Hier zijn de U17-WM-Halvefinales

van: Niklas Kirk

De Duitse U17-Elf staan ​​in de halve finales van het WM. Dort is een Argentijn. We kunnen het feest live op tv bekijken en later streamen.

Surakarta – Het Duitse nationale team U17 neemt deel aan de vier finales van de U17 WM in Indonesië met een competitieve cultuur gebaseerd op de Spaanse regels. Am kommenden Dienstag, 28. November 2023, um 9.30 Uhr, trifft in Surakarta auf Argentina. Graag zien wij de halve finale live op tv en op Live Stream. De Live Ticker voor Feesten vindt u hier.

Argentinië tegen Duitsland: Halve finale van de U17-WM live op Free-TV?

De Halve Finale van de U17-WM Zwitserland Argentinië en Duitsland en een leider niet leven ik ben Gratis televisie zeer langzaam.

en en een leider ik ben zeer langzaam. De tv-kanalen van de U17-WM zijn ook beschikbaar op Pay-TV-Sender Sky en op de Wereldvoetbalbond FIFA.

Argentinië tegen Duitsland: Halve finale van de U17-WM op Live Stream op Sky en FIFA

De Pay-TV-Sender Sky zendt de Four-Tel Finale van de U17-WM uit op Sky Sport News en in de SkyGo-app.

De Übertragung der Partie begint om uur Dienstdag, 28 november 2023, om 9.20 uur mit den Vorberichte, um 9.30 uur ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichte, um ertönt der Anpfiff. Als je ermee kunt spelen, kun je het koken in Sky-Abo.

Je kunt alle wedstrijden van de U17-WM bekijken in de gratis Livestream van FIFA.

Argentinië tegen Duitsland: stonden we in de finale?

In de jeweiligen Viertelfinalbegegnungen vinden we ook de Argentijnse, evenals de Duitse elf voor supermensen. De Albiceleste volgens welke zij de titel en hun rivalen uit Brazilië zullen winnen. Bedankt voor je hulp van Claudio Echeverri voor het getalenteerde talent van River Plate, voor de man van de voormalige Leverkuseners Diego Placente voor de Duitse 3:0-Sieg ein.

Paris Brunner (r.) juicht het signaal toe voor de DFB-U17 tegen Spanien. © Zulkarnain / Imago-afbeeldingen

De Duitse Mannschaft ihrerseits bracht de überlegende Spanier mee tijdens een campferische Teamleistung zum Verzweifeln. Letzten Eindigt reichte in Elfmetertor von BVB-Stürmer Paris Brunner zum Weiterkommen. Een bijzonder feest was te danken aan de DFB-Kapitän Noah Darvich. De gemeenschappelijke Breisgauer, de zomer van SC Freiburg zum FC Barcelona wechselt oorlog, met gleich insgesamt acht teamcolleges. Dat is de Duitse Elf, dat is het einde op zich, dat is het 17-jarig jubileum van de Tag: “Gezien die eigen lessen is dat natuurlijk perfect. Dus het was voor ons mogelijk om succesvol te zijn.”

Deze twee waren zaterdag (25 november) halvefinalisten in de partijen van Frankrijk en Usbekistan, inclusief Mali en Marokko. (nki)