Hilfe für arme Länder: Baerbock will, dass alle Klimasünder mitmachen

Stand: 17.11.2022 17:19 Uhr

Im Streit um Hilfen für arme Länder in der Klimakrise sieht Außenminister Baerbock alle Länder mit hohen Treibhausgasemissionen in der Verantwortung – auch China. Wenn die Volksrepublik ihre Emissionen nicht radikal reduziert, muss auch sie für den Schaden aufkommen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat alle Verursacher des Klimawandels aufgefordert, sich finanziell an ärmeren Ländern zu beteiligen, die besonders unter Klimaschäden und ihren Folgen leiden: „Es stimmt: Wir in Europa und Nordamerika als Industrieländer leisten unseren Beitrag der auf Fossilien aufgebaute Reichtum ist verantwortlich für die Klimaschäden der jüngeren Vergangenheit und auch der meisten der Gegenwart“, sagte der Grünen-Politiker auf der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm El-Sheikh.

Aber alle großen Emittenten von heute tragen die Verantwortung für die Klimaschäden von morgen, fügte Baerbock hinzu. Deshalb sollten auch sie ihren Beitrag leisten. „Alle Staaten können jetzt zeigen, dass sie bereit sind für mehr Ehrgeiz und mehr Solidarität.“

„Eine Frage der Gerechtigkeit“

In einem Interview am Rande der Konferenz hatte Baerbock zuvor deutlich gemacht, auf welches Land sie konkret abzielt. „Wenn wir jetzt als Industrieländer sagen, natürlich müssen wir für die Schäden der Vergangenheit bezahlen, für die Schäden der Zukunft, dann ist das nur eine Frage der Gerechtigkeit“, sagte sie den Sendern RTL und ntv. „Aber China muss dann auch für künftige Schäden aufkommen, wenn es nicht bereit ist, seine eigenen Emissionen in Zukunft radikal zu reduzieren.“

Ähnlich hatte sich zuvor der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, geäußert. Die Volksrepublik stößt mengenmäßig mittlerweile die meisten Treibhausgase der Welt aus.

Ausgleichskasse erforderlich

Nachdem das Thema „Schäden und Verluste“ in diesem Jahr erstmals auf die Agenda des Klimagipfels gesetzt wurde, gibt es nun Streit um die Umsetzung. Entwicklungsländer fordern einen Fonds, der ihnen Zugang zu Finanzmitteln verschafft, um auf die Verwüstungen und Katastrophen zu reagieren, die durch die globale Erwärmung verursacht werden. Auch China unterstützt diese Forderung, fühlt sich aber trotz eigener massiver Treibhausgasemissionen und Wirtschaftskraft als Geber nicht verantwortlich.

Die Industrieländer favorisieren einen Maßnahmenmix, der auch Versicherungen einschließt. Allerdings hat Timmermans nun erklärt, dass sich die EU von ihrem bisherigen Widerstand gegen einen Fonds oder eine ähnliche Finanzierungsfazilität verabschiede. „Wir sind jetzt bereit, über eine Einrichtung zu sprechen, aber auf breiterer Ebene“, sagte er. Er sprach von einem Finanzierungsmosaik. Kommt es zu einer Einigung, könnte eine Fazilität dann in einem Jahr und damit früher als bisher angenommen beschlossen werden.

Baerbock erklärte sich zudem bereit, ein „neues Instrument“ auf breiterer Basis zu schaffen. „Wir wollen dieses Finanzierungsinstrument“, sagte der Außenminister. Sie sollte jedoch in ein „finanzielles Mosaik“ aus verschiedenen Instrumenten eingebettet sein.

Verlängerung erwartet

Eine Lösung in der Frage der Klimahilfe ist auch einen Tag vor dem offiziellen Ende der Weltklimakonferenz nicht in Sicht. „Wir müssen nicht um den heißen Brei herumreden, noch nie waren ambitionierte Ergebnisse auf einer Klimakonferenz so schwierig wie in diesen Tagen“, sagte Baerbock. Deutschland kämpft auf der Weltklimakonferenz für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Das Bekenntnis der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) zu diesem Ziel sei positiv, sagte sie. Worte allein reichen jedoch nicht mehr aus. Programme mit klaren Zielen für die kommenden Jahre müssten aufgestellt werden. Nun entscheidet sich, welche Staaten die Industriemächte der Zukunft sind.

Umweltorganisationen und Dutzende Regierungsvertreter reagierten mit scharfer Kritik auf Eckpunkte der Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz. Das 20-seitige Papier mit vielen offenen Fragen fordert einen schrittweisen Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohle, aber nicht den Verzicht auf Öl und Gas. Wegen der offenen Fragen rechnen viele mit einer Verlängerung des Klimagipfels.