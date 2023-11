Met een Doppel-Vergabe zal het IOC de komende jaren van de Winterspelen 2030 en 2034 optimaal presteren. Dit betekent dat het IOC Spitze tot en met 2038 een succes zal zijn.

De IOC-Führung ziet Frankrijk als gastheer voor de Winterspiele 2030. Het volgende evenement voor de Olympische Winterspektakels zal plaatsvinden in Salt Lake City in 2034. Diesen Beschlussssste die Exekutive des International Olympic Committees met president Thomas Bach am Mittwoch tijdens een sitzung in Parijs . Ik loop in Zweden. Vóór de Olympia-Ausgabe 2038, zodat u kunt genieten van Zwitserland en uw toekomstige rechten.

Met de woorden van het IOC begint het met de nieuwe resultaten van het IOC met de steun van de huidige ‘spirituele dialoog’. In deze fase gaan we nu met deze kandidaten aan de slag, de Olympia-Konzept soll zur endgültigen Reife werden gebracht. In de komende jaren zal de Algemene Vergadering van het IOC plaatsvinden in de finales voor de Winterspelen 2030 en 2034. In oktober was de IOC-sessie een Doppel-Vergabe.

Sapporo overzicht van operaties

Het is belangrijk om rekening te houden met de locatie van de Ringe-Zirkels in oktober in Mumbai vóór de aankomst van de gasten in 2030. Maar potenzielle Favoriten hatten ihre Bemühungen eingestellt en de IOC damit brachten die Bredouille binnen.

De Japanners Sapporo bekijken de wegen van de Turbulenten rond het Korruptionskandal rond de zomerspelen in Tokio auf seine Bewerbung. Vancouver biedt geen garanties voor financiële steun. Salt Lake City wacht in ons raceseizoen op 2030, tot 2028 in Los Angeles op de zomerspelen in de VS.

Houd er rekening mee dat het IOC geïnteresseerd zal zijn in andere geïnteresseerde partijen en geïnteresseerd zal zijn om deel te nemen aan de competitie voor 2030. Het Schweizer Sportparlament heeft de eerste plaats in de Vorwoche aine Bewerbung abgesegnet. Ook in Frankrijk en Zweden is bij de recente ontwikkelingen in de bouwsector rekening gehouden met het Olympia-project. Frankrijk heeft een gemeenschap van jonge winterbewoners in Chamonix (1924), Grenoble (1968) en Albertville (1992), evenals Nizza in Rennen.