine stationiert waren.

Als die Ukraine 1991 unabhängig wurde, war sie plötzlich die drittgrößte Atommacht der Welt. Dort waren mehr als 1.000 Atomsprengköpfe gelagert. US-Außenminister James Baker eilte im Dezember 1991 nach Kiew, um zu fragen: Wer hat die Kontrolle über diese Raketen? Es hieß, dass die Kontrolle immer noch in Moskau liege – aus technischen Gründen, denn zu Sowjetzeiten wurden die Waffen von Moskau aus kontrolliert.

Aber dabei musste es nicht bleiben.

Es war klar, dass die Ukraine über die Ingenieure verfügte, um das zu ändern. Baker kam zurück und sagte zu seinem Freund und Präsidenten George HW Bush: „Es gibt keine wichtigere Herausforderung als die Sicherung der ehemaligen sowjetischen Atomwaffen, die außer Russland hauptsächlich in der Ukraine gelagert waren.“ Er hat dann viel dafür getan, das Land und auch Weißrussland und Kasachstan davon zu überzeugen, diese Waffen zu zerstören oder abzugeben. Doch Bush verlor die Präsidentschaftswahl 1992 überraschend gegen Bill Clinton, Baker musste gehen und ließ seinen Nachfolger mit dem Problem zurück, das dringend gelöst werden musste. Es ging um die Quadratur des Dreiecks.

Wie meinst du das?

Es musste eine Lösung gefunden werden, mit der die Ukrainer, die Russen und die Länder Mittel- und Osteuropas, die auf eine rasche Aufnahme in die NATO drängten, leben konnten. Die Idee war damals: Anstatt viele Länder sofort in die NATO aufzunehmen, müssen wir eine Zwischenstation schaffen, zu der alle gehören können. Das wahrt das Gesicht Moskaus, es ist eine Übergangslösung für die Ukraine, damit sie nicht außen vor bleibt – und es hilft den Mittel- und Osteuropäern, sich technisch an die NATO-Standards anzupassen. So entstand 1994 die „Partnerschaft für den Frieden“, der sich auch Russland anschloss. Dadurch wurden Handlungsmöglichkeiten geschaffen.

Inwiefern?

Die mittel- und osteuropäischen Staaten konnten in die NATO aufgenommen werden und blieben vor der Mitgliedschaft stehen – wenn die Demokratisierung in Russland schlecht lief, konnten sie schnell beitreten. 1994 arbeiteten die USA und Russland bei der nuklearen Abrüstung eng zusammen. US-Verteidigungsminister William Perry warnte deshalb Präsident Bill Clinton, dass eine zu schnelle NATO-Erweiterung die Abrüstung gefährden würde.

Dem stimmte Clinton zunächst zu. Er wollte keine neue Trennlinie durch Europa ziehen.

Ja, aber später änderte er aus verschiedenen Gründen seine Meinung und verfolgte bei der NATO den Alles-oder-Nichts-Ansatz. Die Ukraine wurde im Stich gelassen. Ich persönlich halte die Partnerschaft für den Frieden damals für eine sehr gute Lösung. Ich wünschte, es wäre so geblieben. Es kam anders. Manchmal werde ich als Gegner der NATO-Osterweiterung dargestellt. Das bin ich nicht. Die mittel- und osteuropäischen Länder hatten das Recht, ihr Bündnis frei zu wählen, die NATO hatte das Recht, sie aufzunehmen. Ich kritisiere nur die Methode, sie war zu schnell und zu konfrontativ.

Aber es war nicht nur Clinton.

Nein, der russische Präsident Boris Jelzin sollte der große Demokrat sein, aber dann begann er erneut Blut zu vergießen. Im Oktober 1993 ließ er sein eigenes Parlament beschießen und 1994 begann er den äußerst blutigen ersten Tschetschenienkrieg. Die Polen und Ungarn sagten: Wir kennen die Methode – und deshalb drängten sie noch vehementer auf die NATO-Mitgliedschaft.

Mit dem Budapester Memorandum verzichtete die Ukraine 1994 auf ihre Atomwaffen. Im Gegenzug wurde ihr von den USA, Großbritannien und Russland die Achtung ihrer Souveränität und ihrer bestehenden Grenzen zugesichert. Eine Vereinbarung, die Wladimir Putin 2014 mit der Annexion der Krim erstmals gebrochen hat.

Ich bin überzeugt, dass wir im Westen viel schärfer auf die Annexion der Krim hätten reagieren müssen. Aber das Budapester Memorandum wird Memorandum genannt, weil es kein Vertrag ist. Es ist nicht wie Artikel 5 der NATO, der alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, im Falle eines Angriffs auf ein NATO-Land Hilfe zu leisten. Das Memorandum war eine Anerkennung, die die Ukraine für die Aufgabe ihrer Waffen erhielt. Als es hart auf hart kam, war es nur ein Stück Papier.

Heute gibt es zwei Geschichten über die Osterweiterung der NATO. Von russischer Seite heißt es, 1990 sei als Preis für die deutsche Wiedervereinigung versprochen worden, die NATO nicht weiter nach Osten auszudehnen. Es wurde einfach nicht schriftlich festgehalten. Von westlicher Seite heißt es, dass es eine solche Zusage nicht gegeben habe und dass es am Ende der Verhandlungen darauf ankäme, was im Vertrag stehe.

