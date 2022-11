Hilarie Burton reagiert auf Candace Cameron Bure nach Dreharbeiten in Colorado – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildnachweis: AFF-USA/Shutterstock/MediaPunch/Shutterstock

Ein Baumhügel Alaun Hilari Burton40, nahm an Twitterwieder am 20. November, um zu rufen Volles Haus Darstellerin Candace Cameron Bure, 46, und ihre Aussage zu „traditionellen Werten“. Der 40-Jährige schrieb, dass „Bigotrie“ die Ursache für die tödliche Schießerei am Sonntag in dem LGBT-Nachtclub gewesen sei. „DIES! Aus diesem Grund müssen wir uns gegen jede Art von Bigotterie aussprechen – sogar gegen die ‚Bin ich nicht süßes Mädchen von nebenan‘-Bullen***, die ich letzte Woche ausgerufen habe“, begann sie. „Die Bigotterie von @GAfamilyTV ist die gefährlichste Art. Sie normalisiert Ausgrenzung unter dem Deckmantel des ‚Schutzes traditioneller Werte‘.“

DIES! Deshalb müssen wir uns gegen jede Art von Bigotterie aussprechen – sogar gegen den „Bin ich nicht süßes Mädchen von nebenan“-Bullshit, den ich letzte Woche ausgerufen habe. Die Bigotterie von @GAfamilyTV ist die gefährlichste Art. Sie normalisiert Ausgrenzung unter dem Deckmantel des „Schutzes traditioneller Werte“. https://t.co/x55xX92LbJ – Hilarie Burton Morgan (@HilarieBurton) 20. November 2022

Später behauptete Hilarie in ihrem Twitter-Thread, dass „Fanatiker“ und ihre „traditionellen Werte“ zu der Tragödie beigetragen hätten, die sich am Wochenende ereignet habe. „An die Menschen in Colorado Springs, ich bin untröstlich und sende Ihnen Liebe und heftige Unterstützung. An meine LGBTQ-Freunde? Ich liebe dich. Sie sind perfekt und nach Gottes Ebenbild geschaffen, und Sie verdienen es, aufgenommen zu werden. Zu den Bigotten? Ihre ‚traditionellen Werte‘ haben letzte Nacht mindestens fünf Menschen getötet“, schrieb die Schauspielerin. Hilarie enthüllte auch, dass sie eine „lebenslange Christin“ sei, obwohl sie „nie ein Wort über das Christentum gesagt“ habe.

Ihre Kommentare zu Club Q (dem Nachtclub, in dem die Schießerei stattfand) und Candace kommen nur eine Woche, nachdem Hilarie auf Twitter die Entscheidung der 46-Jährigen kommentierte, den Hallmark-Kanal für das Great American Family-Netzwerk wegen seiner „Glaubenssendung“ zu verlassen .“ Der Tag, an dem die Wallstreet Journal veröffentlichte das Interview mit Candace, schrieb Hilarie über Twitter, „Bigott. Ich kann mich nicht erinnern, dass Jesus Heuchler wie Candy mochte. Aber sicher. Verdiene dein Geld, Schatz. Du reitest auf dieser Vorurteilswelle bis zur Bank.“ In dem Beitrag zitierte sie getwittert TV-Linie’s Beitrag über die Weihnachten unter Verschluss Star-Interview.

Candace erzählte das zuerst Wallstreet Journal über ihre Entscheidung, am vergangenen Montag zum konservativen Filmnetzwerk zu wechseln. „Mein Herz möchte Geschichten erzählen, die mehr Bedeutung und Zweck und Tiefe haben“, sagte sie. „Ich wusste, dass die Menschen hinter Great American Family Christen waren, die den Herrn lieben und Glaubensprogramme und gute Familienunterhaltung fördern wollten.“

Seit ihr Interview veröffentlicht wurde, haben viele Stars sie für die Kommentare verprügelt. In einem neuen Interview mit PERSONENSchauspielerin JoJo Siwa, 19, sagte, dass sie wahrscheinlich nicht mehr mit Candace sprechen werde. „Das ist der Scheißkerl“, sagte sie. „Du magst keine Homo-Ehe, mach dein Ding, Mädchen. Du bist religiös, mach dein Ding, Mädchen. Natürlich möchte ich, dass jeder macht, was er will. Aber jemanden absichtlich auszuschließen, weil er liebt, das ist sch—y.“ Candace ging am 16. November auch auf ihr eigenes Instagram, um eine Erklärung zu der Gegenreaktion abzugeben. Sie beschriftete den Beitrag mit „Von Herzen“ und sagte, sie habe „große Liebe und Zuneigung für alle Menschen“.