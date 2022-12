Heute bei Sky Sports Racing: Gary Moore schickt ein weiteres starkes Team nach Fontwell | Rennnachrichten

Es kommt ziemlich selten vor, dass Gary Moore Fontwell ohne Sieger verlässt, und der Trainer scheint eine gute Chance in einer heißen Handicap-Verfolgungsjagd auf der Karte am Dienstag zu haben. Live auf Sky Sports Racing.

2.05 Fontwell – Alte Favoriten kehren in einer anständigen Verfolgungsjagd zurück

Hier reihen sich viele alte Favoriten aneinander, aber es könnte sein, dass Gary Moore sieben Jahre alt ist Schwarz Gerry hat ein wenig in der Hand in der Folgen Sie AtTheRaces auf Twitter Handicap Chase (2:05).

Er hat bei seinen letzten beiden Starts gewonnen, darunter letztes Mal ein Wettkampfrennen in Exeter, obwohl er hier dem Spitzengewicht trotzen muss.

Richard Hobson’s Family Business hat letzten Monat auf dieser Strecke ebenfalls ein anständiges Rennen gewonnen und Lilly Pinchin nimmt wertvolle 3 Pfund ab, während Champagne Court, Vision Des Flos und Amoola Gold alle viel Rückenklasse haben und gefährlich sein könnten.

2.55 Uttoxeter – Cobblers Dream tritt in der Klasse zurück

Drüben bei Uttoxeter, Schuster Traum ist auf jeden Fall eine zu berücksichtigen Grehan Consulting Novices‘ Limited Handicap Chase (2:55) für Ben Case und Jack Quinlan.

Er trennte Goshen und Gowel Road letztes Mal beim Jagddebüt, und obwohl er fair geschlagen wurde, wurden für diesen Lauf großzügige 6 Pfund abgenommen, und dies sieht nach einer einfacheren, aber immer noch wettbewerbsfähigen Aufgabe aus.

Dan Skelton führt den siegreichen Pointer Sholokjack an, der bereits zwei Hürdensiege auf seinem Konto hat, während Marco Island von Anthony Honeyball ebenfalls sein Jagddebüt gibt und nach nur drei Starts völlig ungeschützt ist.

7.20 Southwell – Khabib zu stark im Feature-Handicap?

Die Abendaktion kommt aus Southwell, mit Khabib macht seinen 30. Karrierestart für Ray Craggs und Tom Eaves in der £20.000 Klasse 3 BetUK Über 40.000 live gestreamte Rennen Handicap (7:20).

Alligator Alley führt die Gewichte für das Team von David O’Meara an, nachdem sie am Freitag bei einem Event mit anständigen Bedingungen in Newcastle viel Anerkennung verdient haben.

Er sollte ein bisschen Schläge einstecken, obwohl Silky Wilkie ihn vor drei Wochen geschlagen hat und hier für den Karl-Burke-Hof wieder antritt.

Sehen Sie sich am Dienstag, den 6. Dezember alle Rennen von Uttoxeter, Fontwell und Southwell live auf Sky Sports Racing an.