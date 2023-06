HINCKLEY – Als Neuling stellte Anna Herrmann mit 76 3-Punkte-Würfen in einer Saison den Hinckley-Big Rock-Rekord auf.

Bei diesem Tempo wird Herrmann schon vor dem Ende ihres zweiten Studienjahres die Karriereleiterin im Dreier sein. Und sie dürfte viele Blicke auf sich ziehen, wenn die Royals zu einem schnelleren Spielstil wechseln.

„Es macht Spaß zu sehen, wie diese Athletik zum Ausdruck kommt. Letztes Jahr waren wir eher langsam und methodisch vorgegangen. Es ist also definitiv ein Strategiewechsel für die Mädchen, eine Änderung des Spielstils, aber es hat Spaß gemacht.“ — Doug Brewington, Hinckley-Big Rock-Trainer

„Ehrlich gesagt war es letztes Jahr eher so, dass ich auf dem Flügel sitze und nicht nur schieße, während es diesmal mehr Übergangs-Dreier sind, was ehrlich gesagt besser für mich ist“, sagte Herrmann. „Ich habe das Gefühl, wenn ich renne, dann schieße ich einfach, und es fällt mir leichter, sie zu machen.“

( Fotos: Hinckley-Big Rock-Mädchen halten Sommertraining )

Die Royals haben den Sommer damit verbracht, an ihrem neuen, rasanten Spiel zu arbeiten. Das letztjährige Team bestand aus Center Devin Werner, einem Daily Chronicle All-Area First-Team.

In diesem Jahr streben die Royals eine deutlich stärkere Abwehrorientierung an.

Herrmann sagte, sie mache sich im Moment keine großen Sorgen um den Rekord, wisse aber, dass es möglicherweise schleichende Gedanken darüber gebe, wenn der Winter in vollem Gange sei.

„Im Moment denke ich nicht wirklich darüber nach, weil es gerade Sommer ist“, sagte Herrmann. „Aber wie in der Saison werde ich, wenn sie vor der Tür steht, sagen: ‚Oh, schieß, lege besser den Gang ein und fahre hier weiter.‘ ”

Raven Wagner von Hinckley-Big Rock kommt am Montag beim Training zum Korb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com)

Raven Wagner wird den Royals in diesem Jahr auch einen sportlichen Schub geben, sagte Brewington. Der Combo-Guard hat praktisch jedem, der ihn bewacht, einen Vorteil, sagte Brewington. Sie kann Postspieler isolieren und Platz schaffen oder Wachen zurückdrängen und in die Zone vordringen.

Während der Sommer vorüberzieht, heizt sich Wagner auf.

„Sie hat jederzeit einen Vorteil gegenüber jedem Spieler, der sie bewacht, sie muss nur herausfinden, was das ist“, sagte Brewington. „Also beginnt sie endlich herauszufinden, was dieser Vorteil ist. In den letzten zwei Wochen war sie sozusagen unser großer Torschütze. Wenn wir einen Eimer brauchen, bringen Sie ihn zu Raven.“

Sammy Carlino wird den Posten übernehmen, vor allem in der Verteidigung und wenn die Royals in Situationen mit toten Bällen gezwungen sind, das Tempo zu drosseln. Brewington sagte, sie habe in der vergangenen Saison über 32 Minuten durchschnittlich 28 Punkte erzielt.

Brewington sagte, dass zwei Neulinge das Team stärken und dabei helfen werden, die Dinge frisch zu halten, während sie eine Presse leiten. Mia Cotton und Payton Murphy werden diese hohe Energie in die Verteidigung bringen und sollten zu den Top Sieben der Royals gehören.

„Sie werden dieses Jahr beide bedeutende Uni-Minuten für uns spielen“, sagte Brewington. „Beide sind zwei kleine Mücken, die niemals müde werden. Sie kommen auf und ab, sie üben ein bisschen Druck auf den Ball für uns aus. Sie sind also eine Art Zündstoff für uns. Sobald sie da draußen sind und herumfliegen, nimmt es die Energie aller anderen auf.“

Cotton und Murphy liefen letztes Jahr in der Mittelschule ebenfalls schneller, während die Uni-Royals methodischer vorgingen.

„Es ist eine sehr große Veränderung im Vergleich zum letzten Jahr, was die Anzahl der Wachen angeht, die wir letztendlich haben“, sagte Wagner. „Deshalb denke ich, dass wir temporeichere Spiele mit größeren Torchancen und hoffentlich eine stärkere Verteidigung haben werden. Ich denke, wir haben uns ziemlich gut angepasst, vor allem mit der Mehrheit der Neulinge. Das haben sie letztes Jahr getan. Ich denke, wir haben uns hier ziemlich gut angepasst.“