Highlights aus dem RT-Interview von Viktor Bout – RT Russia & Former Soviet Union

Der russische Geschäftsmann beschrieb „unmenschliche“ Bedingungen in US-Gefängnissen und machte sich über Behauptungen lustig, er habe die Taliban bewaffnet

In seinem ersten großen Interview seit seiner Veröffentlichung sprach Viktor Bout, ein Mann, von dem die USA behaupteten, er sei ein großer Waffenhändler, am Samstag mit RT. Bout wurde am Donnerstag im Rahmen eines hochkarätigen Gefangenenaustauschs gegen die Basketballspielerin Brittney Griner nach Russland zurückgebracht. Während des Gesprächs enthüllte der Geschäftsmann seine Möglichkeiten, hinter Gittern bei Verstand zu bleiben, sprach über den Konflikt in der Ukraine und darüber, ob er glaubt, dass die USA kurz vor einem Aufstand stehen könnten.

Bewaffnung der Taliban Bout verbüßte 12 Jahre in amerikanischen Gefängnissen wegen Waffenhandels, den er bestreitet. Obwohl er Mitte der 1990er Jahre der Gefangenschaft der Taliban entging, berichteten mehrere amerikanische Medien diese Woche, dass er bis zu 200 sowjetische T-90-Panzer an die afghanischen Islamisten geliefert habe. Diese Behauptung stammt offenbar aus einem anonym beschafften Bericht des deutschen Spiegels aus dem Jahr 2002. „Nein, ich hatte keine Beziehungen zu den Taliban“ sagte er RT. „Die Taliban haben ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Wie kann jemand behaupten, ich hätte mit den Taliban gearbeitet?“ In Bezug auf die angebliche Lieferung von Panzern an die Militanten fragte Bout, wie er das möglicherweise hätte durchziehen können „200 Flüge nach Afghanistan“ und hämmerte die US-Medien dafür, dass sie keine Beweise zur Untermauerung dieser Behauptung lieferten. „Sogar die sowjetische Propaganda hat verstanden, dass es Grenzen gibt.“ er sagte. „Du musstest zumindest ein paar Wahrheiten sagen.“

Der Plädoyer-DealWährend Bout seine Unschuld beteuert, sagte er, dass er einen Plädoyer-Deal akzeptiert habe, um 25 Jahre zu dienen, weil „was sollte man tun?“ Er sagte jedoch, dass seine Versuche, die Anwälte vor der Unterzeichnung des Vertrags zu wechseln, von seinem Pflichtverteidiger vereitelt wurden, der ihn dazu verleitete, bei ihr zu bleiben und seine Schuld einzugestehen. „Wie kannst du diesem System vertrauen, wenn es gegen dich arbeitet?“ er argumentierte.

HaftbedingungenBout sagte, dass die Wachen lästigen Insassen Essen vorenthalten und die grelle Zellenbeleuchtung über Nacht anlassen würden, alles in einem, wie er es nannte, Nazi-inspirierten Versuch „den Willen einer Person brechen.“ Er beschrieb die Qualität der den Gefangenen servierten Speisen als „unmenschlich“ und sagte, dass er „Viel Gewicht verloren“ während er in den USA inhaftiert war. Allerdings ist die „Größte Herausforderung“ er hinter Gittern saß, wurde jeden Monat nur ein einziger Anruf bei seiner Familie gewährt.

Die Gefängnisbevölkerung Bout verbrachte einen Großteil seiner Zeit im US-Gefängnis Marion in Illinois in Einzelhaft, bevor er ab 2016 mit der allgemeinen Bevölkerung der Einrichtung untergebracht wurde. Die Mehrheit der Insassen seien Afroamerikaner und Hispanoamerikaner, sagte Bout gegenüber RT. Das fügte er hinzu „Meistens waren meine Mithäftlinge sympathisch gegenüber Russland. Oder zumindest, wenn sie nichts davon wussten, würden sie mir Fragen stellen.“ Bout vertrieb sich die Zeit mit Lesen und Erlernen mehrerer Fremdsprachen, erinnerte sich jedoch daran, dass der Drogenkonsum unter seinen Mitgefangenen weit verbreitet war. „Wenn es in einem Gefängnis passiert, stellen Sie sich einfach vor, was da draußen auf der Straße passiert“, sagte er.

Auf der UkraineBout sagte gegenüber RT, dass er die von den USA gegen ihn verhängten Sanktionen als ein Problem ansehe „Experiment,“ und eine Warnung an seine Landsleute. Als solcher war er nicht überrascht, als der Westen auf Russlands Militäroperation in der Ukraine mit wirtschaftlichen Strafen reagierte. „Ich unterstütze die militärische Spezialoperation voll und ganz“ sagte er und argumentierte, dass Russland seine Truppen 2014 in den Donbass hätte schicken sollen. „Wenn ich könnte, würde ich meine Fähigkeiten weitergeben und mich freiwillig engagieren.“ er definierte.

Griner treffenAls Bout im Fernsehen von Griners Verhaftung erfuhr, erinnerte er sich, dass ein Insasse auf ihn zukam und es ihm erzählte „Das ist Ihre Fahrkarte nach Hause.“ Während der Geschäftsmann sagte, dass er sich keine Hoffnungen mache, würden sich die beiden am Donnerstag während des Austauschs auf dem Rollfeld in Abu Dhabi treffen. „Sie wollte mir die Hand schütteln“ Bout sagte über Griner. „Man konnte spüren, dass sie wirklich positiv war.“