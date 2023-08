Das Gebäude des US-Justizministeriums in Washington DC Foto

Die rechtlichen Probleme des ehemaligen US-Präsidenten sind weitreichend. Ein Überblick.

Entwendete geheime Dokumente, Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, mögliche Einflussnahme auf Wahlen im Bundesstaat Georgia: Kein ehemaliger amerikanischer Präsident hatte jemals so umfangreiche rechtliche Probleme wie Donald Trump.

Ein Blick auf die wichtigsten aktuellen Verfahren neben Trumps Anklage im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols.

New Yorker Anklage im Zusammenhang mit Schweigegeld an Pornostar

New Yorker Staatsanwälte haben Trump wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt. Er soll vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016, aus der er als Sieger hervorging, versucht haben, schädliche Informationen und illegale Aktivitäten zu verbergen. Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht die Zahlung von Schweigegeld an a Pornodarstellerin. Trump bekannte sich nicht schuldig. Der Prozess in dem Fall soll im März 2024 beginnen.

Anklage wegen Diebstahl geheimer Regierungsdokumente

Die Staatsanwälte werfen Trump vor, hochsensible Informationen aus seiner Amtszeit unrechtmäßig gespeichert zu haben Amerikanischer Präsident Vor. Der Anklageschrift zufolge enthielten die Dokumente Informationen über die nuklearen Fähigkeiten der USA und militärische Notfallpläne der USA.

Die Bundespolizei FBI hatte im vergangenen August sein Privatgrundstück Mar-a-Lago in Florida durchsucht und dort verschiedene geheime Dokumente beschlagnahmt. Auch hier bekannte sich Trump bei der Anklageerhebung im Juni in Miami auf „nicht schuldig“. Es ist die erste Bundesanklage gegen Trump. Der Prozess soll am 20. Mai 2024 beginnen.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen wegen möglicher Wahlmanipulation

Im Staat Georgia Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Trump wegen möglicher Wahlfälschung bei der Präsidentschaftswahl 2020. Georgia war einer der Staaten, die eine Schlüsselrolle beim Ausgang der Wahl spielten. Biden gewann dort mit einem knappen Vorsprung von rund 12.000 Stimmen.

Trump versuchte dort, wie auch in anderen Bundesstaaten, seine Wahlniederlage nachträglich zu ändern. Unter anderem forderte er den obersten Wahlleiter in Georgia in einem Telefonat unverblümt auf, genügend Stimmen zu „beschaffen“, damit er das Ergebnis „neu berechnen“ könne. Eine Anklage könnte unmittelbar bevorstehen.

Trump in Zivilprozessen wegen sexueller Nötigung verurteilt

Neben den Strafverfahren ist Trump auch in eine Reihe zivilrechtlicher Streitigkeiten verwickelt. Im Mai wurde Trump in einem Zivilprozess wegen sexueller Nötigung und Verleumdung zu einer Geldstrafe in Millionenhöhe verurteilt.

Eine New Yorker Grand Jury hielt es für erwiesen, dass Trump Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Luxuskaufhaus die Schriftstellerin E. Jean Carroll sexuell missbraucht und später diffamiert hatte. Die Jury wies den Vorwurf der Vergewaltigung zurück. Trump kündigte an, gegen die Entscheidung vorzugehen. Einen entsprechenden Versuch seiner Anwälte, die Strafe von fünf Millionen Dollar als überhöht darzustellen, wies der Richter zurück.

dpa