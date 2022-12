Heute bei Sky Sports Racing: Meisterjockey Brian Hughes mit vier guten Fahrten in Newcastle | Rennnachrichten

Brian Hughes schneidet in Newcastle oft gut ab und hat heute Nachmittag im Gosforth Park vier hervorragende Chancen auf der Karte, live bei Sky Sports Racing.

2.22 Newcastle – Kleines, aber feines Feld im Anfänger-Handicap

Donald McCains Seit Tag eins ist ein ziemlich produktiver Gewinner und könnte Champion-Jockey Brian Hughes mit einem weiteren in seiner Bilanz versorgen Living North Spring Fair Novices‘ Limited Handicap Chase (2:22).

Der ungeschützte Sechsjährige gewann beim Jagddebüt in Ayr und wird ein heißer Favorit sein, um wieder mit dem Spitzengewicht anzutreten.

Miah Grace tritt für das Jedd O’Keeffe-Team in den Sam-Spinner-Farben an – sie wurde beim letzten Mal Zweite bei einem guten Listen-Event in Bangor.

Nero Rock und Dakota Moirette bilden das Vier-Läufer-Feld, wobei die beiden Läufer in dieser Reihenfolge auf dem Markt bevorzugt werden.

1.17 Newcastle – Sieger beim letzten Mal treffen aufeinander

Henry Daly läuft Bretney in dieser anständigen erneuerung der Living North Magazines Handicap Chase (1:17).

Er ist jetzt ein zweifacher Sieger über Zäune, nachdem er letzten Monat in Hereford gewonnen hat – zweifellos wird er unter Richard Patrick einer sein, den man mit Bodengewicht im Auge behalten sollte.

Ladronne hat seine letzten beiden für Tjade Collier gewonnen und sollte nach Siegen in Wetherby und Catterick gut laufen.

12.12 Newcastle – Riesiges Feld in der bedingten Hürde

Heutzutage gibt es nicht allzu viele maximale Felder über Hürden, aber wir haben eine ganze Reihe von 18 Läufern, die sich für das anstellen Alles Gute zum Geburtstag Lana Handicap-Hürde für bedingte Jockeys (12:12).

Es ist unglaublich offen mit einer ganzen Reihe von Läufern, die in letzter Zeit enttäuscht haben, obwohl Jonjo O’Neills Blauer Hai hat letztes Mal bei Ffos Las gewonnen und hat eine 4lb höhere Marke, wobei Jamie Brace 6lb abnimmt.

Jede Menge davon erfordert einen zweiten Blick, obwohl Lone Star definitiv in Betracht gezogen werden sollte, da er beim letzten Mal ein geschlagener Favorit für das Team von Philip Kirby war.

