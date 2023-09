Manchester United hat die Verpflichtung der Gewinnerin des Goldenen Schuhs der Frauen-Weltmeisterschaft, Hinata Miyazawa, bekannt gegeben.

Die Mittelfeldspielerin erzielte in vier Spielen für Japan fünf Tore und war damit die einzige nichteuropäische Preisträgerin des Turniers. Sie schieden im Viertelfinale gegen Schweden aus.

Im Inland spielte Miyazawa ihren letzten Fußball im Norden Japans beim WE-League-Klub Mynavi Sendai, dem sie 2021 beitrat.

Miyazawa sagte: „Ich bin wirklich sehr glücklich, Teil dieser wunderbaren Familie und dieses großartigen Teams zu sein. Ich freue mich wirklich auf den Start und hoffe, dass mein Spielstil unsere Fans begeistern wird.“

Marc Skinner, Manager von Man Utd, fügte hinzu: „Hinata schließt sich unserer United-Familie an, nachdem sie ihre Qualitäten auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt hat.“

„Wie ihr Sieg mit dem Goldenen Schuh bei der Frauen-Weltmeisterschaft in diesem Sommer gezeigt hat, wird sie unsere fantastischen Fans mit ihrem direkten Spielstil und ihrer Fähigkeit, die gefährlichsten Räume zu finden, begeistern. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sie sich in unserem Kader noch weiterentwickelt.“ .“

Polly Bancroft, Leiterin des Frauenfußballs, sagte außerdem: „Nach der Frauen-Weltmeisterschaft in diesem Sommer spricht Hinatas Angriffsqualität für sich. Wir freuen uns, sie bei Manchester United und im europäischen Fußball begrüßen zu dürfen.“

Das Transferfenster der Frauen bleibt bis zum 14. September geöffnet. Manchester United lehnte kürzlich eine Bewerbung um eine Weltrekordtorhüterin für Mary Earps ab, nachdem sie selbst bei der Weltmeisterschaft eine gute Leistung gezeigt hatte.

Man Utd gegen Arsenal wird live auf Sky übertragen

Bild:

Das Vorsaisonspiel zwischen Man Utd und Arsenal wird live auf Sky Sports übertragen





Fans von Manchester United können Miyazawa in Aktion sehen, wenn sie am Freitag, dem 6. Oktober, live auf Sky Sports gegen Arsenal antreten, wobei auch die letzte Spielrunde angekündigt wird. Der Anstoß erfolgt um 19:30 Uhr und wird auf Sky Sports Premier League übertragen.

Am Sonntag, 8. Oktober, wird auch Liverpools Spiel gegen Aston Villa live übertragen.

Am folgenden Wochenende wird Chelsea gegen West Ham am Samstag, 14. Oktober, gezeigt, während das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton am Sonntag, 15. Oktober, gezeigt wird.

Neu angekündigte WSL-Spiele in voller Länge live auf Sky:

Freitag, 6. Oktober – Manchester United gegen Arsenal, Anstoß 19:30 Uhr, live auf Sky Sports Premier League

Sonntag, 8. Oktober – Liverpool gegen Aston Villa, Anstoß 18:45 Uhr, live auf Sky Sports Football

Samstag, 14. Oktober – Chelsea gegen West Ham, Anstoß 17:30 Uhr, live auf Sky Sports Premier League

Sonntag, 15. Oktober – Liverpool gegen Everton, Anstoß 16:30 Uhr, live auf Sky Sports Premier League

Wichtige Termine für die Saison 2023/24