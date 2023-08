In den letzten sieben Tagen ist der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Festhypothek gesunken, während der durchschnittliche Zinssatz für eine 15-jährige Festhypothek gestiegen ist. Wir sahen auch einen Anstieg des durchschnittlichen Zinssatzes für 5/1-Hypotheken mit variablem Zinssatz.

Mit dem Anstieg der Inflation im Jahr 2022 stiegen auch die Hypothekenzinsen. Um den Preisanstieg einzudämmen, begann die Federal Reserve damit, ihren Federal Funds Rate anzuheben – einen kurzfristigen Zinssatz, der festlegt, wie viel Banken sich gegenseitig für die Kreditaufnahme berechnen. Ziel der Zentralbank ist es, durch eine Verteuerung der Kreditaufnahme die Preise zu senken, indem die Verbraucherausgaben eingeschränkt werden.

Während ihrer Sitzung am 26. Juli initiierte die Fed eine Erhöhung ihres Leitzinses um 25 Basispunkte (oder 0,25 %), was ihre elfte Erhöhung im aktuellen Zinserhöhungszyklus darstellte. Der jüngste Anstieg könnte Auswirkungen auf die Hypothekenzinsen haben, aber Experten gehen davon aus, dass die Märkte dies möglicherweise bereits in den Zinssätzen berücksichtigt haben.

Aktuelle Hypothekenzinsen für August 2023

Die Hypothekenzinsen ändern sich täglich. Experten empfehlen, sich umzusehen, um sicherzustellen, dass Sie den niedrigsten Preis erhalten. Wenn Sie unten Ihre Informationen eingeben, können Sie ein individuelles Angebot von einem der Partnerkreditgeber von CNET erhalten.

Zu diesen Tarifen: Bankrate gehört wie CNET Red Ventures. Dieses Tool bietet Partnerzinsen von Kreditgebern, die Sie beim Vergleich mehrerer Hypothekenzinsen verwenden können.



„Die Hypothekenzinsen werden von Woche zu Woche weiter schwanken, aber letztendlich denke ich, dass die Zinsen in der Spanne von 6 bis 7 % bleiben werden, die wir jetzt sehen“, sagte Jacob Channel, leitender Ökonom beim Kreditmarktplatz LendingTree.

Die Fed legt die Hypothekenzinsen nicht direkt fest, spielt aber eine einflussreiche Rolle. Die Hypothekenzinsen schwanken täglich als Reaktion auf eine Reihe wirtschaftlicher Faktoren, darunter Inflation, Beschäftigung und die allgemeinen Wirtschaftsaussichten. Eine niedrigere Inflationsrate ist eine gute Nachricht für die Hypothekenzinsen, aber die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die Zentralbank in diesem Jahr wird den Aufwärtsdruck auf die bereits hohen Zinsen aufrechterhalten.

Anstatt sich jedoch Gedanken über die Hypothekenzinsen zu machen, sollten sich Hauskäufer auf das konzentrieren, was sie kontrollieren können: den bestmöglichen Zinssatz für ihre finanzielle Situation zu erhalten.

Um Ihre Chancen zu erhöhen, sich für den niedrigsten verfügbaren Tarif zu qualifizieren, ergreifen Sie die notwendigen Schritte, um Ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern und für eine Anzahlung zu sparen. Vergleichen Sie außerdem unbedingt die Zinssätze und Gebühren mehrerer Kreditgeber, um das beste Angebot zu erhalten. Ein Blick auf den effektiven Jahreszins (APR) zeigt Ihnen die Gesamtkosten der Kreditaufnahme und hilft Ihnen, einen direkten Vergleich zwischen den Kreditgebern anzustellen.

