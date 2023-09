Es ist ein geschäftiger Montag bei Sky Sports Racing mit einer Acht-Rennen-Sprungkarte aus Worcester und Nachmittags-Flat-Action in Brighton, alles live ab 13.55 Uhr.

2.40 Worcester – Lavelles „Hang In There“ führt das Wettbewerbsfeld an

Das Merkmal Machen Sie mit PJ Nicholls SsangYong Handicap Chase (2,40) richtig Spaß kommt früh auf Worcesters vollgepackter Karte und verfügt über ein weit offenes Siebenerfeld.

Jüngster Stratford-Gewinner Halte durch trägt das Spitzengewicht mit dem nützlichen 5-Pfund-Anwärter Joe Anderson an Bord für Emma Lavelle.

Der Neunjährige, ein ehemaliger Sieger der zweiten Klasse sowohl im Hürden- als auch am Hindernislauf, entwickelt sich so etwas wie ein Bodenspezialist für den Sommer, könnte aber durchaus zu einem größeren Herbstziel übergehen, wie er es letztes Jahr getan hat, und die „Rising Stars“-Neulinge gewinnen ‚ Chase in Wincanton.

Die größte Herausforderung scheint von den Talenten zu kommen Francky Du Berlais für Peter und James Bowen, wobei Letzterer zum ersten Mal seit seinem Armbruch im Februar wieder in den Sattel zurückkehrte.

Die beiden Erstplatzierten haben die Aufgabe, Joe Tizzard Gewichtsklumpen zu überlassen Kauto, der König, der nach einer Windenoperation am 2. September wieder in Form kam und hier weiterhin schonend behandelt werden konnte. Diese zweieinhalb Meilen lange Reise scheint für Dan Skelton besser geeignet zu sein Hatcher, der hier die bekannte Verbindung zu Bruder Harry herstellt. Skelton-Läufer waren in letzter Zeit dünn gesät, aber das Paar hat in den letzten zwei Wochen einen ersten und einen zweiten Platz von nur drei Läufern errungen.

4,25 Worcester – Rock House scheint schwer zu schlagen zu sein

Apropos Skelton-Team: Sie bescheren dem aufregenden Huntingdon-Bumper-Gewinner einen ersten Start über die Hürden Rockhaus im Amber Beverley-Smith Rideforamber Maiden Hurdle (4,25).

Der frühere Punkt-zu-Punkt-Torschütze wurde im April letzten Jahres für 55.000 Pfund gekauft und hatte ein ganzes Jahr Zeit, sich weiterzuentwickeln, bevor er sein Debüt gab, bevor er im Mai in Warwick nach einer Strafe einen guten zweiten Platz belegte.

Stallgefährte Einsamer Soldat Features sind auch, dass er im Januar in Huntingdon ein enttäuschender Favorit war, während Syd Hosis Korporal Jackjones – wer hinter Lone Solider in Huntingdon stand – strebt einen Hattrick an, nachdem er im Juni ein Paar Newton-Abbot-Stoßfänger erhalten hat.

Im Opener wird die Machen Sie Ihr Zuhause zu einem glücklichen Haus. Begrenzte Handicap-Verfolgung für Anfänger (2.05)Jedd O’Keefe’s Fringill Dike Er strebt einen perfekten Dreier aus drei Schlägen über Zäune an, nachdem er in Hexham und Uttoxeter für die Lieblingsverteidiger geliefert hat.

3.40 Brighton – Prescotts Robusto trifft auf sechs

Zwei formstarke Dreijährige treffen in Brighton aufeinander Folgen Sie AtTheRaces auf Twitter. Handicap (3,40).

Sir Mark Prescotts Robusto Er dominierte vor sieben Tagen in Newcastle ein Achterfeld und kommt hier ohne Strafe ins Spiel, wobei Luke Morris als Fahrer gebucht wurde.

Harry Eustaces Pluspunkt wurde im Mai gegen einige schöne Jungfern gespielt und wollte dann beim letzten Handicap-Debüt in Newbury die weichen Bodenbedingungen genießen.

Verfolgen Sie am Montag, den 18. September, alle Rennen aus Worcester und Brighton live auf Sky Sports Racing.