Hier vindt u meer informatie over uw Erkrankung

“Ik heb altijd angst”

Daniela Katzenberger spreekt over haar waardering

Die Katze kennende hebben we altijd goede woorden! Bovendien heeft Daniela Katzenberger schatten, en ik zal nooit kunnen lachen. Sinds mijn kindertijd heeft Daniela een herritmusstörungen. Bij Doc Caro maakt hij zich zorgen over de ziekte die hij heeft gehad – en in dit geval is hij nog steeds erg ongerust. Was een gezondheidsspecialist die je in je video kunt bekijken.

Beim Autofahren kommt si Panikattacken

In “Doc Caro – Die Sprechstunde” met tv-ster Daniela Katzenberger en haar privébezoek aan mijn leven met haar gezondheidszorginterventies: “Ik ben blij met mijn auto, ik maak me zorgen over paniekaanvallen, maar dat ben ik niet, dat is het niet zoveel helften kunnen. Ik moet blij zijn met de juiste manier, zodat ik ervan kan genieten.”

Die Katze hat sogenannte Extrasystolen. Dit is het resultaat van het normale ritme van het ritme – en de verzen in Todesangst. “Wie ein Paukenschlag gegen die Brust, diese Stolperer”, zei Doc Caro, “en dan is het, als ob das Blut danach in de Kopf schießt, wie ein Schwindel.”

Zie ihrem 14. Lebensjahr begleitet sie de Krankheit. Damals waren meer dan welkom. Met Herzproblemen ein Muss. Als Daniela gelukkig is, is zij niet gelukkig. Zelfs als je aan deze situatie gewend raakt, kun je natuurlijk in paniek raken! Auch bei der Katze.

Wie Professor Dr. René Andrié, kardioloog in de Helios-Klinik Bonn/Rhein-Sieg, was een probleemoplosser, een man met extrasystolen en kan overdag psychologische trucjes doen terwijl hij de video bekijkt. (ija)