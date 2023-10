Glaubt man der regierenden polnischen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS), ist Berlin immer schuld, egal um welches Problem es sich handelt – von der Migration bis zur Sicherheit.

Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass das Wort „Niemcy“ (die Deutschen) im polnischen Staatsfernsehen in einem negativen Kontext verwendet wird.

Als Polen letzte Woche beim EU-Gipfel in Granada das Migrationspaket der EU blockierte, lief im polnischen Staatsfernsehen mehrere Tage lang das Banner „Deutscher Migrationspakt und absurde Zwangssolidarität“. Es handelte sich um eine implizite Kritik an Deutschlands Bemühungen um eine EU-weite Lösung zur Bewältigung des Flüchtlingszustroms.

Die polnischen Staatsmedien schließen sich seit geraumer Zeit der Linie der Regierung an und übernehmen die antideutsche Rhetorik der Regierungspartei. Das Wort „deutsch“ ist zum Synonym für dominant, böse, bösartig und antipolnisch geworden.

Kaczynski wettert gegen Deutschland

PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski warnt im Wahlkampf vor engen Beziehungen zum westlichen Nachbarn: „Die Deutschen schauen auf uns herab.“

Er hat sogar davor gewarnt, dass Polen im Falle Deutschlands kein Stockholm-Syndrom entwickeln dürfe, „bei dem das Opfer seinen eigenen Henker liebt“.

Kaczynski hat bei Wahlkampfveranstaltungen Deutschland verbal angegriffen und Polen vor engen Beziehungen zum westlichen Nachbarn gewarnt Bild: Pawel Malecki/AGENCJA WYBORCZA/REUTERS

Auf Kundgebungen rief ein sichtlich wütender Kaczynski: „Deutschland ist keine Weltmacht, es ist nur eine starke Regionalmacht! Aber Berlin würde gerne wieder eine Weltmacht sein!“

Dies kann als Hinweis auf die Nazi-Vergangenheit Deutschlands gewertet werden: 1939 wurde Polen das erste Opfer des Zweiten Weltkriegs, als es von Nazi-Deutschland überfallen wurde.

Lektionen in der modernen Geschichte

Kaczynski gibt bei PiS-Wahlkampfveranstaltungen gern Unterricht in moderner Geschichte und fordert seine Anhänger auf, sich an die Ereignisse von 1989 zu erinnern, dem Jahr, in dem kommunistische Regime in ganz Osteuropa zusammenbrachen, die Berliner Mauer fiel und Polens erste nichtkommunistische Regierung an die Macht kam.

„Und wie haben uns die Deutschen in Europa willkommen geheißen?“ fragt Kaczynski. „Sie wollten unsere Grenzen nicht anerkennen und kein Wort von den Reparationsforderungen für den Zweiten Weltkrieg hören!“

Polens „schmutzigster“ Wahlkampf aller Zeiten

„Das ist der schmutzigste Wahlkampf in der Geschichte Polens“, sagt der Politologe David Gregosz, Leiter des Warschauer Büros der christdemokratischen Konrad-Adenauer-Stiftung.

Gregosz sagte der DW, dass die polnische Regierung „aus rein innenpolitischen Gründen zwanghaft ihre eigenen Partner wie Deutschland und die Ukraine angreift“. Er fragt sich, „wie die PiS-Regierung im Falle eines Wahlsiegs zu einer pragmatischen Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn zurückkehren will“.

PiS bezeichnet Tusk als „deutschen Agenten“

Die Angriffe der PiS auf ihren Hauptkonkurrenten Donald Tusk sind ebenso vernichtend. Tusk, ein ehemaliger polnischer Ministerpräsident und Liberaler, gilt als Pro-Deutschland.

Mitglieder der polnischen Regierungspartei haben Oppositionsführer Donald Tusk beschuldigt, ein „Verräter“ und eine „deutsche Marionette“ zu sein. Bild: picture-alliance/dpa

2014 wurde er mit Unterstützung der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Präsidenten des Europäischen Rates ernannt. Seitdem wird er von Kaczynski und seinen politischen Verbündeten als „deutscher Agent“, „Verräter“ und „deutsche Marionette“ verunglimpft.

Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki bezeichnete Tusk kürzlich als „die größte Plage in der polnischen Politik“.

Auch Tusks Bürgerplattform (PO) wurde als „Sekte“ bezeichnet.

Die Behauptung, Tusk vertrete in erster Linie die Interessen Deutschlands, taucht am häufigsten im Zusammenhang mit der Migrationsfrage auf, weil Tusk – wie Deutschland – eine europäische Lösung befürwortet. Morawiecki äußerte dazu bei Wahlkampfveranstaltungen: „Tusk will Berlin dabei helfen, Polen mit illegalen Eindringlingen zu überschwemmen.“

Wie hat Berlin reagiert?

