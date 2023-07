Der Unfalltod des jungen Rennfahrers Dilano van’t Hoff schockierte die Motorsportszene. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen trauert um seinen Landsmann. Gleichzeitig übernimmt er Verantwortung für die Rennserie und fordert Verbesserungen.

Max Verstappen wurde vom tödlichen Unfall seines Landsmanns Dilano van’t Hoff bei einem Juniorenrennen in Belgien schwer getroffen. „Extrem traurig, heute die Nachricht über Dilano zu hören“, schrieb der zweifache Formel-1-Weltmeister bei der Vorbereitung auf das Sprintrennen in Spielberg. Van’t Hoff war zuvor in Spa-Francorchamps verunglückt und im Alter von nur 18 Jahren gestorben. Die Nachwuchsrennserie und sein niederländisches Team MP Motorsport hatten seinen Tod bestätigt, auch der Internationale Automobilverband hatte sein Beileid ausgesprochen.

„Ich kannte ihn nicht persönlich, aber er war ein junger niederländischer Fahrer und hatte die gleichen Träume, die wir hatten, als wir in die Formel 1 einsteigen wollten“, sagte Verstappen nach seinem Sieg in der Steiermark und forderte: „Diesen müssen wir uns stellen.“ Wenn es Situationen gibt, in denen es Dinge gibt, die besser gemacht werden können, um die Fahrer zu schützen, war das heute völlig unnötig.“ Allerdings sei es zu „einfach, die Schuld allein auf die Strecke zu schieben. Wir sollten auch darauf achten, wie nass es war und solche Dinge.“

„Es ist nicht fair, was passiert ist. Diese Passage muss überprüft und geändert werden, weil wir innerhalb von vier oder fünf Jahren zwei junge Talente verloren haben“, sagte Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll.

Was genau im zweiten Rennen der Formel-Regional-Nachwuchsserie auf dem anspruchsvollen Grand-Prix-Kurs unweit der deutschen Grenze passierte, ist noch nicht vollständig geklärt. Livebilder zeigten, wie es auf einer regennassen Strecke mit schlechter Sicht und viel Gischt zu einem Unfall kam, weil ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor. Laut der niederländischen Zeitung „AD“ hatte sich van’t Hoff mit seinem Auto gedreht. Anschließend soll er von einem anderen Auto angefahren worden sein.

Schlechte Erinnerung an Huberts Tod

„Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden von Dilano“, schrieb Mercedes-Ersatzfahrer Mick Schumacher aus Spielberg. Auch der französische Rennstall Alpine, der die Formel-3-Serie Formel-Regional-Europameisterschaft mitveranstaltet, zeigte sich „zutiefst traurig“. „Herzzerreißend. Ruhe in Frieden“, postete Ferraris Formel-1-Fahrer Charles Leclerc auf Instagram. „Alle meine Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie und seinen Lieben“, schrieb Pierre Gasly.

Der Franzose hatte bereits vor vier Jahren um den Unfalltod seines Landsmanns Anthoine Hubert getrauert. Er kam im August 2019 im Alter von 22 Jahren bei einem Massenunfall fast an der gleichen Stelle wie van’t Hoff ums Leben. Ein Konkurrent prallte mit voller Wucht gegen das Auto des Franzosen, nachdem es sich gedreht hatte. Die Sicherheitsmaßnahmen in Spa wurden daraufhin noch einmal erhöht.

Ende dieses Monats kehrt auch die Formel 1 nach Spa-Francorchamps zurück. Die Strecke ist legendär, sie ist die längste im Rennkalender. Die 7,004 Kilometer Auf- und Abstieg sind anspruchsvoll und gefährlich.