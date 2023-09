Es ist immer noch alles offen, denn am Donnerstag findet in Wolverhampton die fünfte Runde der Racing League statt, dazu gibt es Spring-Action von Southwell, alles live auf Sky Sports Racing.

8.45 Wolverhampton – Mums Tipple führt das Feld im 100.000-Pfund-Feature an

Noch einmal das Finale auf der Racing-League-Karte, dem William Hill Pick Your Places Racing League Rennen 35 Handicap (8,45) ist ein äußerst wertvoller Preis im Wert von 100.000 £ und hat ein Teilnehmerfeld von 13 Teilnehmern angezogen.

Der von Richard Hannon ausgebildete Mütter Trinkgeldfrüher ein gelisteter Sieger auf dieser Strecke, hat eine hervorragende Bilanz auf dem Allwetterbelag, er gewann drei seiner neun Starts und ist unter Sean Levey Spitzenreiter im Gewichtheben.

David Simcocks Tigerkreuzzug ist ein weiterer, der auf die Kunststoffe umgestiegen ist, nachdem er letztes Mal in Newmarket seine untere Rasenmarke knapp verfehlt hatte und mit Rhys Clutterbuck im Sattel die Spitzenreiter Wales & The West vertritt.

Weltraum-Cowboy ist eine faszinierende Herausforderung für das Team Irland, da er nach einer 510-tägigen Pause zurückkehrt. Der Vierjährige von Richard Spencer belegte zuletzt in Newcastle den dritten Platz bei den All-Weather Championships Conditions Stakes und hätte in ähnlicher Form Ansprüche auf sich vereinen können.

Monsieur Kodi hat im Sommer dreimal gewonnen, muss sich aber einer Karrierebestleistung für das Team North, Richard Fahey und Cam Hardie, widersetzen.

Bild:

Mums Tipple hat die Lady Wulfruna vor zwei Jahren für Richard Hannon gelandet





7.15 Wolverhampton – Norden gut bestückt mit What’s The Story und United Front

Die Nordmannschaft von Micky Quinn scheint eine starke Hand in der Hand zu haben William Hill Halten Sie Ihren Renntag positiv Racing League Rennen 32 Handicap (7,15) mit Worum geht „s Und Einheitsfront.

Ersterer hat drei solide Rennen absolviert, seit er in dieser Saison zu Richard Fahey wechselte, darunter als er letzten Monat in Sandown Dritter dieser Marke war, und sollte unter Cam Hardie knapp dran sein.

United Front wird die Umstellung auf Allwetter zu schätzen wissen, nachdem es in letzter Zeit auf dem Rasen Probleme hatte.

Wales und der Westen Hafeet Alain bleibt aufgrund seiner früheren Form stark beeinträchtigt und wird unter Ross Coakley als Tabellenführer gehandelt.

Teamkollege Parlando wurde letzte Woche in Newcastle Dritter und verstärkt die Reise, während er auf der Suche nach einem zweiten Karriereerfolg ist

Spitzengewicht Lir Speciale vertritt The East und tritt aus der Klasse zurück, nachdem er im Juli bei den Buckingham Palace Stakes in Royal Ascot und den International Stakes nicht dabei war.

Bild:

Teamwertung der Racing League nach der vierten Runde in Newcastle





4,55 Southwell – Blue San führt ein Trio der jüngsten Gewinner an

Die drei Sieger des letzten Mals treten in einem spannenden Finale in Southwell gegeneinander an Southwell Golf Course Handicap-Hürde (4,55).

Der von Fergal O’Brien trainierte Blau ohne kommt auf eine Hattrick-Mission, nachdem er auf diesem Kurs und dieser Distanz zweimal gewonnen hat, muss sich aber einem weiteren Anstieg der Gewichte um 4 Pfund widersetzen.

Nicky Hendersons Lelantos kehrte mit seinem Sieg in Newton Abbot letzten Monat zu seiner Form zurück und steigerte sich unter Nico de Boinville in seiner Klasse.

Entschuldigung zeigte bei seinem letzten Start eine beeindruckende Leistung und holte sich ein Market Rasen-Handicap, und eine ähnliche Leistung würde ihn in die Waagschale werfen.

