2,38 Lingfield – Hattrick-Suchender Change singt die Schlagzeile

Dafür hat sich ein erstklassiges 10-köpfiges Feld versammelt BetUK. Hier setzt das UK Handicap (2,38) mit Hattrick-Suche Change singt die Hauptattraktion.

Eve Johnson Houghtons Dreijährige ist beim All-Weather in Großbritannien drei von drei und hat letzten Monat in Wolverhampton unter George Downing einen ordentlichen Preis gewonnen. Der Sohn des Saxon Warrior dürfte bei dieser 5 Pfund höheren Marke einiges einstecken müssen.

Während Change Sings möglicherweise noch unentdeckt ist und sich verbessert, sind seine Kollegen Topgewichte Graf Otto ist sehr erfahren und strebt bei seinem 72. Start den 14. Karrieresieg an.

David Loughnane und Laura Pearson sorgten am Montag in Frankreich für einen denkwürdigen Erfolg in der Liste und verbünden sich hier mit dem jüngsten Sieger von Wolverhampton Kit Gabriel.

Das Team von John und Thady Gosden ist immer gefürchtet und rennt davon Zudecken auf dem All-Weather zum ersten Mal in den Godolphin-Farben. Der Sohn von Exceed And Excel, der im August in Windsor gewann, schafft es nach zwei Niederlagen im September auf sechs Furlongs.

Michael Applebys Razzam ist ein Strecken- und Distanzsieger, muss sich aber von einer unterdurchschnittlichen Leistung in Yarmouth im letzten Monat erholen Al Ameen schätzt nach dem Sieg bei seinem ersten Start für den neuen Trainer James Fanshawe eine Gefahr ein.

3,08 Lingfield – Knebworth muss in einem kniffligen Handicap gegen fünf Spieler antreten

Der BetUK. Heimat des Acca-Fenwa Handicap (3.08) Es sieht nach einer schwierigen Angelegenheit aus, da alle sechs Läufer bei ihren letzten Starts kein Glück hatten.

Richard Hughes‘ Knebworth hatte letztes Jahr eine Chance bei Royal Ascot, nachdem er auf dieser fünf Achtelmeile aufeinanderfolgende Siege errungen hatte, und schaffte beim letzten Mal in Haydock einen guten Start, als er hinter Roach Power Zweiter wurde.

Michael Applebys Bedford-Flyer hat in diesem Jahr in den Gewichten stetig abgenommen und dies wird das kleinste Feld an Rivalen sein, dem er seit langem gegenübersteht.

Heumacher versucht sich zum ersten Mal auf dem Allwetterbelag und muss sich von einer schwachen Leistung in Salisbury im letzten Monat erholen Celsius, Alexi Junge Und Winkelland runden das Line-Up ab.

1,00 Lingfield – Newmarket-Gewinner Accumulate setzt den Standard

Eine Vielzahl gut erzogener Individuen ist unter den zehn Teilnehmern vertreten Wette 10 und erhalte 40 bei BetMGM Novice Stakes (1,00)geleitet von dem von Roger Varian ausgebildeten Akkumulieren.

Als Jährling für 170.000 Guineen gekauft, baute der Sohn von Calyx ein vielversprechendes Debüt in Ascot mit einem Sieg in Newmarket im September unter Ryan Moore auf.

John und Thady Gosden stellen zwei Konkurrenten auf, wobei Kieran Shoemark sich offenbar für den einst gefahrenen Fahrer entschieden hat Majed – Zweiter in Leicester – über Debütant Roi De Franceein Sohn von Sea The Stars.

Frankel-Hengst Geisterkundeein Halbbruder des talentierten Duke Of Hazzard, macht einen ersten Start für Simon und Ed Crisford.

