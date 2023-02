Voormalig Tottenham-manager Tim Sherwood gaf een openhartig oordeel over de laatste aanwinst van de club, Pedro Porro, toen hij een ‘ongelooflijk slecht’ debuut maakte.

Porro, een aankoop van £ 42 miljoen in januari van Sporting Lissabon, kreeg zijn eerste start in een Spurs-shirt tegen Leicester en had een dag om snel te vergeten in een 4-1 nederlaag.

De vleugelverdediger werd aan stukken gescheurd door de Foxes en vertrok in de 75e minuut met de wedstrijd al verloren.

Rodrigo Bentancur had de ploeg van Antonio Conte op voorsprong gezet voordat Nampalys Mendy, James Maddison, Kelechi Iheanacho en Harvey Barnes in opstand kwamen.

Kort voordat Porro werd gewisseld, werd hij gemakkelijk verslagen door Barnes die de bal in het net schoot, maar werd buitenspel verklaard.

Sherwood, die het team tussen 2013 en 2014 leidde, was echter nog steeds verbijsterd en loste op de Spanjaard op Sky Sports.

“Ik wil de jongen niet blijven pesten, maar hij moet op dit moment van zijn taken worden ontheven”, zei hij.

“Ik geef hem het voordeel van de twijfel, want het is zijn debuut, maar Pedro Porro is zo slecht dat het ongelooflijk is.

“Zijn positionering is walgelijk, Barnes en Maddison vernietigen hem langs de linkerkant.

“Hij is gewoon naar binnen gerend, hij heeft hem niet eens gezien, hij krijgt de bal binnen en laat hem naar binnen rennen.”

De voormalige baas van Aston Villa mikte toen op de rekrutering van de club, met een record van £ 60 miljoen dat Richarlison opnieuw niets meer dan een optie van de bank contracteerde.

“Daniel Levy zei deze week dat ze veel geld hebben uitgegeven, ja dat hebben ze gedaan, maar hun rekrutering was erg, erg slecht en dit is de laatste toevoeging,” vervolgde hij.

“Laten we nog geen conclusies trekken, maar waar ik naar kijk is een speler die niet wil verdedigen. Conte heeft geklaagd over het verdedigen en deze speler heeft moeite om te verdedigen, erg teleurstellend.

“Ik heb hem eerder zien spelen, hij ziet eruit als een goede speler die vooruit gaat, maar als je wilt dat iemand verdedigt…”

