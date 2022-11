Hey Leute! Das kultige Haus aus „The Goonies“ steht zum Verkauf – National

Nostalgische Filmfans der 80er können jetzt genau das Anwesen besitzen, auf dem „Truffle Shuffle“ zum ersten Mal in die Welt gesetzt wurde.

Das klassische Haus im viktorianischen Stil, aus dem die Bande stammt Die Goonies geplant, ihre Schatzsuche steht zum Verkauf.

Von links nach rechts stehen Corey Feldman, Jeff Cohen, Josh Brolin, Ke Huy Quand und Sean Astin in einer Szene aus dem Film „The Goonies“, 1985, auf der Veranda.

Das Konzessionsgebiet Astoria im US-Bundesstaat Oregon wurde Anfang dieses Monats von Jordan Miller von John L. Scott Real Estate für 1,65 Millionen US-Dollar gelistet.

Cinephile werden begeistert sein zu erfahren, dass das Äußere des Hauses dem Film von 1985 sehr treu bleibt, obwohl die Fensterrahmen und die Tür jetzt orange und nicht mehr rot sind. Etwas enttäuschenderweise fehlt auch die Maschine von Rube Goldberg, die das Eingangstor des Hauses mit Strom versorgte und in den Eröffnungsszenen des Films zu sehen war.

Dennoch misst das historische Haus, das 1896 erbaut wurde, 1.935 Quadratfuß und umfasst vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Der jetzige Besitzer hat das Haus kürzlich mit einer aktualisierten Küche, neuem Teppich und frischer Farbe aufgefrischt.

Und vergessen wir nicht die erstaunliche Leiter, die die Goonies auf den Dachboden führte, wo sie die Karte zu One Eyed-Willies Gold entdeckten – die sich auch im Haus befindet.

Die Außenansicht des Hauses „The Goonies“.

Das Haus bietet auch einen weiten Blick auf den Columbia River, der in den Pazifischen Ozean fließt, und die Auflistung beschreibt es als „vollgepackt mit Geschichte, Nostalgie und ikonischem Ruhm“.

Die Leiter zum Dachboden verbleibt im Haus.

Miller sagte gegenüber The Associated Press, dass einige Parteien Interesse an dem Haus bekundet hätten, um es für Filmfans zugänglicher zu machen.

„Es scheint die Absicht aller zu sein, das Haus ein bisschen mehr zu öffnen und mehr Zugang zu haben“, sagte er.

Der jetzige Besitzer des Hauses „The Goonies“ gab dem Haus mit einer renovierten Küche eine Auffrischung.

Und das ist sicherlich ein Plan, der sich als beliebt erweisen würde Idioten Groupies. AP berichtet, dass der derzeitige Eigentümer, Sandi Preston, die Besucher, die in Scharen gekommen sind, um das ikonische Haus zu sehen, weitgehend willkommen geheißen hat, aber gezwungen war, das Grundstück des Hauses zeitweise für den Fußgängerverkehr zu schließen.

Nachdem das 30-jährige Jubiläum des Films im Jahr 2015 täglich etwa 1.500 Besucher anzog, brachte Preston „Betreten verboten“-Schilder an, die Touristen verbieten, zum Grundstück zu gehen. Sie hat es im vergangenen August wieder für die Öffentlichkeit geöffnet.

Auch für den Frieden mit den Nachbarn könnte der neue Eigentümer einiges zu tun haben.

Jede Ebene des Hauses bietet einen klaren Blick auf die Bucht, die Brücke und die Stadt.

Stadtbeamte, die das Parken in der Gegend eingeschränkt haben, haben lange versucht, die Spannungen zwischen Anwohnern und Fans zu schlichten, die hoffen, den Ort sehen und fotografieren zu können.

„Während der Besitzer dieses Ortes von The Goonies ein Fan des Films ist und sich gerne mit Besuchern unterhält, die nach Astoria reisen, um die Drehorte zu sehen, wird es, wie Sie sich vorstellen können, schwierig, wenn Hunderte von Menschen sich jeden Tag in Ihren persönlichen Raum drängen einzigen Tag“, schrieb die Handelskammer von Astoria-Warrenton im August auf einer von ihnen verwalteten Facebook-Seite namens Goonies Day in Astoria, Oregon.

Miller besteht jedoch darauf, dass das Haus ein „Spaßkauf“ wäre.

„Wer auch immer das Haus kauft, wird einen relativ stetigen Strom äußerst glücklicher Menschen haben, die nach draußen gehen, um sich ihre Kindheitsträume zu erfüllen.“

Die Goonies house ist nicht das einzige nostalgische Heimkino, das kürzlich auf den Markt kam. Anfang dieses Monats wurde bekannt gegeben, dass das Haus in Cleveland, Ohio, vorgestellt wird Eine Weihnachtsgeschichte steht auch zum verkauf.

— mit Dateien von The Associated Press