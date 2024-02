Hier können Sie den Super Bowl 2024 heute live verfolgen

Rob Carr/Getty Images



Endlich ist der Super Bowl LVIII da. Anstatt FOMO für die Leute zu haben, die das Spiel San Francisco 49ers gegen Kansas City Chiefs verfolgen live im Allegiant Stadium In Las Vegas, Nevada, bereiten wir uns darauf vor, das Spiel von zu Hause aus anzusehen.

Herausfinden wie man das Spiel sieht (und wann der Anpfiff stattfindet) kann ungefähr so ​​schwierig sein wie das Entschlüsseln von Andy Reids Spielbuch – nicht alle Streaming-Dienste, die NFL-Football übertragen, werden das heutige Spiel übertragen. Anstatt also Ihre Zeit damit zu verbringen, nach Antworten auf Ihre Super Bowl-bezogenen Fragen zu suchen (z. B. wie man das macht). Sehen Sie sich den Super Bowl 2024 ohne Kabel an) haben wir alle Informationen zusammengestellt, die Sie benötigen, um das große Spiel live zu verfolgen.

Hinweis: CBS Essentials und Paramount+ sind beide Tochtergesellschaften von Paramount.

Wann beginnt die Ausstrahlung des Super Bowl?

Der Anpfiff des Super Bowl LVIII ist für Sonntag, den 11. Februar 2024, um 18:30 Uhr ET (15:30 Uhr PT) geplant. Erwarten Sie NFL-würdige Fanfare, darunter Country-Star Reba McEntire, der die Nationalhymne singt, und Post Malones Version von „ America the Beautiful“ vor dem Anpfiff. Außerdem wird die Sängerin Andra Day die Hymne „Lift Every Voice and Sing“ singen.

CBS und Paramount+ bietet vor dem Anpfiff sieben Stunden Live-Berichterstattung vor dem Spiel aus Las Vegas.

Auf welchem ​​Sender läuft der Super Bowl dieses Jahr?

Der Super Bowl wird live auf CBS übertragen und auf Paramount+ gestreamt. Eine familienfreundlichere Version des Spiels wird gleichzeitig auf Nickelodeon übertragen, die Sie auch über Paramount+ ansehen können.

Kann man den Super Bowl 2024 kostenlos sehen?

Wenn Sie einer der Millionen Haushalte sind, die verabschieden sich von ihrem Kabelunternehmen, Sie können den Super Bowl 2024 weiterhin ohne Kabel verfolgen. Es gibt drei Möglichkeiten, den Super Bowl LVIII kostenlos anzusehen, auch wenn Sie keinen Kabelanschluss haben.

Paramount+ bietet eine kostenlose siebentägige Testversion an, mit der Sie den Super Bowl kostenlos ansehen und gleichzeitig die Plattform testen können (nur für neue Mitglieder). Sie können die Sendung sofort auf Ihrem Mobilgerät oder Smart-TV ansehen. Sobald die siebentägige kostenlose Testversion abgelaufen ist, werden Ihnen die regulären Paramount+-Preise berechnet (5,99 $ pro Monat für Paramount+ Essential oder 11,99 $ pro Monat für Paramount+ mit Showtime). Sie können jederzeit kündigen.

bietet eine kostenlose siebentägige Testversion an, mit der Sie den Super Bowl kostenlos ansehen und gleichzeitig die Plattform testen können (nur für neue Mitglieder). Sie können die Sendung sofort auf Ihrem Mobilgerät oder Smart-TV ansehen. Sobald die siebentägige kostenlose Testversion abgelaufen ist, werden Ihnen die regulären Paramount+-Preise berechnet (5,99 $ pro Monat für Paramount+ Essential oder 11,99 $ pro Monat für Paramount+ mit Showtime). Sie können jederzeit kündigen. Fubo ist eine sportorientierte Streaming-Plattform, die Abonnenten Zugriff auf einen Live-Feed ihrer lokalen Fernsehsender sowie auf eine Vielzahl beliebter Kabelfernsehkanäle bietet. Mit einem Fubo-Abonnement können Sie den Live-Feed des CBS Super Bowl LVIII ohne Kabelabonnement ansehen, indem Sie sich für die siebentägige kostenlose Testversion der Plattform anmelden. Sie können jederzeit kündigen oder Ihre kostenlose Testversion in ein Fubo-Abonnement ab 80 $ pro Monat umwandeln.

