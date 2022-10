Hier ist, wer nicht für Bidens Marihuana-Begnadigung in Frage kommt

CNN

Präsident Joe Biden gab am Donnerstag bekannt, dass er auf Bundesebene Personen begnadigt, die wegen einfachen Marihuanabesitzes angeklagt sind, aber seine Entscheidung betrifft keine breiten Gruppen von Amerikanern und Nichtstaatsbürgern, die des Verbrechens angeklagt sind.

Es gibt einen historischen Präzedenzfall für die Massenanwendung der Begnadigungsbefugnis des Präsidenten, aber die schiere Größe von Bidens Begnadigungsliste sticht unter den jüngsten Vorgängern hervor. Das Weiße Haus schätzt, dass „6.500 Personen mit früheren Bundesverurteilungen“ und „Tausende solcher Verurteilungen nach (Washington, DC) Gesetz von dieser Erleichterung profitieren könnten“.

Während Biden Begnadigungen für Bundesanklagen wegen einfachen Marihuanabesitzes ausstellt, hat sein Schritt am Donnerstag die Droge nicht entkriminalisiert, und es bleibt ein Bundesverbrechen, kleine Mengen Marihuana auf Bundesland zu besitzen. Biden kündigte eine beschleunigte Überprüfung an, wie Marihuana nach Bundesgesetzen geplant ist – ein Schritt, der die Regulierung der Droge in den Vereinigten Staaten ändern und dazu beitragen könnte, die Strafgesetze zu lenken.

In einem Video, in dem er seine exekutiven Maßnahmen ankündigte, sagte Biden, dass „niemand im Gefängnis sein sollte, nur weil er Marihuana konsumiert oder besitzt“.

„In vielen Bundesstaaten ist es legal, und Vorstrafen für den Besitz von Marihuana haben zu unnötigen Hindernissen für Beschäftigung, Wohnraum und Bildungsmöglichkeiten geführt“, fuhr er fort. „Und das ist, bevor Sie die Rassenunterschiede ansprechen, wer unter den Folgen leidet. Während Weiße und Schwarze und Braune Marihuana in ähnlicher Häufigkeit konsumieren, werden Schwarze und Braune mit unverhältnismäßig hoher Häufigkeit verhaftet, strafrechtlich verfolgt und verurteilt.“

Aber trotz dieser Worte gibt es immer noch eine breite Gruppe von Menschen, die keine sofortige Erleichterung durch Bidens jüngste Handlungen sehen werden – einige, denen er hätte begnadigen können, und andere, zu deren Begnadigung er nicht die Macht hat.

Unter denen, die Biden nicht begnadigen kann, befinden sich Tausende von Personen, die wegen einfachen Marihuana-Besitzes mit staatlichen Anklagen konfrontiert wurden.

Während sich die Einstellung der Amerikaner zum Marihuanakonsum ändert – das Rauchen von Gras wird immer beliebter als das Rauchen von Tabak, und 19 Staaten, zwei US-Territorien und DC haben kleine Mengen von Marihuana legalisiert – gibt es in den meisten Staaten immer noch Gesetze, die den Besitz kleiner Mengen von Marihuana kriminalisieren Marihuana.

Der volle Umfang der Personen, die aufgrund staatlicher Begnadigung wegen einfachen Marihuanabesitzes begnadigt werden könnten, ist unklar, aber verfügbare Strafverfolgungsdaten, die von der American Civil Liberties Union analysiert wurden, ergaben, dass es beispielsweise im Jahr 2018 fast 700.000 Marihuana-Festnahmen gab, was machten mehr als 43 % aller gemeldeten Drogenverhaftungen aus. Nicht alle Drogenverhaftungen führen jedoch zu Anklagen, noch werden sie alle als einfacher Marihuana-Besitz kategorisiert.

Die Begnadigungsbefugnis des Präsidenten durch den Präsidenten ist auf Strafsachen auf Bundesebene beschränkt und erstreckt sich nicht auf strafrechtliche Anklagen auf Bundesebene. Als Teil seiner Schritte am Donnerstag forderte Biden die Gouverneure auf, ähnliche Begnadigungen für diejenigen zu erlassen, die wegen staatlicher Marihuana-Straftaten verurteilt wurden.

Bidens Präsidentschaftsproklamation besagt, dass seine Begnadigung „nicht für Personen gilt, die zum Zeitpunkt ihrer Straftat keine Staatsbürger waren und sich nicht rechtmäßig in den Vereinigten Staaten aufgehalten haben“.

Dies deutet darauf hin, dass Einwanderer ohne Papiere nicht für bestehende Bundesanklagen wegen einfachen Marihuanabesitzes begnadigt werden.

