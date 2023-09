Enrique Tarrio: 22 Jahre

Tarrio, ehemaliger Vorsitzender der Proud Boys, wurde am Dienstag zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er eine aufrührerische Verschwörung geplant hatte, die darauf abzielte, den damaligen Präsidenten Donald Trump an der Macht zu halten. Tarrio sitzt seit seiner Festnahme im Februar 2022 im Gefängnis.

Die Staatsanwaltschaft wollte, dass Tarrio zu 33 Jahren Gefängnis verurteilt wird.

Tarrio war am 6. Januar nicht im Kapitol anwesend, weil ihm befohlen worden war, sich von Washington fernzuhalten, nachdem er verhaftet und wegen des Anzündens eines Black-Lives-Matter-Banners angeklagt worden war. Die Staatsanwälte sagen jedoch, dass Tarrio seine Männer weiterhin aus der Ferne versammelte und sie drängte, im Kapitol zu bleiben.

Tarrio wurde im Mai verurteilt.

Stewart Rhodes: 18 Jahre

Stewart Rhodes, der Anführer der rechtsextremen Oath Keepers, wurde letzte Woche wegen aufrührerischer Verschwörung zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt.

Staatsanwälte sagen, Rhodes habe einen wochenlangen Versuch geplant, die Machtübergabe von Trump an Joe Biden zu verhindern, was zur Organisation Dutzender Verbündeter geführt habe, die am 6. Januar über Washington herfielen. Rhodes wurde im November verurteilt.

Rhodes, ein Yale-Absolvent der Rechtswissenschaften und Militärveteran, war am 14. Januar der erste der Angeklagten vom 14. Januar, darunter neun Oath Keepers, dem eine Verurteilung drohte, nachdem er wegen aufrührerischer Verschwörung verurteilt worden war.

Kelly Meggs, Kapitelleiterin der Oath Keepers in Florida, wurde zusammen mit Rhodes zu 12 Jahren Haft verurteilt.

Joe Biggs: 17 Jahre

Joe Biggs, am 6. Januar ein Anführer der Proud Boys in Florida, wurde letzte Woche zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er sich verschworen hatte, die friedliche Machtübergabe zu verhindern. Die Staatsanwaltschaft hatte eine 33-jährige Haftstrafe gefordert.

Staatsanwälte behaupten, Biggs sei eine der treibenden Kräfte hinter der Gewalt am 6. Januar gewesen, indem er Durchbrüche an Polizeiabsperrungen erleichtert und Menschenmengen dabei geholfen habe, ins Kapitol vorzudringen.

Biggs ist ein Armeeveteran, der sich im Irak eine Kopfverletzung zugezogen hat und anschließend Korrespondent für die Verschwörungswebsite InfoWars war.

Zach Rehl: 15 Jahre

Zach Rehl, ein weiterer Anführer der Proud Boys, wurde letzte Woche zusammen mit Biggs zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er sich verschworen hatte, die friedliche Machtübergabe zu verhindern. Die Staatsanwaltschaft hatte eine 30-jährige Haftstrafe für Rehl gefordert.

Auf einem Video war zu sehen, wie Rehl am 6. Januar vor dem Kapitol Polizisten mit einem chemischen Reizmittel besprühte, aber als er aussagte, log er über den Angriff. Rehl führte außerdem mindestens drei weitere Männer ins Kapitol und in das Büro eines Senators, um zu rauchen und für Fotos zu posieren.

Peter Schwartz: 14 Jahre

Peter Schwartz aus Pennsylvania wurde im Mai zu etwas mehr als 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Schwartz wurde im Dezember in zehn Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter in vier Fällen wegen Körperverletzung, Widerstand oder Behinderung von Beamten beim Einsatz einer gefährlichen Waffe.

Eine Jury verurteilte Schwartz wegen Körperverletzung und Unruhen für schuldig, weil er Beamte mit einem Stuhl beworfen und sie mit Pfefferspray besprüht hatte. Schwartz hat außerdem eine Vorstrafe von 38 Verurteilungen wegen Straftaten, die bis ins Jahr 1991 zurückreicht.

Daniel „DJ“ Rodriguez: 12 Jahre

Daniel „DJ“ Rodriguez, der am 6. Januar einem Polizisten einen Elektroschocker in den Hals rammte, wurde im Juni zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.

Laut The Associated Press zeigte die Körperkamera des ehemaligen DC-Polizeibeamten Michael Fanone, wie der Beamte vor Schmerz schrie, nachdem Rodriguez ihn mit einem Elektroschocker geschockt hatte. Rodriguez richtete außerdem einen Feuerlöscher auf Polizisten und schob einen Holzpfahl in Richtung der Polizeiabsperrung.

Als Rodriguez nach der Urteilsverkündung aus dem Gerichtssaal geführt wurde, schrie er: „Trump hat gewonnen!“

Dominic Pezzola: 10 Jahre

Dominic Pezzola, ein stolzer New Yorker Junge, wurde letzte Woche zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar ausgelöst hatte, als er mit einem gestohlenen Polizeischutzschild ein Fenster einschlug.

Pezzola filmte sich auch im Kapitol, wie er eine Zigarre rauchte und den Durchbruch des Kapitols feierte.

Laut The Associated Press war Pezzola im Gegensatz zu anderen Proud Boy-Mitgliedern ein Neuling, der im Vorfeld des Angriffs vom 6. Januar keine gewalttätigen Online-Nachrichten verfasste. Der Richter argumentierte jedoch, dass Pezzola immer noch „die Speerspitze“ sei, als er Randalierern am 6. Januar den Zutritt zum Kapitol gestattete.

Thomas Webster: 10 Jahre

Thomas Webster, ein pensionierter New Yorker Polizist, der an vorderster Front des Capitol-Aufstands einen DC-Beamten angegriffen hatte, wurde letzte Woche zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt.

Webster war der erste Angeklagte, der ein Selbstverteidigungsargument vorbrachte, obwohl eine Jury diese Behauptung zurückwies, weil er einen DC-Offizier angegriffen und ihm die Gasmaske entrissen hatte. Webster sagte, er wünschte, er wäre nie nach Washington gegangen.

Der US-Bezirksrichter Amit Mehta beschrieb Websters Angriff auf den Beamten als eines der eindringlichsten und schockierendsten Bilder vom 6. Januar.

Kelly Garrity hat zu diesem Bericht beigetragen.