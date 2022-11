High School Musical-Darsteller treffen sich in Paris wieder

Sie sind immer noch alle zusammen dabei!

Diese Woche mehrere Highschool-Musical Ehemalige Wiedervereinigung auf der Dream It Convention in Paris. Auf einem Foto, das an den Regisseur gepostet wurde Kenny Ortega’s Instagram-Seite vom 12. November, weibliche Hauptrolle Vanessa Hudgens posiert mit ehemaligen Co-Stars Corbin Bleu, Bart Johnson und Lukas Grabe. Dem Schnappschuss fügte der Filmemacher den Hashtag „#hsmforever“ hinzu.

Zeichnete Seeley– für die die Singstimme zur Verfügung gestellt wurde Zac Efron’s Charakter Troy Bolton—postete auch ein Instagram-Bild mit den vier Schauspielern und Kenny bei der Veranstaltung und schrieb: „Als ob keine Zeit vergangen wäre. #HSM-Wiedersehen in Paris.“

Fans tobten in den Kommentaren über das nostalgische Treffen, wobei ein Fan schrieb: „Okay, jetzt flippe ich aus!“ und ein anderer kommentierte: „Das ist so episch! Es ist erstaunlich, euch nach all den Jahren zusammen zu sehen.“

Dies ist kaum das erste Mal, dass die ursprüngliche Bande wieder zusammenkommt. Im Jahr 2020 waren die meisten Darsteller, darunter Vanessa, Lucas, Corbin, Monique Colemann und Ashley Tisdale, hatte inmitten der Coronavirus-Pandemie ein Wiedersehen auf Zoom. Besonders abwesend: Zac.