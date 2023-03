Afleiding tijdens het rijden is hard op weg een van de belangrijkste oorzaken van auto-ongelukken in de Verenigde Staten te worden. Bestuurders die niet op de weg en hun omgeving letten omdat ze sms’en, telefoneren of anderszins worden afgeleid, kunnen zichzelf en anderen in gevaar brengen.

De drie belangrijkste soorten afleiding zijn visueel, cognitief en handmatig. Visuele afleiding treedt op wanneer de bestuurder zijn ogen van de weg haalt om iets anders te zien. Cognitieve afleiding vindt plaats wanneer de gedachten van een bestuurder zich richten op iets anders dan autorijden. Ten slotte treedt handmatige afleiding op wanneer bestuurders hun handen van het stuur halen om andere taken uit te voeren.

Al deze afleidingen kunnen ernstige gevolgen hebben. Sms’en tijdens het rijden is bijzonder gevaarlijk, omdat bestuurders hun ogen van de weg moeten halen, zich op iets anders moeten concentreren en hun handen moeten gebruiken. Vermijd afleidende activiteiten zoals eten en van muziek wisselen tijdens het rijden.

Het is van cruciaal belang om tijdens het rijden rekening te houden met uw omgeving en activiteiten te vermijden die uw aandacht afleiden van veilig rijden. Afgeleid rijden kan ernstige, zelfs dodelijke gevolgen hebben.

Afgeleid rijden kost geld. Ongevallen veroorzaakt door afgeleide bestuurders kunnen leiden tot dure boetes, hogere verzekeringspremies en dure reparaties. Bovendien is de emotionele tol van een auto-ongeluk door een afgeleide bestuurder aanzienlijk.

Afgeleid rijden is te voorkomen. Als je achter het stuur zit, leg dan je telefoon neer en houd je ogen op de weg gericht. Zorg ervoor dat u zich aan alle wetten houdt en veilige rijgewoonten toepast. Een verantwoordelijke bestuurder zijn houdt u veilig en beschermt de mensen om u heen. Help uw wegen veiliger te maken en houd uzelf en uw passagiers veilig door afleiding achter het stuur te vermijden.

De gevolgen van afgeleid rijden kunnen schokkend zijn, dus draag uw steentje bij om veilig op de weg te blijven.

