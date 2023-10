In „Behind the Whistle“ geht der ehemalige Premier-League-Schiedsrichter Chris Foy eine Auswahl wichtiger Spielentscheidungen aus der jüngsten Sky Bet Championship-, League One- und League Two-Aktion durch.

„Behind the Whistle“ zielt darauf ab, Anhängern von EFL-Clubs einen Einblick in die Überlegungen zur Entscheidungsfindung zu geben und auch bestimmte Aufrufe zu klären, um ein Verständnis dafür zu vermitteln, wie die Spielregeln interpretiert werden.

Im Rahmen einer regelmäßigen Sendung auf Sky Sports nach Abschluss eines Spieltags wird Foy hier sein, um Sie durch einige Schiedsrichterangelegenheiten in der EFL zu führen.

Leeds United 2:1 Bristol City

Vorfall: Tor erzielt, Abseitsgefahr (Leeds United)

Entscheidung: Tor nicht anerkannt

Foy sagt: In einem überfüllten Strafraum eine Entscheidung zu treffen, ist für die Schiedsrichter immer eine Herausforderung. Als der Ball von Sam Byram (25) in Richtung Tor geschossen wird, steht der spätere Torschütze Georginio (24) knapp hinter dem vorletzten Gegenspieler – also im Abseits. Obwohl er Byrams ersten Schuss nicht berührt, unternimmt er einen klaren Versuch, den Ball zu spielen, und beeinträchtigt deutlich die Fähigkeit des Torhüters von Bristol City, den Ball zu spielen, der seine Parade verzögert und Byrams Schuss zunichte macht, bevor Georginio den losen Ball ins Tor tippt das Netz.

Hier gibt es zwei Abseitsdelikte: Das erste ist Georginios erste Aktion, die sich deutlich auf den Paradeversuch des Torhüters von Bristol City auswirkt, und das zweite ist, dass er sich nach einer Parade einen Vorteil für den daraus resultierenden Tap-In verschafft, indem er sich zunächst im Abseits befindet Position. Das ist eine gute Entscheidung der Beamten.

Birmingham City 3:1 West Bromwich Albion

Birmingham erhielt eine Strafe, nachdem ihr Spieler beim Sieg gegen West Brom einen Ausrutscher begangen hatte



Vorfall: Strafe verhängt (Stadt Birmingham)

Entscheidung: Strafe verhängt

Foy sagt: Sowohl BIR11 als auch WBA4 forderten den Ball heraus, und WBA4 verhängte für die Herausforderung eine Strafe. Dies ist eine ungewöhnliche Situation, in der BIR11 auszurutschen scheint und WBA4 durch seinen Schwung in Kontakt kommt und meiner Ansicht nach ist eine Strafe die falsche Entscheidung. Der Schiedsrichter interpretiert die Situation falsch und hätte von einem besseren Blickwinkel profitiert. Dabei handelt es sich eher um den Fall, dass zwei Spieler den Halt verlieren und zusammenfinden, und die beste Option ist, das Spiel weiterlaufen zu lassen.

Portsmouth 2:0 Port Vale

Portsmouth erhält ein Tor, nachdem es im Vorfeld beim Sieg gegen Port Vale zu einer möglichen Abseitsposition gekommen war



Vorfall: Mögliches Abseits (Portsmouth)

Entscheidung: Tor vergeben

Foy sagt: Der Schiedsrichterassistent muss entscheiden, ob Portsmouths Nummer 9 näher an der Torlinie ist als der vorletzte Gegner, als der Ball zuletzt von einem Mitspieler gespielt wurde. Bei guter Konzentration ist zu erkennen, dass der Torwart von Port Vale, der von seiner Linie abgekommen ist, um die erste Flanke zu sammeln, der zweitletzte Verteidiger ist.

Wenn der Ball über das Tor zurückkommt, befindet sich der angreifende Spieler auf einer Linie mit dem Torwart und ist somit auf der Seite, und die richtige Entscheidung wurde getroffen.

Colchester 1-3 Morecambe

James Connolly von Morecambe tritt auf den Colchester-Spieler, der vom Schiedsrichterassistenten entdeckt wird und vom Platz gestellt wird



Vorfall: rote Karte (Morecambe)

Entscheidung: rote Karte

Foy sagt: Dies ist ein großartiges Beispiel für die Zusammenarbeit eines Teams von Beamten. Nach dem anfänglichen Handgemenge zwischen James Connolly von Morecambe und Samson Tovide von Colchester wird Colchester ein Freistoß zugesprochen und das Spiel geht schnell weiter. An diesem Punkt richtet sich der Fokus des Schiedsrichters auf die Entwicklungsphase des Spiels. Die beiden an dem Vorfall beteiligten Spieler liegen jedoch immer noch auf dem Boden. Connolly tritt deutlich auf Tovide, als er aufsteht, was vom Schiedsrichterassistenten bemerkt wird, der den Schiedsrichter sofort darauf aufmerksam macht, und ihm wird eine rote Karte wegen gewalttätigem Verhalten gezeigt.

Mansfield 0:0 AFC Wimbledon

Mansfield wurde kein Tor zugesprochen, nachdem beim Unentschieden gegen Wimbledon ein verschossener Elfmeter auf die Torlinie prallte



Vorfall: Zielentscheidung (Mansfield)

Entscheidung: Tor nicht vergeben

Foy sagt: Das ist eine gute Entscheidung der Verantwortlichen. Im Tempo wird der Elfmeter geschossen, den der Torwart an die Latte stößt. Der Ball springt nach unten, dann wieder hoch und trifft erneut auf die Latte, bevor er vom Torwart aufgefangen wird. Im Bruchteil einer Sekunde gibt es viel zu verarbeiten, aber der Ball geht nicht über die Linie und die Spielleitung hat das Spiel zu Recht weiterlaufen lassen.