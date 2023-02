Sergio Agüero heeft mogelijk per ongeluk de volgende club van Lionel Messi onthuld, terwijl de Argentijn nadenkt over zijn toekomst na Paris Saint-Germain.

Messi zit in de laatste maanden van zijn contract bij PSG nadat hij in 2021 een contract voor twee jaar had getekend toen hij voor hen tekende.

Getty Messi en Agüero zijn jeugdvrienden

Er zijn onlangs berichten geweest dat hij van plan is zijn verblijf bij PSG te verlengen, waarbij de Franse club een contract voor een jaar met de optie tot verlenging op tafel legt.

De aanvaller wordt ook in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona, ​​de club waar hij een legende werd, en het Inter Miami-team van David Beckham.

Nu heeft Agüero echter gezegd dat Messi mogelijk terugkeert naar Newell’s, zijn jeugdclub.

Sprekend over de Argentijnse publicatie Infobae, zei Agüero: “Hij overweegt serieus de mogelijkheid om voor Newell’s te spelen.”

Messi zal naar verwachting deze zomer terugkeren naar Newell’s voor een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van zijn vriend en voormalige nationale teamgenoot Maxi Rodriguez, die op het punt staat een wedstrijd te spelen om zijn carrière te vieren.

De wedstrijd vindt plaats in het Estadio Marcelo Bielsa en hoewel er geen datum voor de vriendschappelijke wedstrijd is vastgesteld, wordt verwacht dat deze midden juni zal plaatsvinden, na het einde van het binnenlandse seizoen in Europa.

AFP Messi heeft deze zomer geen contract meer

Claudio Tapia, president van de Argentijnse FA, is blij met het feit dat Messi in de vriendschappelijke wedstrijd zal spelen en moedigt het aan omdat het hem zou kunnen overtuigen om in de toekomst permanent in het land te spelen.

Tapia zou dolgraag de persoon zijn die het Argentijnse voetbal voorzit met Messi erin

En een verhuizing naar Newell’s – de club waar hij als jongen trainde – wordt door hem aangemoedigd, omdat het ook het profiel van het binnenlandse voetbal in het land zou versterken.