Nasrallah hat seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober keine Rede mehr gehalten

Die Hisbollah ist an der Grenze mit Israelis zusammengestoßen

Die Rede wird im Libanon in größerem Umfang erwartet

BEIRUT, 2. November (Reuters) – Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah wird am Freitag seine ersten öffentlichen Kommentare abgeben, seit die palästinensische Gruppe Hamas und Israel in den Krieg gezogen sind. Diese Rede wird auf Hinweise darauf untersucht, wie sich die Rolle der Gruppe in dem Konflikt entwickeln könnte .

Die Hisbollah, eine gewaltige, vom Iran unterstützte Streitmacht, hat entlang der Grenze israelische Streitkräfte angegriffen, wo 50 ihrer Kämpfer bei der tödlichsten Eskalation seit ihrem Krieg mit Israel im Jahr 2006 getötet wurden.

Die Gruppe sagte, sie habe am Donnerstag 19 gleichzeitige Angriffe auf Stellungen der israelischen Armee mit Lenkraketen, Artillerie und anderen Waffen durchgeführt, die mit sogenannten Angriffen mit zwei Sprengdrohnen zusammenfielen.

Als die Kämpfe an der Grenze eskalierten, reagierte Israel mit Luftangriffen sowie Panzer- und Artilleriefeuer.

Da sich die Zusammenstöße bisher jedoch größtenteils auf die Grenze beschränkten, verfügt die Hisbollah immer noch nur über einen Bruchteil der Feuerkraft, mit der Nasrallah Israel seit Jahren bedroht.

Viele Menschen im Libanon warten sehnsüchtig auf die Rede um 15 Uhr (13.00 Uhr GMT), wochenlang von der Angst vor einem katastrophalen Konflikt geplagt. Einige sagen, dass sie über Freitag hinaus keine Pläne schmieden, weil sie glauben, dass seine Äußerungen die Möglichkeit einer Eskalation signalisieren würden.

Die Rede wird auch mit größerer Spannung erwartet. Nasrallah ist eine führende Stimme in einem regionalen Militärbündnis, das der Iran gegründet hat, um den Vereinigten Staaten und Israel entgegenzuwirken.

Sie ist als „Achse des Widerstands“ bekannt und umfasst schiitisch-muslimische irakische Milizen, die auf US-Streitkräfte in Syrien und im Irak geschossen haben, sowie die Huthi im Jemen, die in den Konflikt eingegriffen haben, indem sie Drohnen auf Israel abgefeuert haben.

Nasrallah trägt den schwarzen Turban eines Sayyed, also eines Nachkommen des Propheten Mohammed, und schiitische Geistliche Gewänder und ist eine der prominentesten Persönlichkeiten in der arabischen Welt.

Selbst von Kritikern wird er als talentierter Redner anerkannt, und seine Reden wurden von Freunden und Feinden gleichermaßen aufmerksam verfolgt. Er wird von Gegnern, darunter den Vereinigten Staaten, als Terrorist angesehen.

Seine flammenden Reden während des Krieges 2006 erhöhten sein Profil, darunter eine, in der er verkündete, dass die Hisbollah ein israelisches Marineschiff mit einer Anti-Schiffs-Rakete angegriffen habe, und forderte die Zuschauer auf, „auf das Meer zu schauen“.

Während Nasrallah sich seit dem 7. Oktober aus der Öffentlichkeit zurückgehalten hat, haben andere Hisbollah-Vertreter die Kampfbereitschaft der Gruppe angedeutet. Aber sie haben im Konflikt mit Israel keine roten Linien gesetzt.

Auf die Frage am 22. Oktober, warum er noch nicht gesprochen habe, sagte der Hisbollah-Politiker Hassan Fadlallah, Nasrallah verfolge die Lage in Gaza „Moment für Moment und Stunde für Stunde“ und beaufsichtige die Schlacht im Libanon. Es sei „Teil seiner Bewältigung des Kampfes“ gewesen, nicht öffentlich zu sprechen, sagte er.

Die Rede wird zeitgleich mit Kundgebungen ausgestrahlt, die die Hisbollah zu Ehren gefallener Kämpfer einberufen hat.

Gegenseitige Zerstörungsdrohungen halten Israel und die Hisbollah seit 2006 davon ab, an der libanesisch-israelischen Grenze Krieg zu führen. Syrien dient inzwischen als Schauplatz ihres Konflikts.

Quellen, die mit der Denkweise der Hisbollah vertraut sind, sagen, dass die Angriffe der Gruppe bisher so dosiert wurden, dass eine große Eskalation verhindert und gleichzeitig die israelischen Streitkräfte an der Grenze beschäftigt bleiben.

Der Libanon kann sich einen weiteren Krieg mit Israel kaum leisten. Viele Libanesen leiden immer noch unter den Auswirkungen des katastrophalen Finanzzusammenbruchs vor vier Jahren.

Israel hat erklärt, es habe kein Interesse an einem Konflikt an seiner Nordgrenze mit dem Libanon.

Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Hisbollah davor gewarnt, eine zweite Kriegsfront mit Israel zu eröffnen, und erklärt, dass dies zu israelischen Gegenschlägen „unvorstellbaren“ Ausmaßes führen würde, die verheerende Auswirkungen auf den Libanon haben würden.

