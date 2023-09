Hier ben ik Livecommentaar – LIVE: EM-Quali mit Portugal en Kroatien

Kijk naar de beste speelfilm in de EM-kwaliteit in de Konferenz – in Einsatz in Kroatie en Portugal. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Live Ticker: Ik ben juni met Altmeister Cristiano Ronaldo op 200. Länderspiel für Portugal met een Tor veredelt. Beim 1:0-Erfolg in Island erzielte der 38-Jährige im Finish (89.) seinen 123. Länderspeeltreffer en sorgte dafür, dass Portugal in EM-Qualifikationsgruppe J met 12 Punkten makellos an der Spitze thron.Nun heißt es in Bratislava gegen sterven Slowaakse nachzulegen. Laat het oosten van Österreichs na de eerste Verfolger der Portugiesen. Schon ordentlich unter Druck ist indes Kroatien heute gegen Lettland in Gruppe D nach nur einem Sieg aus zwei Spielen. Tabellenführer Türkei empfängt Armenië

