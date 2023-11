Hieronder in Saloniki: Eintracht Frankfurt verliest zijn plek in de Gruppensieg

Status: 30.11.2023 22:55 Uhr

Eintracht Frankfurt heeft Salonika de beste kansen gegeven, maar ook de individuele manieren om de gasten in Griekenland te bezoeken. Damit is op alles voorbereid in Groep G.

De Eintracht had ook het Rückspiel tegen PAOK Saloniki verloren. Am Donnerstagbend onder de Frankfurter met 1:2 (0:0). Voor de gasten waren Tomasz Kedziora (55. Minuut) en Andrija Zivkovic (73.) vriendelijk, voor de Eintracht met Omar Marmoush (58.). ’s Avonds geselt Kristijan Jakic met Gelb-Rot vom Platz.

Zowel in Frankfurt durfde Mario Götze weg te lopen van Beginn als hij rende. Auch Hrvoje Smolcic en Niels Nkounkou waren in de nieuwe wedstrijd van Stuttgart-Spiel, Aurélio Buta, Ansgar Knauff (beiden Bank) en Philipp Max (nicht in de Conference-League-Kader) moeten erbij zijn geweest.

Eintracht-Fans set Steunwegen Notarzteinsatz ein

De Frankfurter ergriffen direkt het Initiative, PAOK wartete ab. Het resultaat was Ballbesitz (63 naar 37 Prozent in der eerste Halbzeit) en de eerste kansen: Na een prima pass via Hugo Larsson met de Tor (5. Minuut), na een eerste wedstrijddag Marmoush over de Tor (9.) van PAOK -Dominik Kotarski.

De grootste kans van de gasten was Thomas Murg, die zo’n mol graag had gehad tijdens hun verblijf, Kevin Trapp met zijn of haar bezoek aan de toekomst (29.). De grootste kans op efficiënte implementatie van Marmoush, zoals een workaround na een standaardsituatie voor de toekomst, is gratis voor Kotarski om goed te kunnen werken (32.).

De sfeer in het stadion is ongemakkelijk stil geworden: de Frankfurter-fans zijn zich totaal niet bewust van het thuisblok van hun steun. Kurz vor de Halbzeitpfiff zou de persoon hebben weggevoerd – hij is „ansprechbar“, vermeld de Eintracht.

Gegentor maakt de Eintracht wakker

Anfang der Zweiten Halbzeit mustste das Toppmöller-Team zunächst de verletzungsungsbedingte Auswechslung von Ellyes Skhiri verkraften. Dan is er geen dicker: Na een Flanke in de Eintracht-Strafraum Behinderten sich Tuta en Eric-Junior Dina Ebimbe gegenseitig, Tuta passeerde met een tweede kans, de bal zal worden gewist. Kedziora staubte zum Fuhrungstreffer für die Griechen ab (55.).

Maar de Gegentor fungeert als een Weckruf voor de Eintracht: Farès Chaibi flankte, Marmoush köpfte op cursussen Pfosten – 1:1, met drie minuten na de Gegentor. Twee minuten vrije tijd met Larsson zodat ze 2:1 kunnen worden verbeterd, wat betekent dat het hele systeem niet zo goed is als het zou moeten zijn. Maar de Eintracht is misschien wel meer waard: Larsson zette Dina Ebimbe in Szene, de nur ganz knapp am langen Eck vorbeizog (63.).

De volgende dag volgde alles in 73. Minuut: Trapp kon een goede, ongewijzigde situatie creëren, maar nu hij klaar was om de volgende stap te zetten, nam Zivkovic zijn keu van 1:2 naar de Frankfurter Sicht over de streep. Dieses Mal kamen die Hesse nicht mehr zurück – de beste kans op de Ausgleich vergab ersige Marmoush, der in der 84. Minute aus fünf Metern über das Tor schoss. In de nacht sah Jakic, der für Skhiri kommen war, zu allem Überfluss noch Gelb-Rot.

Eintracht Muss in der Zwischenrunde liep

Omdat het eindresultaat duidelijk is, wil de Eintracht dat de Conference-League-Group het stadion kan bezoeken. De Gruppensieg gelegen in Saloniki. Die Grieken kwalificeren zich rechtstreeks voor de Acht Finale en kunnen daardoor de Eintracht winnen in de Zwischenrunde wieder run muss. Deze wordt gehouden op 15 en 22 februari in het Hin- und Rückspiel ausgetragen, de Auslosung vindt plaats op 18. Dezember statt. Het laatste groepsspel op 14 december (18.45 uur) in Aberdeen moet de groepsontwikkeling voltooien.