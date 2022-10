Hier stehen Sheri Easterling und Yung Gravy jetzt

Sie gingen mit ihrer Romanze am 28. August an die Öffentlichkeit, als sie sich auf dem roten Teppich der MTV VMAs küssten.

„Wir haben uns online getroffen und uns sofort verbunden“, sagte Yung Gravy während der Pre-Show der MTV VMAs 2022. „Ich komme aus dem äußersten Norden, den es gibt, und sie kommt aus dem äußersten Süden, den es gibt.“

Der Rapper erklärte weiter, dass sie das „perfekte Paar“ seien, da er „auf MILFs steht und sie so etwas wie die Königin der MILFs ist“.

Später verteidigte er Sheri, nachdem ihr Ausflug zu einem Trendthema auf Twitter geworden war. twittern am 29. August: „Sie ist neu Single und lebt ihr Leben. Lass sie in Ruhe, lol.“

Was Montys Gedanken zu ihrer Paarung angeht, sagte der 46-Jährige, dass ihn die neue Flamme seiner Ex „nicht stört“. Er schrieb am 28. August in einem Instagram Stories-Beitrag neben einem hemdlosen Selfie: „Danke @youngravy, dass du die Reste genommen hast!“