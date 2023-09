Jerome Powell, Vorsitzender des Federal Reserve Board, spricht während einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve am 26. Juli 2023 in der Federal Reserve in Washington, DC. Saul Loeb | AFP | Getty Images

Wie so oft wird es bei der Sitzung der Federal Reserve diese Woche weniger darum gehen, was die politischen Entscheidungsträger jetzt tun, sondern vielmehr darum, was sie in der Zukunft erwarten. Derzeit besteht praktisch keine Chance, dass die US-Notenbank ihren Leitzins anhebt. Den Daten der CME Group zufolge preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von lediglich 1 % für die zwölfte Zinserhöhung seit März 2022 ein. Aber auf der Sitzung dieser Woche, die am Mittwoch zu Ende geht, wird die Fed ihr vierteljährliches Update zu ihren Erwartungen für eine Reihe von Schlüsselindikatoren vorstellen – Zinssätze, Bruttoinlandsprodukt, Inflation und Arbeitslosigkeit. Darin liegt die Spannung. Hier sehen Sie, was Sie erwartet.

Zinsen

Die Fed wird nicht an ihrem Leitzins herumbasteln, der festlegt, wie viel Banken sich gegenseitig für Tageskredite berechnen, sich aber auch auf viele Formen der Verbraucherschulden auswirkt. Historisch gesehen und insbesondere während der Ära unter ihrem Vorsitzenden Jerome Powell lehnte es die Fed nicht gern ab, sich den Märkten zu widersetzen, insbesondere wenn die Erwartungen so stark in eine Richtung gehen. Der Leitzins muss in seinem aktuellen Zielbereich von 5,25 % bis 5,5 % bleiben, dem höchsten Stand seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Es besteht jedoch die weitverbreitete Überzeugung, dass die Fed dafür sorgen wird, dass der Markt weiß, dass er keine Annahmen darüber treffen sollte, was als nächstes kommt.

„Hier wird es wahrscheinlich eine Pause geben, aber es besteht die klare Möglichkeit, dass das November-Treffen, wie sie sagen, ein Live-Treffen ist. Ich glaube nicht, dass sie bereit sind zu sagen: ‚Jetzt sind wir fertig‘“, sagte Roger Ferguson, sagte ein ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Fed diese Woche in der CNBC-Sendung „Squawk Box“ in einem Interview. „Dies ist die Zeit für die Fed, sehr vorsichtig vorzugehen“, fügte er hinzu. „Sie sollten auf keinen Fall sagen, dass wir völlig fertig sind, denn ich glaube, sie wissen das noch nicht wirklich, und ich denke, sie wollen die Flexibilität haben, bei Bedarf noch einen Schritt zu machen.“

Das Punktdiagramm

Eine Möglichkeit für die Zentralbank, ihre Absichten zu kommunizieren, ist ihr Dot-Plot, ein Raster, das anonym die Erwartungen einzelner Mitglieder an die künftigen Zinssätze darlegt. Die Märkte werden nach subtilen Verschiebungen in den Punkten Ausschau halten, um zu verstehen, wohin sich die Dinge entwickeln. „Ich denke, dass sie ihre Tendenz zu höheren Zinsen beibehalten und signalisieren werden, dass sie bereit sind, den Leitzins weiter anzuheben, wenn die Daten zeigen, dass sich die Inflation entweder nicht wie erwartet verlangsamt oder wenn der Arbeitsmarkt stabil bleibt.“ zu eng“, sagte Gus Faucher, Chefökonom der PNC Financial Services Group. Ein wichtiger „Tell“-Marktteilnehmer wird sich auf den „längerfristigen“ Median konzentrieren, der im Fall vom Mittwoch die Prognose über 2026 hinaus sein wird. Auf der Juni-Sitzung lag der Median-Ausblick bei 2,5 %. Sollte sich dieser Wert sogar um einen Viertelprozentpunkt erhöhen, könnte dies ein „stillschweigendes“ Signal dafür sein, dass die Fed damit zufrieden sein wird, die Inflation über ihr Ziel von 2 % steigen zu lassen und möglicherweise die Märkte in Aufruhr zu versetzen, sagte Joseph Brusuelas, Chefökonom bei RSM. „Wir legen den Grundstein, um unsere Kunden auf die Inflationsziele vorzubereiten, von denen wir glauben, dass sie steigen werden“, sagte er.

Die SEP

Jedes Quartal aktualisiert die Fed ihre Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen oder die Aussichten für Zinsen, Inflation, BIP und Arbeitslosigkeit. Stellen Sie sich die SEP als die Zentralbank vor, die eine Spur aus politischen Brotkrumen hinterlässt – eine Spur, die leider oft zu wünschen übrig lässt. Insbesondere in den letzten Jahren waren die Prognosen deutlich falsch, da die Fed-Beamten Inflation und Wachstum falsch einschätzten, was zu einigen dramatischen politischen Anpassungen führte, die die Märkte aus dem Gleichgewicht brachten. In der Wiederholung dieser Woche gehen die Märkte weitgehend davon aus, dass die Fed ihre Juni-Prognose für das BIP-Wachstum in diesem Jahr deutlich nach oben korrigiert und gleichzeitig ihre Aussichten für Inflation und Arbeitslosigkeit senkt. „Die Fed wird ihre Wachstumsprognosen fast verdoppeln müssen“, sagte Ellen Zentner, Chefökonomin für die USA bei Morgan Stanley, am Dienstag in der CNBC-Sendung „Worldwide Exchange“.

Die Aussage

Während der SEP und der Dot-Plot die meiste Aufmerksamkeit erregen werden, könnten auch mögliche Änderungen in der Erklärung nach der Sitzung ein Schwerpunkt sein. Zentner schlug vor, dass die Fed einige ihrer Charakterisierungen der Politik sowie ihre Sicht auf die Wirtschaft ändern könnte. Eine mögliche Anpassung gegenüber der Juli-Erklärung könnte in dem Satz liegen: „Bei der Bestimmung des Umfangs zusätzlicher geldpolitischer Straffungen, die angemessen sein könnten, um die Inflation im Laufe der Zeit auf 2 Prozent zurückzuführen, wird der Ausschuss die kumulative Straffung der Geldpolitik und die Verzögerungen berücksichtigen.“ mit der die Geldpolitik die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation sowie die Wirtschafts- und Finanzentwicklung beeinflusst.“ Die Streichung des Wortes „zusätzlich“ würde ein Signal senden, dass die Mitglieder des Offenmarktausschusses der Federal Reserve zumindest darüber nachdenken, dass keine weiteren Zinserhöhungen erforderlich sein werden.

Eine zweite potenziell wirksame Änderung bestünde darin, dass die Fed im Satz „Der Ausschuss bleibt sehr aufmerksam gegenüber Inflationsrisiken“ das Wort „sehr stark“ streichen würde. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Fed sich zunehmend weniger Sorgen um die Inflation macht. „Das sind winzige Änderungen, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollten, und sie wären nur kleine Schritte, um den Wanderzyklus zu stoppen“, sagte Zentner.

Die Pressekonferenz