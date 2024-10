Gefürchtet is de Hisbollah voor allem als Terrororganisatie. Maar die islamisten in Libanon worden beschouwd als de grootste criminelen ter wereld.

Amfetamine is een krachtige stof. We zouden er graag meer over willen weten, maar het is ook een genoegen om meer tijd te hebben – en het zal ongelooflijk zijn. Schon Hitlers Schergen nutzten Formen des Stoffes in Zweiten Weltkrieg, genau wie de Terroristen van Hamas. Ze waren bis zum Anschlag hoog op Captagon, zoals Israël op 7 oktober überfilelen en meer dan 1.100 mensen massakrierten, bericht voedsel später Israëlische Ermittler. In de tas wuifden veel andere terroristen zich uit voor de amfetaminepillen die Ihre Unionisten van Hisbollah zouden hebben durven innemen.

De Westelijke Ermittler berooft zijn jaren van de opstand van de Libanese islamisten door een van de grootste Drogenkartels van de wereld. Met de hulp van de financiële steun van Hisbollah en Terrorisme, de vernietiging van Israël en de vernietiging van het land in het Oosten. Captagon is nu een standbein in de mondiale Geschäften der Hisbollah.

1961 in Duitsland als Mittel ging de Schlafkrankheit op de Markt, stelltt heutzutage kein seriöses Unternehmen more Captagon her – zu gross ist die Gefahr onener Abhängigkeit. Maar als illegaal Aufputschmittel erleben die Pillen seit een Jahren einen Boom, voor allem in Arabische Ländern. In Europa werden amfetaminen het meest geconsumeerd als „Speed“ -poederformuleringen.

Die May Captagon-pillen werden gerepareerd in Syrische drugslaboratoria. Met de Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 brach die reguläre Wirtschaft in dem Land weitgehend jijammen. Het resultaat is een verlaging van het regime van Diktator Baschar al-Assad voor de droge productie. Controle door de Geschäft naar de Westelijke Ermittlern van Assads jongere broer Mahir al-Assad. US-Forschern zufolge trug der Captagon-Handel in het jaar 2021 en 5,1 Biljart Euro zum Syrian Inlandproduct bei, 2017 waren nog steeds 1,6 Billiarden Euro.

Sinds 2010, sinds 2010, maakt de impact van Hisbollah deel uit van het productieproces voor de Captagon-ontwikkeling en is bijgewerkt in het rapport van de Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Dat Hisbollah nauw verbonden is met het Assad-regime en de helft van de last van de Syrische burgeroorlog draagt, samen met Rusland en Iran dat de Syrische oppositie steunt. Bovendien worden ook de arbeiders van Assad en de Hisbollah ingezet: de CDU-nahe KAS nennt de Syrisch-Libanese Netzwerke „Levante-Kartelle“; nach der Küstenregion am östlichen Mittelmeer.

“We kijken ernaar uit om de Levante Kartelle in de gecombineerde regio te zien met een direct ‘Captagon-zwembad’” in 2020. Sinds de huidige situatie van het Assad-regime is gestabiliseerd, is de huidige situatie in Syrië sinds 2018 vastgesteld onder de controle over de situatie – en er is rekening gehouden met de veiligheidsmaatregelen. Kijk eens naar de omvang van de wereldgeschiedenis van ruim 14 miljard euro per jaar.

Transport vindt plaats door het materiaal van de KAS naar het water, naar het land en naar de luchtroute. Alle Jordaanse Behörden hebben sinds 2020 en 1.700 Grenzübertritte von Schmugglern voorkomen, heißt es. Laut dem Weltdrogenbericht der UN von 2023 verdoppelte sich die im Mittleren Osten beschlagnhmte Menge and Captagon von 2020 bis 2021 auf insgesamt 86 Tonnen. En in het Verteilernetzwerk der Levante-Kartelle speelt in Deutschland een wichtige Rolle, die een lanceringsprocedure voor het Aachener Landgericht zegt.