Ein hochrangiger Verwaltungsbeamter stellte jedoch am Donnerstag fest, dass infolge von Bidens Proklamation „jeder, der diese Straftat begangen hat, aufgrund dieses Verhaltens derzeit nicht bundesweit strafrechtlich verfolgt werden kann“.

Der Beamte machte keinen Unterschied zwischen Bürgern und Nicht-Staatsbürgern.

Daten der US-Strafkommission zeigen, dass im Geschäftsjahr 2021 etwa 72 % der Bundesstraftäter in einem Fall von Marihuana-Besitz keine Staatsbürger waren. Aber es ist nicht klar, wie viele Nicht-Staatsbürger als „rechtmäßig“ oder „unrechtmäßig“ im Land lebend gelten.

Matt Cameron, ein in Boston ansässiger Einwanderungsanwalt, der auch Einwanderungspolitik an der Northeastern University lehrt, sagte gegenüber CNN, dass die Entscheidung, Nichtstaatsangehörige, die nicht rechtmäßig anwesend waren, nicht einzubeziehen, für einige Menschen schlimme Folgen haben könnte.

„Wenn Sie sich in einem Abschiebeverfahren befinden oder ein Visum beantragen oder eine Green Card beantragen und wegen Besitzes angeklagt werden, wird Ihnen dies verweigert. Und Sie haben keinen Anspruch auf eine Befreiung“, sagte er.

Er fügte hinzu: „Man könnte Ihnen eine Green Card verweigern und Sie würden lebenslang verweigert.“

Das Justizministerium sagt, dass bundesstaatliche Marihuana-Besitzdelikte, die nach dem 6. Oktober 2022 – dem Datum der Präsidentschaftsproklamation – begangen werden, Einzelpersonen nicht davor schützen, später angeklagt zu werden.

„Die Proklamation begnadigt nur die Straftaten, die am oder vor dem 6. Oktober 2022 begangen wurden. Sie hat keine Auswirkungen auf Marihuana-Besitzdelikte, die nach dem 6. Oktober 2022 begangen wurden“, sagt das DOJ.

Die Begnadigung gilt jedoch für anhängige bundesweite Anklagen wegen einfachen Marihuanabesitzes, einschließlich solcher, bei denen bis zum 6. Oktober keine Verurteilung vorliegt.

In einer Erklärung zu seiner Präsidentschaftsproklamation betonte Biden, dass „auch wenn sich die bundesstaatliche und staatliche Regulierung von Marihuana ändert, wichtige Beschränkungen für den Handel, die Vermarktung und den Verkauf an Minderjährige bestehen bleiben sollten“.

Während Bidens Begnadigung Tausende betreffen wird, die wegen einfachen Besitzes angeklagt sind, wird der Gnadenakt nicht für alle Arten von Marihuana-Straftaten auf Bundesebene gelten.

„Verschwörung, Verteilung, Besitz mit der Absicht zur Verteilung und andere Anklagen im Zusammenhang mit Marihuana werden durch die Proklamation nicht entschuldigt“, sagt das Justizministerium.

Das DOJ sagt auch, dass die Begnadigung nicht für Personen gilt, die wegen Besitzes mehrerer verschiedener kontrollierter Substanzen in derselben Straftat verurteilt wurden – einschließlich einer Anklage im Zusammenhang mit dem Besitz von Marihuana und einer anderen kontrollierten Substanz in einer einzigen Straftat.

„Wenn Sie beispielsweise wegen des Besitzes von Marihuana und Kokain in einer einzigen Straftat verurteilt wurden, haben Sie gemäß den Bedingungen der Proklamation von Präsident Biden keinen Anspruch auf Begnadigung“, erklärte das Justizministerium. „Wenn Sie wegen einer Anklage wegen einfachen Besitzes von Marihuana und einer zweiten Anklage wegen Besitzes von Kokain verurteilt wurden, gilt die Proklamation von Präsident Biden nur für den einfachen Besitz von Marihuana, nicht für den Besitz von Kokain.“

Es wird auch nicht erwartet, dass durch den Umzug Personen aus dem Gefängnis entfernt werden.

Der Verwaltungsbeamte, der am Donnerstag mit Reportern sprach, sagte, dass „es derzeit keine Personen nur wegen des einfachen Besitzes von Marihuana im Bundesgefängnis gibt“.

Personen, die zusätzliche Beratung bezüglich der Begnadigung und der Verfahren des Bundes suchen, sollten besuchen https://www.justice.gov/pardon für mehr Informationen.