30-jährige Festhypotheken

Der durchschnittliche Zinssatz für Festhypotheken mit einer Laufzeit von 30 Jahren liegt bei 7,53 %, was einem Rückgang von 5 Basispunkten gegenüber vor einer Woche entspricht. (Ein Basispunkt entspricht 0,01 %.) Dreißigjährige Festhypotheken sind die häufigste Kreditlaufzeit. Eine 30-jährige Festhypothek hat normalerweise eine geringere monatliche Rate als eine 15-jährige Hypothek – aber typischerweise einen höheren Zinssatz. Sie werden Ihr Haus nicht so schnell abbezahlen können und mit der Zeit mehr Zinsen zahlen, aber eine 30-jährige Festhypothek ist eine gute Option, wenn Sie Ihre monatlichen Zahlungen minimieren möchten.

15-jährige Festhypotheken

Der durchschnittliche Zinssatz für eine 15-jährige Festhypothek beträgt 6,83 %, was einem Anstieg von 4 Basispunkten gegenüber dem gleichen Zeitpunkt der letzten Woche entspricht. Im Vergleich zu einer 30-jährigen Festhypothek hat eine 15-jährige Festhypothek bei gleichem Kreditwert und Zinssatz eine höhere monatliche Rate. Solange Sie sich jedoch die monatlichen Raten leisten können, bietet ein Darlehen mit einer Laufzeit von 15 Jahren mehrere Vorteile. Dazu gehören in der Regel die Möglichkeit, einen niedrigeren Zinssatz zu erhalten, Ihre Hypothek schneller abzubezahlen und auf lange Sicht weniger Gesamtzinsen zu zahlen.

5/1-Hypotheken mit variablem Zinssatz

Eine 5/1-Hypothek mit variablem Zinssatz hat einen durchschnittlichen Zinssatz von 6,50 %, was einem Anstieg von 5 Basispunkten im Vergleich zur letzten Woche entspricht. Bei einer ARM-Hypothek erhalten Sie in den ersten fünf Jahren in der Regel einen niedrigeren Zinssatz als bei einer 30-jährigen Festhypothek. Marktveränderungen können jedoch dazu führen, dass sich Ihr Zinssatz nach diesem Zeitpunkt erhöht, wie in den Bedingungen Ihres Darlehens beschrieben. Wenn Sie planen, Ihr Haus vor der Zinsänderung zu verkaufen oder umzufinanzieren, könnte eine Hypothek mit variablem Zinssatz für Sie sinnvoll sein. Andernfalls können Marktveränderungen Ihren Zinssatz erheblich erhöhen.

Entwicklung der Hypothekenzinsen

Die Hypothekenzinsen waren während des größten Teils der Jahre 2020 und 2021 historisch niedrig, stiegen jedoch im Laufe des Jahres 2022 stetig an, als die Federal Reserve begann, die Zinssätze aggressiv anzuheben. Mittlerweile liegen die Hypothekenzinsen deutlich über dem Niveau von vor einem Jahr. Was bedeutet das für Hauskäufer in diesem Jahr?

„Die Hypothekenzinsen bewegten sich in den vergangenen zehn Monaten zwischen 6 % und 7 %. Obwohl die Immobilienpreise landesweit leicht gesunken sind, bedeuten die immer noch hohen Kreditkosten, dass hoffnungsvolle Hauskäufer wenig Erleichterung verspüren“, sagte Hannah Jones von Economic Research Analyst bei Realtor.com.

Wenn die Inflation jedoch weiter sinkt und es der Fed gelingt, die Zinsen dort zu belassen und schließlich zu senken, werden die Hypothekenzinsen im Jahr 2023 wahrscheinlich leicht sinken vor einigen Jahren.

Die jüngste Immobilienprognose von Fannie Mae geht davon aus, dass der durchschnittliche 30-jährige Festhypothekenzins zum Jahresende bei rund 6,6 % liegen wird.

„Hypothekenzinsen schwanken schon seit einiger Zeit, und auch wenn sie in den nächsten sechs Monaten bis zu einem Jahr irgendwann nach unten tendieren könnten, da sich das Inflationswachstum weiter abkühlt, wird ihr Weg wahrscheinlich holprig verlaufen“, sagte Channel.