ist eine sportorientierte Streaming-Plattform, die Abonnenten Zugriff auf einen Live-Feed ihrer lokalen Fernsehsender sowie auf eine Vielzahl beliebter Kabelfernsehkanäle bietet. Mit einem Fubo-Abonnement können Sie den Live-Feed des CBS Super Bowl LVIII ohne Kabelabonnement ansehen, indem Sie sich für die siebentägige kostenlose Testversion der Plattform anmelden. Sie können jederzeit kündigen oder Ihre kostenlose Testversion in ein Fubo-Abonnement ab 80 $ pro Monat umwandeln. Sie können den Super Bowl mit einem sehen digitale HDTV-Antenne wodurch Sie ohne monatliche Gebühr Ihren lokalen CBS-Partner einbeziehen können.

Alle Möglichkeiten, den Super Bowl 2024 zu sehen

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Streamern kann der Super Bowl 2024 auf den folgenden kostenpflichtigen Streaming-Diensten geschaut werden.

Hulu + Live-TV : Wenn Sie den Super Bowl 2024 ohne Kabel sehen möchten und dennoch Zugriff auf Ihre lokalen Netzwerkkanäle haben möchten, überträgt Hulu + Live TV den Live-Feed des CBS Super Bowl LVIII. Sie haben außerdem Zugriff auf Hulus umfangreichen Katalog mit Original- und On-Demand-Inhalten, darunter „The Bear“ und „Only Murderers In The Building“. Ein Disney+ und ESPN+ Abonnement sind ebenfalls enthalten. Hulu + Live TV bietet keine kostenlose Testversion, ist aber mit 77 US-Dollar pro Monat viel günstiger als ein Kabelabonnement.

: Wenn Sie den Super Bowl 2024 ohne Kabel sehen möchten und dennoch Zugriff auf Ihre lokalen Netzwerkkanäle haben möchten, überträgt Hulu + Live TV den Live-Feed des CBS Super Bowl LVIII. Sie haben außerdem Zugriff auf Hulus umfangreichen Katalog mit Original- und On-Demand-Inhalten, darunter „The Bear“ und „Only Murderers In The Building“. Ein Disney+ und Abonnement sind ebenfalls enthalten. Hulu + Live TV bietet keine kostenlose Testversion, ist aber mit 77 US-Dollar pro Monat viel günstiger als ein Kabelabonnement. NFL+: Wenn Sie den Super Bowl auf Ihrem Telefon, Tablet oder einem anderen mobilen Gerät sehen möchten, erhalten Sie mit NFL+ Zugriff auf das heutige Spiel und können sich in der nächsten Saison nicht mehr auf dem Markt befindliche NFL-Spiele ansehen. NFL+ kostet 6,99 $ pro Monat. (Beachten Sie, dass Sie auf Ihrem Fernseher nicht auf NFL+-Spiele zugreifen können.)

Wer tritt bei der Halbzeitshow des NFL Super Bowl auf?

Der achtmalige Grammy-Gewinner Usher wird als Headliner auftreten Apple Music Super Bowl LVIII Halbzeitshow zum ersten Mal in seiner Karriere. Die 45-jährige Gesangssensation trat zuvor als Gast der Super Bowl XLV-Halbzeitshow auf, deren Headliner die Black Eyed Peas waren.

Usher sagte gegenüber CBS News, dass er beim Super Bowl auftreten werde Ein Moment, auf den er sein ganzes Leben lang gewartet hat. Der Superstar wurde von Jay-Z persönlich ausgewählt, dessen Roc Nation seit seiner Partnerschaft mit der NFL im Jahr 2019 als ausführender Produzent der Show fungiert.

Was ist die Übertragung des Nickelodeon 2024 Super Bowl?

Zum ersten Mal in der Geschichte wird der Super Bowl in zwei verschiedenen Formaten übertragen. Zusätzlich zur CBS-Übertragung des Super Bowl 2024 wird das Spiel gleichzeitig auf Nickelodeon übertragen. Nickelodeons familienfreundliche Version von Super Bowl LVIII wird Virtual-Reality-Grafiken und Nick-Charaktere in der Spielübertragung enthalten. Die Super Bowl LVIII-Übertragung zum Thema Kinder folgt auf „Nickmas“, die Weihnachtsübertragung der NFL auf Nickelodeon während des Spiels Kansas City Chiefs gegen Las Vegas Raiders.

Sie werden Taylor Swift vielleicht nicht in der Übertragung des Nickelodeon Super Bowl 2024 sehen, aber Fans können damit rechnen, SpongeBob Schwammkopf beim Spiel zu sehen.