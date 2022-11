Heute auf Sky Sports Racing: Soaring Glory beginnt am Sonntag in Ffos Las das Leben über Zäunen für das Jonjo O’Neill-Team | Rennnachrichten

Nachdem das Drama des Breeders‘ Cup hinter uns liegt, richtet sich die Aufmerksamkeit wieder auf die Sprungsaison, wenn die großen Namen am Sonntag nach Ffos Las reisen. alles live auf Sky Sports Racing.

1.05 Ffos Las – Der talentierte Hürdenläufer Soaring Glory gibt sein Debüt in der Verfolgungsjagd

Nur drei Läufer stellen sich auf der zwei Meile auf Laden Sie The Vickers.Bet App Novices‘ Limited Handicap Chase (1.05) herunter, Es sieht jedoch nach einem großartigen Wettbewerb aus, der später in der Saison Auswirkungen haben könnte.

Der Schlagzeilenläufer ist Jonjo O’Neills kräftiger dunkler Brauner Schwebender Ruhm. Der imposante Wallach fiel auf, als er 2021 mit dem Betfair Hurdle davonlief, bevor er beim Cheltenham Festival den vierten Platz beim Supreme Novices‘ Hurdle belegte.

Er konnte in der vergangenen Saison bei Rennen mit abgestuften Hürden keinen Schlag landen, aber er sieht aus wie ein fertiger Verfolger, und es wird faszinierend sein, zu sehen, wie er sich schlägt.

Er nimmt es mit Venetia Williams auf Einfach so der seit 639 Tagen nicht mehr gesehen wurde. Der von Andrew Brooks trainierte Siebenjährige wurde zuletzt in Chepstow bei einer Handicap-Hürde gesehen, aber er ist ein anderer, der wie geschaffen für einen Zaun aussieht.

Der letzte Anwärter ist Dan Skeltons Knickerbockerruhm Wer kommt in diesen Wettbewerb und sucht nach einem Hattrick nach zwei Siegen über Hürden am Ende der letzten Saison.

1.40 Ffos Las – Zambezi Magic und Missed Tee titeln die Novice Hürde

Zwei Pferde mit sehr unterschiedlichen Erfahrungsstufen verriegeln die Hörner Beste Quoten garantiert bei Vickers.Bet Novices‘ Hurdle (1.40) über zwei Meilen.

Sambesi-Magie macht sein Hürdendebüt für Bernard Llewellyn, nachdem er 27 Starts auf der Ebene hatte. Er war ein dreimaliger Sieger auf diesem Level, wobei zwei dieser Siege in Klasse 6-Unternehmen bei Ffos Las erzielt wurden.

Der altbewährte Wallach ist erst fünf Jahre alt, und seine flache Geschwindigkeit könnte den Unterschied ausmachen, wenn er in diesem Wettbewerb gegen Rivalen aus der National Hunt antritt.

Der Hauptkonkurrent von Zambezi Magic könnte in Gestalt von kommen Verpasstes T-Stück der die Skelton-Werft vertritt. Der Fünfjährige war ein äußerst beeindruckender irischer Punkt-zu-Punkt-Sieger, der privat den Besitzer wechselte und den man im Auge behalten sollte.

Bild:

Zambezi Magic, geritten von Adam Kirby (rechts), gewinnt auf der Flat im Haydock Park





3.50 Ffos Las – Die letztmaligen Gewinner Starvoski und Ring The Moon treffen aufeinander

Die 11-Läufer zwei Meile Folgen Sie Vickers.Bet auf Facebook Handicap Chase sieht auf dem Papier nach einem offenen Wettbewerb aus, bei dem viele der Konkurrenten ihren ersten Saisonstart haben.

Eine, die auf Form auffällt, ist jedoch Ring den Mond. Der Neunjährige von Evan Williams wurde zuletzt gesehen, als er in Exeter eine Hürde für Anfänger auf niedrigem Niveau gewann, aber vor diesem Rennen gewann er in Ffos Las eine Zwei-Meilen-Verfolgungsjagd der Klasse 5 mit Handicap. Er gewann eine Marke, die nur 2 Pfund niedriger war als das, was er in diesem Wettbewerb ablaufen ließ.

Ein anderer, der ins Auge fällt, ist Starvoski. Die siebenjährige Stute von Kim Bailey hatte bei ihren drei Starts über die größeren Hindernisse in der letzten Saison einen schockierenden Rekord. Die letzte Saison beendete sie jedoch mit einem selbstbewussten Sieg über Hürden bei Uttoxeter. Connections hoffen, dass sie endlich ihre starke Hürdenform über die größeren Hindernisse nehmen kann.

Sehen Sie sich jedes Rennen in Ffos Las am Sonntag, den 6. November live auf Sky Sports Racing an.