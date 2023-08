Hiroshima

Angesichts der weltweiten Besorgnis über die steigende Gefahr eines Atomkriegs gedachte die japanische Stadt Hiroshima der Opfer des Atombombenabwurfs vor 78 Jahren. Bei einer wichtigen Gedenkzeremonie anlässlich des Jahrestages des US-Atombombenabwurfs begrüßte Bürgermeister Kazumi Matsui am Sonntag den Besuch der G7-Staats- und Regierungschefs im Friedenspark Hiroshima anlässlich ihres Mai-Gipfels als Beweis dafür, dass der „Geist“ von Hiroshima sie erreicht habe.

Gleichzeitig forderte Matsui politische Entscheidungsträger auf der ganzen Welt auf, die Theorie der nuklearen Abschreckung aufzugeben. „Sie müssen sofort konkrete Schritte unternehmen, um uns aus der gefährlichen Gegenwart in unsere ideale Welt zu führen“, sagte Matsui.

Um 8:15 Uhr (Ortszeit), dem Zeitpunkt, als der US-Bomber Enola Gay am 6. August 1945 die erste Atombombe namens „Little Boy“ über Hiroshima abwarf, legten die Teilnehmer der Zeremonie in der Stadt eine Schweigeminute ein.

Symbol für Krieg – und für Frieden

Zehntausende Einwohner Hiroshimas starben sofort, als die amerikanische Atombombe abgeworfen wurde, und bis Ende 1945 starben schätzungsweise 140.000 Menschen. Drei Tage nach dem Abwurf Hiroshimas warfen die USA eine zweite Atombombe über Nagasaki ab. Kurz darauf kapitulierte das japanische Reich. Heute ist Hiroshima ein Symbol des Krieges – und des Friedens.

UN-Generalsekretär António Guterres schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X: „Wer Hiroshima besucht hat, weiß, dass die Erinnerung daran nie verblasst.“ Auf ihrem Gipfeltreffen in Hiroshima im Mai haben die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) in einer gemeinsamen Erklärung erstmals ein Bekenntnis zur nuklearen Abrüstung abgegeben. In der sogenannten „Hiroshima-Vision“ kritisierten die Staats- und Regierungschefs scharf die Drohung Russlands, im Krieg gegen die Ukraine Atomwaffen einzusetzen, und äußerten auch ihre Besorgnis über die nukleare Aufrüstung Chinas.

Vertreter aus 111 Ländern und der Europäischen Union nahmen am Sonntag an der Gedenkfeier in Hiroshima teil, eine beispiellose Zahl. Wie im letzten Jahr wurden Russland und Weißrussland wegen der Invasion in der Ukraine auch in diesem Jahr nicht zur Gedenkfeier eingeladen. Rund 50.000 Menschen beteiligten sich.