Berlin reagierte zunächst nicht auf die Provokationen Warschaus. Seit vielen Monaten ignoriert sie die antideutsche Rhetorik, beschränkt offizielle Termine auf ein Minimum und macht keine offiziellen Besuche – offensichtlich, um keine Angriffsmöglichkeiten zu schaffen.

Doch jüngst brach Bundeskanzler Olaf Scholz sein Schweigen.

Vor einigen Wochen berichteten unabhängige polnische Medien, dass mehrere polnische Konsulate in Afrika und Asien im Austausch gegen Bestechungsgelder Tausende von EU-Visa ausgestellt hätten. Mit diesen Visa konnten Migranten legal nach Polen einreisen und anschließend nach Deutschland weiterreisen.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Mitte) und der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler (links) legen zum 84. Jahrestag des Überfalls auf Polen im Jahr 1939 Blumen in den Farben der polnischen Flagge nieder Bild: Fabian Sommer/dpa/picture Alliance

Scholz reagierte auf diese Berichte mit Kritik an den steigenden Flüchtlingszahlen an der deutsch-polnischen Grenze und fügte hinzu, er wolle nicht, dass Polen Flüchtlinge einfach durchwinke. Scholz bestand darauf, dass diejenigen, die in Polen ankommen, registriert werden und dort das Asylverfahren durchlaufen müssen.

Berlins Reaktion ist „nicht produktiv“

Warschau warf Scholz umgehend „Unverschämtheit“ und „Einmischung in die polnische Wahl“ vor.

David Gregosz kritisiert das Vorgehen der Bundesregierung. Er sagte der DW, dass es sicherlich nicht einfach sei, mit Polen zu reden, es aber ein Fehler sei, den Kontakt komplett auf Eis zu legen.

„Die Haltung der Bundesregierung ist nicht zielführend“, sagte er.

Wie geht es den Wählern?

Kaczynski ist seit Jahren die treibende Kraft hinter der antideutschen Haltung der PiS. Er hat nie einen Hehl aus seiner antideutschen Haltung gemacht und stets eine Abrechnung mit dem Nachkriegsdeutschland gefordert.

Gleichgesinnte Verbündete wollen aus Reparationsforderungen an Berlin politisches Kapital schlagen und haben dabei einige Erfolge. Die Unterstützung solcher Forderungen in der polnischen Gesellschaft wächst.

David Gregosz meint, dass sich Wähler durchaus mit antideutscher Stimmung gewinnen lassen: „Zwischen 5 und 7 Prozent der Wähler erwarten eine solche Rhetorik von der PiS. Den anderen ist das egal, aber sie stören sie auch nicht.“

Antideutsche Stimmung in Polen ist nichts Neues: Dieses Plakat aus dem Jahr 2020 trägt den zynischen Slogan „Wiedergutmachung macht frei“ – eine Anspielung auf die Worte „Arbeit macht frei“, die über dem Eingang von Auschwitz und anderen Konzentrationslagern der Nazis standen während des Zweiten Weltkriegs Bild: M. Gwozdz-Pallokat

Das seit 20 Jahren durchgeführte deutsch-polnische Barometer zeigt, dass sich in Polen antideutsche Rhetorik durchsetzt.

„Eine wachsende Zahl von Polen hat eine negative Meinung zu den Entwicklungen in Deutschland und den deutsch-polnischen Beziehungen“, sagt Agnieszka Lada, die die Umfrage durchführt.

Im Jahr 2020 beurteilten 72 % der Polen das Verhältnis ihres Landes zu Deutschland positiv und nur 19 % negativ. Drei Jahre später waren nur 47 % positiv und 39 % negativ.

Werden sich die Beziehungen weiter verschlechtern?

„Der Ausgang der Wahl wird auch darüber entscheiden, inwieweit die antideutsche Rhetorik den deutsch-polnischen Beziehungen nachhaltig schaden wird“, sagt Kai Olaf Lang, Polenexperte am Deutschen Institut für Wissenschaft und Politik.

Lang sagte der DW, dass die Beziehungen mit Tusk als Premierminister zwar nicht idyllisch sein würden; „Ein Neuanfang und eine sachliche Debatte wären möglich.“ Bevor es dazu komme, müssten noch viele Schäden behoben werden, sagte er.

Sollte die PiS jedoch an der Macht bleiben, „wird die Luft für die bilateralen Beziehungen sehr dünn“, sagt er.

Sollte dies geschehen, könnte der Tiefpunkt der deutsch-polnischen Beziehungen noch vor uns liegen.

Adaptiert aus dem Deutschen von Aingeal Flanagan.