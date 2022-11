Hinter dem Erfolg von Cherson verbirgt sich eine tödliche Falle für die Ukraine

Andere Militärbeobachter hingegen sehen im Abzug Russlands einen strategischen Knackpunkt für die Ukraine. Sie können jetzt sagen, dass sie Cherson befreit haben. Da Cherson viel näher an der Frontlinie liegt als beispielsweise Saporischschja, besteht nun die Gefahr von schwerem und konstantem Beschuss. Selbst in Saporischschja, 40 Kilometer von der Front entfernt, schießt Russland jeden Tag in die Stadt, ohne dass die Ukraine viel dagegen tun kann.

Auffällig ist jedoch, dass die Ankündigung des Abzugs vom Militär in Form von Verteidigungsminister Schoigu und nicht von Putin erfolgte. „Gebietsabtretungen sollten eine politische Entscheidung sein; Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass Putin das Militär eindeutig als Sündenbock für das russische Debakel in der Ukraine benutzt“, glaubt Ryan.

Auch der australische Militärexperte und Ex-General Mick Ryan bringt einen möglichen Bluff der Russen ins Spiel. „Ist der Abzug echt oder möglicherweise Teil einer Täuschungskampagne, um die Ukrainer in einen Kampf zu ziehen, auf den sich die Russen vorbereitet haben?“ fragt er in einem Thread auf Twitter. Er glaubt aber, dass die Russen tatsächlich abziehen.

Manche Beobachter sehen im russischen Rückzug eine tödliche Falle. Obwohl Truppen abgezogen werden, ist die Stadt selbst seit Monaten von Soldaten in Zivil bewohnt, die in Privathäusern einquartiert sind. Die russischen Truppen scheinen wie Partisanen zum Häuserkampf bereit zu sein.

Also ein Sieg für die Ukraine, die das Territorium seit Monaten teilweise zurückerobert? Immerhin ist Cherson die einzige Provinzhauptstadt, die Russland seit dem Einmarsch in die Ukraine erobern konnte – und bisher erbittert verteidigt hat.

Also alles nur eine Falle? Immerhin ist den Russen die Munition nicht ausgegangen – trotz der anhaltenden Angriffe der Ukraine in den letzten Wochen. Bisher konnten sie Nachschub und Truppen an das Westufer des Dnjepr bringen. Dem neuen Oberbefehlshaber der Russen in der Ukraine, General Sergei Surovikin, scheint es gelungen zu sein, seine Soldaten hier erfolgreich zu reorganisieren.

Vor drei Wochen sprach er in einem seltenen Interview im russischen Fernsehen von einer „komplizierten Situation“ und „schwierigen Entscheidungen“ in Cherson. Surovikin wurde eingesetzt, um zu verhindern, dass die Russen wieder wie in Charkow in Verlegenheit geraten. „Unsere weiteren militärischen Aktionen in Cherson hängen von der jeweiligen taktischen Situation ab“, sagte er. Vielleicht erwartet die Ukraine jetzt der eigentliche Kampf um die Befreiung der Stadt.