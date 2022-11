Hier ist der Sexratschlag, den Keke Palmer von Whoopi Goldberg erhalten hat

Whoopie Goldberg hielt sich nicht zurück zu geben Keke Palmer einige Sex-Tipps.

In der neusten Folge ihres Podcasts Baby, das ist Keke Palmerdas Nö Star dachte über ihre Beziehung zur Intimität nach und teilte sogar die Worte der Weisheit mit, die sie von ihr erhalten hatte Die Aussicht Gastgeber.

„Meine Identität mit Sex – sie basierte immer auf ‚Oh, ich muss einfach diesen Dienst machen‘“, sagte sie während der Folge vom 22. November. „Jede Freude, die ich zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt, in dieser Zeit hatte, kam von ‚Ich bin froh, dass sie glücklich sind.’“

Keke fuhr fort: „Dann war das deprimierend und nicht genug, weil mir klar wurde, wie ‚Nun, warte eine verdammte Minute … das ist nicht, weißt du, was ich sage?‘ Es war also eine Reise, herauszufinden, was für mich funktioniert.“

Die Schauspielerin enthüllte dann den Rat von Whoopi, der bei ihr hängen geblieben ist.

„Ich werde nie vergessen, ich war dabei Die Aussicht Einmal, und sie hatten ein Gespräch über Sex, ein wirklich großartiges Gespräch“, sagte Keke. „Und Whoopi Goldberg sagte: ‚Bitte fang einfach damit an, dir selbst zu gefallen. Und ich dachte, das klingt wahr.“