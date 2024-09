Kiel. Blijf veilig, veilig op de weg of op het frisse luchtsignaal: in de stad Kiel sinds de dag van reizen en verkeer op de weg. Je kunt in Kiel de wegen betreden met kritisch verkeer voor voetgangers en voetgangers. In het verleden besteedden we veel tijd aan onze eigen berichten en waardevolle rapporten. Deze paren in Kiel bekritiseren hun Leserinnen und Leser.

Kritische reacties Paren in Kiel: Hier sinds Rad- und Fußwege zu schmal

Vooral omdat het verkeer vlot verloopt, zijn de andere gewichten anders en zijn de verkeerswisselingen mogelijk. Dr. Enno Hammes schrijft: dat is am Muur De route is zo smal en de bomen staan ​​dichter bij elkaar, omdat de reizigers, die van de Kreuzfahrtschiffen komen, verder reizen. Op der Centrum van de Preetzer Straße het is een genoegen om een ​​geweldige tijd te hebben, schrijf aan Frank en Britta Rötepohl-Bahlmann. “Wat jij graag zou willen weten over het verkeer op de falschensite, was bij Lidl niet meer verkrijgbaar.”

Er wordt kritisch gekeken naar de aard van de fietsroute. Annika en Christian Citizens, die tevreden zijn met hun reis sindsdien, schrijven tenminste Veloroute, die achter Parkhaus vom Citti-Park ligt Vervolg uw reis, vervolg uw reis voor fußgänger en Radfahrer unterbrochen. Woon gemakkelijk binnen handbereik Alte Lübecker Chausseetussen de bruggen en het Sophienblatt werd de reissnelheid nog kleiner en de afstand ertussen werd kleiner. “Immerhin wurde die Überleitung der Radfahrer auf die Fahrbahn mittlerweile angepasst”.

KN-Leser: Schlecht einsehbare Straßen

Dazu komt, dat is tussen hen beiden Veloroute langs de Citti-Parks de Straße sehr schlecht einsehbar sei, schreiben Annika en Christian Bürger. Dat is goed voor je Ellerbekerstraat in Elmschenhagenwe zien het fietspad niet abrupt en zonder dat er een man onderweg is, is er duidelijk zicht op de stacaravan, die Frank en Britta aan Rötepohl-Bahlmann schreven.

Weinig inzicht in overige verkeersomstandigheden

Vooral vanwege het onbelemmerde zicht op overige verkeersomstandigheden. Je kunt spelen zonder auto te rijden, wat snel zal zijn en met een korte afstand tussen jullie, en P. Staben zal er voor je zijn Düppelstraße schreibt. Frank Lindemann zei erover Tiroler Ring in Elmschenhagendat is best goed 50 Zentimeter voor de Radfahrer blieben, als een Pkw vorbeifährt. “Natuurlijk is het zo dat de auto nooit in de lucht is, zum Ausweichen ist auch kein Platz”, zei Frank Lindemann.

Andere KN-Leser beobachten auch Radfahrer, die verkehrswidrig fahren. Dieter Hartwig schrijft daarvoor Bremerstraßedat je blij wordt op weg naar de andere kant van de weg, maar dat je de krantenkoppen ontwijkt. Bei träfen Radfahrer aus verschiedenen Routebeschrijving aufeinander. „Eine sehr heikle Ecke!“ Nog een paaroverval, man vol „eingequetscht en bescherming“, die Frank en Britta Rötepohl-Bahlmann worden beschreven. Deze Meinung vertelt meer over KN-Leser.

KN