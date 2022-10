Hier ist eine Zusammenfassung von 8 Kurszieländerungen, die wir bei Club-Aktien vorgenommen haben

Diese Berichtssaison war für unsere großen Technologieaktien schwierig – und infolgedessen haben wir mehrere unserer Kursziele auf der Grundlage der neuesten Quartalsberichte, Prognosen und Kommentare der Unternehmen gesenkt. Das aktuell steigende Zinsumfeld und der starke US-Dollar – eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte durch die Federal Reserve wird nächste Woche erwartet – sind ebenfalls Gegenwind für einige unserer konjunkturell sensibleren Aktien. Wir haben bei einigen dieser Namen auch PT-Kürzungen vorgenommen. Ein Kursziel – ob von uns oder von den unzähligen Wall-Street-Unternehmen, über die wir jeden Tag berichten – ist jedoch nur ein Teil des Puzzles, das Anleger bei der Bewertung einer Aktie berücksichtigen sollten. Hier ist ein Überblick über die Kurszieländerungen, die wir kürzlich in Jim Cramers Charitable Trust vorgenommen haben, dem Portfolio, das wir für den CNBC Investing Club verwenden. Apple (AAPL): Trotz eines soliden Quartals, starker Wachstumstrends und unserer positiven langfristigen Einschätzung der Aktie haben wir unser Kursziel von 195 US-Dollar auf 175 US-Dollar pro Aktie gesenkt. Der Rückgang hat weniger mit den Apple-Aktien selbst zu tun, als vielmehr mit sinkenden Bewertungen im gesamten Technologiesektor. In unserer Gewinnanalyse am Donnerstagabend bekräftigten wir unser 1-Rating . Die Apple-Aktie stieg am Freitag um fast 8 % auf rund 156 US-Dollar pro Aktie. Amazon (AMZN): Die Aktien fielen am Freitag aufgrund eines schwachen dritten Quartals um mehr als 8 % auf rund 101,88 $ je Aktie. Aber wir bleiben bei der Aktie, wobei Jim Cramer sagt, dass ein Großteil der Negativität eingebaut ist. Er fügte hinzu, dass die Cloud-Einheit von Amazon Web Services (AWS) so viel Geld verdient, dass ein Investor im Wesentlichen den Rest des Unternehmens bekommt kostenlos auf Bewertungsbasis. Wir haben unser Kursziel jedoch von 160 US-Dollar auf 140 US-Dollar je Aktie gesenkt, da wir Gegenwind aufgrund steigender Zinsen und niedrigerer Gewinnschätzungen anerkennen. Meta-Plattformen (META): Angesichts der Sturheit bei den Ausgaben hatten wir keine andere Wahl, als die Aktie auf ein Rating von 2 herabzustufen. Wir haben auch unser Kursziel von 235 US-Dollar auf 150 US-Dollar pro Aktie gesenkt, nachdem am Mittwoch ein brutales drittes Quartal und ein anschließender Aktieneinbruch um 25 % angekündigt worden waren. Die Aktien stiegen am Freitag leicht auf rund 99 US-Dollar pro Aktie, aber das ist kein Trost. Ford (F): Wir haben unser Kursziel für den Autohersteller von 18 US-Dollar auf 16 US-Dollar pro Aktie gesenkt, was einen Rückgang der Gewinnschätzungen und einen Rückgang der Aktienmultiplikatoren bei höheren Zinssätzen widerspiegelt. Uns gefielen die von Ford für das dritte Quartal gemeldeten Gewinne und der solide freie Cashflow. Aus diesem Grund halten wir die Aktie weiterhin, auch wenn wir unser Rating 2 beibehalten. Die Entscheidung des Managements, sein Gewinnziel an das untere Ende seiner Spanne zu verschieben, war in diesem Umfeld umsichtig. Alphabet (GOOGL): Die Aktien verloren am Mittwoch, dem Tag nach der Bekanntgabe schlechter Ergebnisse für das dritte Quartal, 9 %. Wir haben unser Kursziel für die Google-Muttergesellschaft von 160 US-Dollar auf 130 US-Dollar pro Aktie gesenkt. In unserer Gewinnanalyse am Dienstagabend rieten wir den Anlegern jedoch, still zu bleiben und abzuwarten, bis sich der Staub gelegt hat, bevor sie Entscheidungen über die Aktie treffen. Die Aktien fielen am Donnerstag um weitere 2 %, bevor sie am Freitag schließlich einen Aufschwung erlebten und im Nachmittagshandel um 3,75 % auf 95,67 $ pro Aktie stiegen. Microsoft (MSFT): Trotz unserer längerfristig positiven Einschätzung haben wir unser Kursziel von 375 US-Dollar auf 300 US-Dollar pro Aktie gesenkt. Wir sagten am Dienstagabend, dass Microsofts Steuerprognose für das zweite Quartal wahrscheinlich zu einer Abwärtskorrektur der Gewinne und Kursziele von Analysten an der Wall Street führen wird. Das ist sicherlich passiert. Die Aktie verlor am Mittwoch 7 % und am Donnerstag fast 2 %. Am Freitag legte es dann wieder um mehr als 3 % zu und handelte mit rund 234,4 $ pro Aktie. Danaher (DHR): Das zugrunde liegende Geschäft ist nach wie vor unglaublich gesund und das Management ist erstklassig, was sich zeigte, als das Life-Sciences-Unternehmen letzte Woche die Ergebnisse des dritten Quartals vorlegte. In Anbetracht dessen, dass die Kunden ihre Lagerbestände reduzieren und dies kurzfristig Druck auf neue Aufträge ausüben könnte, haben wir unser Preisziel von 330 USD auf 320 USD gesenkt und gleichzeitig unser 1-Rating bestätigt. Procter & Gamble (PG): Zunehmender Währungsgegenwind und anhaltender Margendruck aufgrund höherer Inputkosten veranlassten uns, unser Kursziel von 165 USD auf 160 USD pro Aktie zu senken, nachdem P & G letzte Woche die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlicht hatte. Wir behalten unser 1-Rating für die Aktie wegen ihrer Preismacht und ihrer Resistenz gegen wirtschaftliche Abschwünge bei. Die Menschen neigen nicht dazu, die Ausgaben für den täglichen Bedarf einzustellen, und wir glauben, dass sich dieser Gegenwind in einigen Quartalen in Rückenwind verwandeln wird. (Jim Cramers Charitable Trust ist seit langem AAPL, AMZN, META, F, GOOGL, MSFT, DHR und PG. Eine vollständige Liste der Aktien finden Sie hier.) (Jim Cramers Charitable Trust ist seit langem AAPL, AMZN, META, F, GOOGL, MSFT, DHR und PG. Eine vollständige Liste der Aktien finden Sie hier.)