Ob es ein Versprechen gab oder nicht, hängt weitgehend davon ab, was Sie unter einem Versprechen verstehen. Insofern ist es eher eine psychologische Frage. Den Quellen zufolge ist eines klar: Bei den Verhandlungen kam das Thema der Nato-Osterweiterung zur Sprache. Ende 1989 und Anfang 1990 überlegte man auf westlicher Seite: Was könnte man Michail Gorbatschow anbieten, damit er der Wiedervereinigung zustimmt? Vielleicht möchte er, dass wir ihm versprechen, dass die NATO nicht erweitert wird? Dann sprachen US-Außenminister Baker und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher mit ihm darüber. Gorbatschow sagte: Ja, das hört sich gut an, wir reden weiter darüber.

Was ist denn passiert?

Nach seinem Treffen mit Gorbatschow im Februar 1990 kehrte Baker nach Washington zurück und berichtete Präsident Bush über die Gespräche. Bush sagte, er sei zutiefst enttäuscht. Das war ein Fehler; er war nicht der Meinung, dass über die Zukunft der NATO verhandelt werden sollte. Baker sollte das zurücknehmen. Baker schrieb daraufhin an das Auswärtige Amt und schrieb Folgendes – ich paraphrasiere es, die genauen Zitate und Verweise stehen in meinem Buch –: Entschuldigung, ich habe Verwirrung gestiftet; Ich habe eine klare Linie vom Chef: Wir verhandeln nicht über den künftigen Umfang der NATO-Zuständigkeit. Doch Genscher ignorierte diesen Brief mehr oder weniger.

Und Helmut Kohl?

Als Kohl Bush in Washington traf, sagte er ihm, dass sie ihm etwas anderes anbieten müssten, wenn sie Gorbatschow bei der NATO keine Zugeständnisse machen würden. Dann wird es eine Frage des Geldes. Bush antwortete: Na und, sie haben tiefe Taschen. Kohl hat dies akzeptiert. Unterdessen redete Genscher weiter über die NATO. Kohl kontaktierte Genscher daraufhin mehrfach und forderte ihn quasi auf: Hör auf damit. Er ging sogar so weit, ihm einen offiziellen Brief zu schicken. Kohl schrieb: „(…) Ich möchte Sie in aller Form darüber informieren“, dass er die Position Genschers nicht teile und nicht unterstütze. „Außerdem bin ich nicht bereit zu akzeptieren, dass die Bundesregierung über diese Fragen ohne Konsultation entscheidet.“

Wie wurde das dann gelöst?

Als es im September 1990 zur Unterzeichnung des Zwei-plus-Vier-Vertrags kam und Politiker zur Zeremonie nach Moskau reisten, kam es zu einem regelrechten Streit zwischen den westlichen Alliierten und Genscher. Am Ende einigte man sich auf eine Protokollnotiz. Es sah vor, dass ausländische NATO-Truppen die ehemalige deutsche Grenzlinie überschreiten durften, sofern dies nicht als Verlegung bezeichnet wurde. Was als solches definiert wird, sollte die Regierung des vereinten Deutschlands entscheiden. Das gilt auch heute noch.

War das, was die russische Seite ein Versprechen nennt, also nur ein mentales Spiel, das aufgrund der Meinungsverschiedenheiten auf westlicher Seite in den Verhandlungen eine lange Lebensdauer hatte?

So kann man es sagen. Ich glaube, dass es wichtig ist, was am Ende des Vertrags steht. Wir sprechen hier nicht von unerfahrenen Menschen oder Kindern. Wir reden über die internationalen Beziehungen zwischen Moskau und dem Westen, es ging um vieles, um die Einheit Deutschlands, des ehemaligen Nazi-Deutschlands. Die sowjetischen Diplomaten haben damals nicht vergessen, dies aufzuschreiben. Moskau unterzeichnete den Vertrag, ratifizierte ihn und erhielt die Überweisungen dafür. Sie erhielten 15 Milliarden Deutsche Mark. Auf Englisch würden wir sagen: Sie haben den Scheck eingelöst. Putin vergisst das immer.

Putins Herangehensweise an die Osterweiterung der NATO hat sich im Laufe der Jahre erheblich verändert. Im Jahr 2004, während der zweiten Erweiterungsrunde, als auch die baltischen Staaten und ehemaligen Sowjetrepubliken dem Bündnis beitraten, sagte er, dass es keine Probleme in den Beziehungen zwischen der NATO und Russland gebe.

Putin hat sich radikalisiert. Je mehr Gewalt er anwendete, desto nützlicher war für ihn dieses Thema als Rechtfertigung für Gewalt. Es begann mit dem Tschetschenienkrieg und den Morden an Journalisten wie Anna Politkowskaja. Dann war da noch seine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, in der er sich darüber beklagte, dass die NATO die angeblich mit ihrer Osterweiterung gegebenen Garantien nicht eingehalten habe. Ebenso beklagte er den angeblichen Verrat in seiner Rede zur Annexion der Krim im Jahr 2014 und in seinen Erklärungen Ende 2021 vor der umfassenden Invasion der Ukraine.

Nun bereitet sich Europa darauf vor, dass der Konflikt mit Russland auch nach einem möglichen Ende des Krieges in der Ukraine noch lange anhalten wird.

In meinem Buch geht es um die Wechselwirkungen zwischen der deutschen, russischen, amerikanischen Politik und denen der mittel- und osteuropäischen Staaten. Und man sieht, dass es am Ende eine Tragödie war, dass das Zeitfenster der Gelegenheit nicht besser genutzt wurde. Kalte Kriege sind nicht nur von kurzer Dauer, sie dauern lange. Und wenn es Tauwetter gibt, muss man es zu schätzen wissen. Das haben wir damals zu wenig gemacht. Jetzt sind wir wieder da, wo wir sind.