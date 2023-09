Topspiel gegen Leverkusen

Der FC Bayern und Bayer Leverkusen lieferten sich in der Allianz Arena ein spannendes Spitzenspiel.

Dass Bayer Leverkusen in der Nachspielzeit gegen den FC Bayern den Ausgleich erzielte, wurde offenbar nicht von allen aufgenommen. Das ZDF hatte am Freitagabend in der Sendung „heute Journal“ eine seltsame Panne und sprach von einem Sieg des Rekordmeisters.