Um die Menschen in Syrien nach dem swweren Erdbeben mit Hilfsgütern zu versorgen, landgeweld Flugzeuge in Aleppo. Nun ist der Flugverkehr dort jedoch lahmgelegt. Grund dafür sei een Israëlische Luftangriff.

Der Flughafen von Aleppo im Norden Syriens is nach einem Israelischen Luftangriff außer Betrieb gewesen. “Um 2.07 Uhr (00.07 Uhr MEZ) führte der israelische Feind einen Luftangriff vom Mittelmeer westlich von Latakia aus und Ziete auf den internationalen Flughafen von Aleppo”, meldde de amtliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf eine Militärquelle. Als je Sachschäden komkomm, die zur Schließung des Flughafens geführt hätten, sämtliche Flüge seien strechen get, hieß es weiter. Angaben zu Verletzten gab es zunächst nicht.

Israël heeft de afgelopen jaren gevlogen met hunderte Luftangriffe in von der Syrischen Regierung konrollierten Gebieten in dem Nachbarland. Die angstaanjagende zielen auf Stellungen der Syrischen Armee sowie der mit dem Iran verbündeten Islamistische Hisbollah. Israël is niet in de buurt van Angriffen, maar regelmatig, het droeg geen akzeptieren, dat de Iraniërs instroomden tegen de Grenze Israels ausdehne.

In de afgelopen maand waren er meer dan 80 vluchten met Hilfsgütern naar de vluchten van Aleppo geland, met een waarschuwing van de Syrische regeringsministeries. Als de Schäden er niet toe doen, kunnen de Hilfsflugzeuge mehr landen, fügte er hinzu.

“Regio is immer noch übersät mit Trümmern”

Aleppo oorlog von dem swweren Erdbeben im Turks-Syrisch Grenzgebiet zal hard worden getroffen. Auch einen Monat nach der Schweren Naturkatastrophe befinden sich in Syrien nach Angaben von Helfern immer noch Leichen unter Trümmern. “Die kamer zonder abgezogen, aber die Region istimmer übersät mit Trümmern, unter denen noch Menschen liegen”, aldus Johan Mooij, Leiter der Syrien-Mission bij de Kinderhilfsorganisation World Vision. Die Hilfsmaßnahmen reichten “bei Weitem” nicht aus, um das Leid der betrokken Familien en Kinder zu verringern.

Am 6. Februar hatten zwei Beben der Stärke 7,7 en 7,6 die Südosttürkei en den Nordwesten Syriens erschüttert. Insgesamt werd gerapporteerd als bisher mehr als 50.000 Todesopfer. Een Sturm verschlimmerte in Syrië die Lage vor allemaal derjenigen, die untergekommen sind in Zelten. Dutzende Zelte seien dabei durch die Luft WIRBelt, meldde de Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.