Wir nutzen die von Bankrate erfassten Daten, um Änderungen dieser Tagessätze zu verfolgen. Diese Tabelle fasst die durchschnittlichen Zinssätze zusammen, die von Kreditgebern im ganzen Land angeboten werden:

Durchschnittliche Hypothekenzinsen

Produkt Rate Letzte Woche Ändern 30 Jahre festgeschrieben 7,53 % 7,58 % -0,05 15 Jahre festgeschrieben 6,83 % 6,79 % +0,04 30-jähriger Jumbo-Hypothekenzins 7,54 % 7,64 % -0,10 30-jähriger Hypothekenrefinanzierungssatz 7,80 % 7,74 % +0,06

Preise Stand: 24. August 2023.

So finden Sie den besten Hypothekenzins

Sie können einen individuellen Hypothekenzins erhalten, indem Sie sich an Ihren örtlichen Hypothekenmakler wenden oder einen Online-Rechner verwenden. Denken Sie bei der Suche nach einer Hypothek unbedingt an Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihre Ziele.

Spezifische Hypothekenzinssätze variieren je nach Faktoren wie Kreditwürdigkeit, Anzahlung, Verhältnis von Schulden zu Einkommen und Verhältnis von Beleihung zu Wert. Im Allgemeinen wünschen Sie sich eine höhere Kreditwürdigkeit, eine höhere Anzahlung, einen niedrigeren DTI und einen niedrigeren LTV, um einen niedrigeren Zinssatz zu erhalten.

Über den Hypothekenzins hinaus können sich auch zusätzliche Kosten wie Abschlusskosten, Gebühren, Rabattpunkte und Steuern auf die Kosten Ihres Hauses auswirken. Stellen Sie sicher, dass Sie mit mehreren verschiedenen Kreditgebern sprechen – darunter lokalen und nationalen Banken, Kreditgenossenschaften und Online-Kreditgebern – und einem Vergleichsshop, um das beste Hypothekendarlehen für Sie zu finden.

Was ist eine gute Kreditlaufzeit?

Denken Sie bei der Auswahl einer Hypothek daran, die Kreditlaufzeit oder den Zahlungsplan zu berücksichtigen. Die häufigsten Hypothekenlaufzeiten sind 15 Jahre und 30 Jahre, es gibt jedoch auch Hypotheken mit einer Laufzeit von 10, 20 und 40 Jahren. Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht zwischen Hypotheken mit festem und variablem Zinssatz. Bei Festhypotheken werden die Zinssätze für die gesamte Laufzeit des Darlehens festgelegt. Im Gegensatz zu einer Festhypothek sind die Zinssätze bei einer Hypothek mit variablem Zinssatz nur für einen bestimmten Zeitraum (in der Regel fünf, sieben oder zehn Jahre) gleich. Danach wird der Zinssatz jährlich an den aktuellen Marktzinssatz angepasst.

Ein Faktor, den Sie bei der Entscheidung zwischen einer Festhypothek und einer Hypothek mit variablem Zinssatz berücksichtigen sollten, ist die voraussichtliche Wohndauer in Ihrem Haus. Festhypotheken eignen sich möglicherweise besser für Menschen, die längere Zeit in einem Eigenheim bleiben möchten. Während Hypotheken mit variablem Zinssatz im Voraus möglicherweise niedrigere Zinssätze aufweisen, sind Hypotheken mit festem Zinssatz im Laufe der Zeit stabiler. Allerdings können Sie mit einer Hypothek mit variablem Zinssatz möglicherweise ein besseres Angebot erhalten, wenn Sie beabsichtigen, Ihr Haus nur für ein paar Jahre zu behalten. Die beste Kreditlaufzeit hängt von Ihrer persönlichen Situation und Ihren Zielen ab. Berücksichtigen Sie daher bei der Auswahl einer Hypothek unbedingt, was Ihnen wichtig ist.