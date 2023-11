Hier sind die Michelin-Sterne-Restaurants in New York, Chicago und DC – Robb Report

John Shields

Es ist Michelin-Saison in Amerika und die oberen Ränge des Guides haben eine große Umwälzung erfahren.

Während Smyth in Chicago das neueste Drei-Sterne-Restaurant des Landes ist, hat Chef’s Table im Brooklyn Fare in New York alle seine Sterne verloren, gab Michelin am Dienstagabend bekannt. Das französische Reifenunternehmen gab die Neuigkeit im Rahmen einer allerersten Zeremonie bekannt, bei der die Enthüllungen für New York, Chicago und Washington, D.C. zusammengefasst wurden

„Die bekanntermaßen anonymen Michelin-Führer-Inspektoren überbrachten großartige Neuigkeiten, um eine nur eine Nacht dauernde Feier für diese drei kulinarischen Gemeinschaften zu krönen – voller Aufregung und Emotionen, Unterstützung und Ermutigung“, sagte Gwendal Poullennec, die internationale Direktorin der Michelin-Führer, in einem Stellungnahme. „Diese Meilensteinankündigungen festigen diese Städte als einige der besten Orte der Welt für kulinarische Abenteuer.“

Ein Gericht von Odo

Die Herabstufung von Chef’s Table im Brooklyn Fare erfolgt nach einem harten Sommer für das Restaurant. Der Ort mit Degustationsmenüs war vorübergehend geschlossen, während der ehemalige Chefkoch César Ramirez und der Besitzer Moneer Issa sich vor Gericht stritten. Anfang Oktober wurde das Restaurant unter der neuen Leitung der Köche Marco Prins und Max Natmessnig, die beide zuvor dort gearbeitet hatten, wiedereröffnet. Jetzt ist es offiziell überhaupt nicht mehr im New Yorker Michelin-Führer aufgeführt.

In früheren Fällen, in denen ein mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnetes Restaurant den Chefkoch wechselte, beispielsweise bei Saison oder Coi in San Francisco, wurden beide Restaurants im nächsten Restaurant auf zwei Sterne herabgestuft. Aber die Schließung, gepaart mit dem Wechsel des Chefkochs, machte den Unterschied. Es ist jedoch möglich, dass Chef’s Table in naher Zukunft zumindest einen gewissen Starstatus zurückerlangt. Das sagte ein Sprecher des Michelin-Führers Robb-Bericht Im Oktober wurde das Restaurant wiedereröffnet, nachdem die Kontrolleure ihre Besuche für den Reiseführer 2023 bereits abgeschlossen hatten.

„Wenn ein Restaurant schließt und mit einem neuen Koch und einer neuen Speisekarte wiedereröffnet, behandeln die anonymen Inspektoren des Guides das Restaurant im Wesentlichen wie ein neues Restaurant, auch wenn der Restaurantname bei der Wiedereröffnung derselbe bleibt“, sagte er in einer E-Mail. Chef’s Table ist „derzeit nicht Teil der New Yorker Auswahl, aber die Inspektoren freuen sich auf die Gelegenheit, bald den neuen Chefs‘ Table im Brooklyn Fare zu besuchen und vollständig zu bewerten.“

Ein Gericht von Rania

Während dieses Restaurant nun darauf hinarbeitet, seinen Status im nächsten Jahr wiederzugewinnen, muss das Smyth in Chicago weiterhin seinen neu verliehenen drei Sternen gerecht werden. Unter der Leitung der Köche John Shields und Karen Urie Shields erhielt Smyth 2017 erstmals zwei Sterne. Jetzt sind die Michelin-Inspektoren der Meinung, dass das Restaurant noch einen Schritt weiter gegangen ist und Gerichte wie ein sanft geräuchertes Wachtelei mit Kaviar und Gerste serviert hat Karamell und Wagyu, begleitet von einem Donut mit Trüffelgeschmack und Markglasur.

Insgesamt gab es in New York, Chicago und DC – neben dem neuen Drei-Sterne-Restaurant – zwei neue Zwei-Sterne-Restaurants und zwölf neue Ein-Sterne-Restaurants. Beide Zwei-Sterne-Lokale – Odo und Sushi Noz – liegen in New York und servieren japanische Küche. Die Ein-Stern-Restaurants erstrecken sich mittlerweile über die großen Städte und umfassen eine Vielzahl von Küchen. In Chicago gibt es Atelier und Indienne; in New York Bōm, Essential von Christophe, Jōji, Meju, Restaurant Yuu, Shmoné, Sushi Ichimura und Torrisi; und in DC, Causa und Rania. Bemerkenswert ist, dass diese Liste eine Handvoll Restaurants enthält, die Gerichte servieren, die von den Michelin-Inspektoren manchmal übersehen werden, darunter peruanische, indische und israelische.

Damit – und mit der Neuausrichtung der Drei-Sterne-Restaurants in Amerika – bricht ein neuer Tag in der Gourmet-Szene des Landes an.